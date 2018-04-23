РФПЛ. Календарь сезона-2017/18. Матчи, результаты, голы

Сумеет ли «Спартак» отстоять титул сильнейшей команды страны, добьется ли успеха в Санкт-Петербурге Роберто Манчини и вернет ли Курбан Бердыев на ведущие позиции казанский «Рубин»? На все эти вопросы ответит новый сезон чемпионата России по футболу. Еженедельник «Футбол» представляет полный календарь РФПЛ сезона-2017/18.
Турнирная таблица РФПЛ
Положение команд после 27-го тура
⚡ Турнирная таблица #РФПЛ после 27-го тура. #Локо осталось набрать 3 очка в трёх матчах, чтобы стать Чемпионом! 🏆🥇 pic.twitter.com/txagiTcTZI
— РФПЛ (@rfpl) April 23, 2018
1-й тур
15 июля
16 июля
18 июля
2-й тур
21 июля
22 июля
23 июля
24 июля
3-й тур
29 июля
30 июля
31 июля
4-й тур
4 августа
5 августа
Локомотив – СКА-Хабаровск — 1:0
6 августа
5-й тур
8 августа
9 августа
10 августа
6-й тур
12 августа
13 августа
14 августа
7-й тур
18 августа
19 августа
20 августа
21 августа
8-й тур
25 августа
26 августа
27 августа
9-й тур
8 сентября
9 сентября
10 сентября
10-й тур
15 сентября
16 сентября
17 сентября
18 сентября
11-й тур
23 сентября
24 сентября
Краснодар – Зенит — 0:2
25 сентября
12-й тур
29 сентября
30 сентября
1 октября
13-й тур
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
14-й тур
21 октября
22 октября
23 октября
15-й тур
28 октября
29 октября
Краснодар – СКА-Хабаровск — 4:1
30 октября
16-й тур
3 ноября
4 ноября
5 ноября
17-й тур
18 ноября
19 ноября
18-й тур
24 ноября
25 ноября
26 ноября
27 ноября
СКА-Хабаровск – Локомотив — 1:2
19-й тур
1 декабря
2 декабря
3 декабря
20-й тур
8 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
21-й тур
2 марта
3 марта
4 марта
22-й тур
10 марта
Амкар – Арсенал — 0:2
11 марта
12 марта
23-й тур
17 марта
18 апреля
24-й тур
31 марта
1 апреля
25-й тур
7 апреля
8 апреля
9 апреля
26-й тур
13 апреля
14 апреля
15 апреля
27-й тур
21 апреля
22 апреля
23 апреля
28-й тур
28 апреля
Арсенал – Анжи
29 апреля
Амкар – Спартак
Зенит – ЦСКА
Ростов – Тосно
29 апреля
Уфа – СКА-Хабаровск
Динамо – Рубин
Ахмат – Урал
Краснодар – Локомотив
29-й тур
5 мая
СКА-Хабаровск – Краснодар
Тосно – Динамо
Локомотив – Зенит
Спартак – Ростов
6 мая
Урал – Амкар
Рубин – Уфа
ЦСКА – Арсенал
7 мая
Анжи – Ахмат
30-й тур
13 мая
ЦСКА – Анжи
Арсенал – Локомотив
Зенит – СКА-Хабаровск
Краснодар – Рубин
Уфа – Тосно
Спартак – Динамо
Ростов – Урал
Амкар – Ахмат
Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, ФК «Спартак», официальный сайт РФПЛ