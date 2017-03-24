Россия — Кот-д’Ивуар. Анонс первого матча сборной в 2017 году

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Клубные чемпионаты уходят на перерыв. Причина более чем уважительная – национальные сборные со всего мира возобновляют матчи в отборе к ЧМ-2018. Российская команда начнет 2017 год контрольным поединком с одной из лучших африканских дружин.

сборная России

24 марта

Россия — Кот-д’Ивуар

Место: Краснодар, Россия

Стадион: «Краснодар»

Время: 19:00 (мск), Первый канал

Первый поединок национальной сборной в новом году

Август 2012 года. Первая в истории очная встреча двух стран стала знаменательной: дебютный матч на новом месте работы провел «новый русский» Фабио Капелло. Итальянец уже давно не тренирует нашу команду, а федерации сборных только сейчас решили повторить события тех времен. Поединок снова может стать знаковым, ведь за россиян впервые будут заиграны несколько новичков. Сумеют ли дебютанты Черчесова нанести урон «слонам»?

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Официальный сайт РФС

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