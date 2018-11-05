Романьоли-победитель, лучший старт «Ювентуса», мастер-класс от Сиригу. Обзор 11-го тура Серии А

Лидеры крушат соперников, Дрис Мертенс оформляет исторический хет-трик, а голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу — лучший в Европе. Еженедельник «Футбол» — о самых ярких событиях 11-го тура чемпионата Италии.

Да придет спаситель

Алессио Романьоли снова приносит победу «Милану» в компенсированное время. В среду капитан «россонери» забил шедевр в ворота «Дженоа» (с 3:17)

А вчера стал автором единственного гола во встрече против «Удинезе». Шла 97-й минута (с 2:50)…

В этой игре травму спины получил Гонсало Игуаин. До матча «Милана» и «Ювентуса» остается 6 дней, и участие в нем аргентинца под вопросом.

Новые вершины от «Ювентуса»

Кстати, о «бьянконери». В выходные туринцы выиграли у «Кальяри» (3:1) и оформили 10-ю победу в чемпионате. 31 балл за 11 туров – это лучший старт «Юве» в истории клуба.

Una 📸 per ogni momento di uno splendido sabato sera. La vostra preferita? 👌#JuveCagliari | GALLERY 👉 https://t.co/VLQEhrI3gj pic.twitter.com/8VozmSaOL3 — JuventusFC (@juventusfc) November 4, 2018

«Орлы»: полет нормальный

После разгромного поражения от «Интера» игроки «Лацио» отвели душу на СПАЛе (4:1). Иммобиле оформил дубль и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Серии А, а Катальди забил один из лучших голов прошедшего тура

Из Бельгии за рекордами

«Наполи» поддержал победную эстафету лидеров и разорвал «Эмполи» (5:1). Героем вечера стал Дрис Мертенс: форвард оформил хет-трик и добился сразу нескольких достижений. Во-первых, он забил 73-й гол в Серии А и стал самым результативным бельгийцем в итальянской лиге. Во-вторых, Мертенс довел число своих мячей за «адзурри» до 98 и вышел на 6-е место в клубном списке бомбардиров.

Восход и падение

Краткая сводка остальных матчей топ-клубов. «Интер» наколотил 5 безответных мячей «Дженоа». Для «нерадзурри» это уже 7-я подряд победа в чемпионате. Кшиштоф Пентек, где же ты был?

А «Рома» снова не смогла победить. На этот раз у «Фиорентины» (1:1). Флоренци сравнял счет в концовке и спас свою команду от поражения (с 3:04), но на серию римлян это не повлияло: в первенстве Италии команда Ди Франческо не выигрывает с 6 октября.

Бычий кайф

Разгром «Торино» над «Сампдорией» (4:1) стал выдающимся событием для «быков». И не только из-за счета: к примеру, форвард Андреа Белотти оформил дубль и прервал свою серию из 5 матчей без голов. А голкипер команды Сальваторе Сиригу отразил 11-метровый удар по ходу встречи. В текущем сезоне он отбил 4 пенальти из 5, и это лучший показатель сезона среди вратарей топ-5 лиг Европы.

Цифра тура

14 разных составов выставлял главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти во всех официальных играх 2018/19. Неизменной в команде оставалась только позиция Калиду Кулибали: защитник постоянно выходил в старте. «Адзурри» одержали 9 побед, трижды сыграли вничью и 2 раза проиграли.

Результаты тура

Наполи – Эмполи – 5:1 (2:0)

(Инсинье, 9, Мертенс, 38, 64, 90, Милик, 90; Капуто, 58).

Интер – Дженоа – 5:0 (2:0)

(Гальярдини, 14, 49, Политано, 16, Мариу, 90, Наингголан, 90).

Фиорентина – Рома – 1:1 (1:0)

(Верету, 32 – с пенальти; Флоренци, 85).

Ювентус – Кальяри – 3:1 (2:1)

(Дибала, 1, Брадарич, 38 — в свои ворота, Куадрадо, 87; Педро, 36).

Лацио – СПАЛ – 4:1 (2:1)

(Иммобиле, 26, 35, Катальди, 59, Пароло, 70; Антенуччи, 28).

Кьево – Сассуоло – 0:2 (0:1)

(Ди Франческо, 42, Джаккерини, 90 – в свои ворота).

Парма – Фрозиноне – 0:0.

Сампдория – Торино – 1:4 (0:2)

(Квальярелла, 65; Белотти, 12, 43 – с пенальти, Фальке, 56, Иццо, 78).

Болонья – Аталанта – 1:2 (1:0)

(Мбайе, 3; Манчини, 57, Сапата, 70).

Удинезе – Милан – 0:1 (0:0)

(Романьоли, 90).

Турнирная таблица

Ecco la classifica della #SerieATIM al termine della 11ª giornata!👇 pic.twitter.com/ytBIEbccpg — Lega Serie A (@SerieA) November 5, 2018

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube