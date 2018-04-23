РФПЛ. Календарь сезона-2017/18. Матчи, результаты, голы

Сумеет ли «Спартак» отстоять титул сильнейшей команды страны, добьется ли успеха в Санкт-Петербурге Роберто Манчини и вернет ли Курбан Бердыев на ведущие позиции казанский «Рубин»? На все эти вопросы ответит новый сезон чемпионата России по футболу. Еженедельник «Футбол» представляет полный календарь РФПЛ сезона-2017/18.

Турнирная таблица РФПЛ

Положение команд после 27-го тура

⚡ Турнирная таблица #РФПЛ после 27-го тура. #Локо осталось набрать 3 очка в трёх матчах, чтобы стать Чемпионом! 🏆🥇 pic.twitter.com/txagiTcTZI — РФПЛ (@rfpl) April 23, 2018

1-й тур

15 июля

Урал – Ростов — 1:1

Тосно – Уфа — 0:1

Анжи – ЦСКА — 1:3

16 июля

СКА-Хабаровск – Зенит — 0:2

Рубин – Краснодар — 1:2

Ахмат – Амкар — 1:0

18 июля

Локомотив – Арсенал — 1:0

Динамо – Спартак — 2:2

2-й тур

21 июля

Анжи – Амкар — 1:0

ЦСКА – Локомотив — 1:3

22 июля

Зенит – Рубин — 2:1

Краснодар – Тосно — 2:0

23 июля

Уфа – Спартак — 0:0

Динамо – Урал — 0:1

Ростов – Ахмат — 0:1

24 июля

Арсенал – СКА-Хабаровск — 1:0

3-й тур

29 июля

ЦСКА — СКА-Хабаровск — 2:0

Урал – Уфа — 1:1

Рубин – Арсенал — 2:1

Ахмат – Динамо — 2:0

30 июля

Амкар – Ростов — 0:1

Локомотив – Анжи — 1:0

Тосно – Зенит — 0:1

31 июля

Спартак – Краснодар — 2:0

4-й тур

4 августа

Анжи – Ростов — 0:1

5 августа

Уфа – Ахмат — 3:2

Динамо – Амкар — 3:0

Локомотив – СКА-Хабаровск — 1:0

6 августа

Арсенал – Тосно — 1:2

ЦСКА – Рубин — 1:2

Зенит – Спартак — 5:1

Краснодар – Урал — 1:1

5-й тур

8 августа

СКА-Хабаровск – Анжи — 2:0

Амкар – Уфа — 0:0

9 августа

Урал – Зенит — 1:1

Спартак – Арсенал — 2:0

Рубин – Локомотив — 1:1

Тосно – ЦСКА — 1:2

Ростов – Динамо — 1:0

10 августа

Ахмат – Краснодар — 2:3

6-й тур

12 августа

Уфа – Ростов — 1:4

ЦСКА – Спартак — 2:1

Анжи – Динамо — 1:3

13 августа

СКА-Хабаровск – Рубин — 1:1

Локомотив – Тосно — 0:2

Зенит – Ахмат — 4:0

Краснодар – Амкар — 1:1

14 августа

Арсенал – Урал — 2:2

7-й тур

18 августа

Тосно – СКА-Хабаровск — 0:0

19 августа

Урал – ЦСКА — 0:0

Спартак – Локомотив — 3:4

Рубин – Анжи- 6:0

20 августа

Амкар – Зенит — 0:1

Динамо – Уфа — 1:1

Ростов – Краснодар — 0:0

21 августа

Ахмат – Арсенал — 1:2

8-й тур

25 августа

Анжи – Уфа — 1:0

26 августа

Арсенал – Амкар — 0:1

Рубин – Тосно — 1:0

Локомотив – Урал — 2:1

27 августа

СКА-Хабаровск – Спартак — 0:0

ЦСКА – Ахмат — 0:1

Зенит – Ростов — 0:0

Краснодар – Динамо — 2:0

9-й тур

8 сентября

Амкар – ЦСКА — 0:1

9 сентября

Тосно – Анжи — 2:2

Ростов – Арсенал — 2:2

Спартак – Рубин — 1:0

10 сентября

Динамо – Зенит — 0:0

Уфа – Краснодар — 0:1

Ахмат – Локомотив — 1:1

Урал – СКА-Хабаровск — 1:1

10-й тур

15 сентября

Арсенал – Динамо — 1:0

16 сентября

ЦСКА – Ростов — 2:0

Анжи – Краснодар — 1:5

17 сентября

СКА-Хабаровск – Ахмат — 2:2

Тосно – Спартак — 2:2

Рубин – Урал — 0:1

18 сентября

Локомотив – Амкар — 0:1

Зенит – Уфа — 3:0

11-й тур

23 сентября

Динамо – ЦСКА — 0:0

Спартак – Анжи — 2:2

24 сентября

Уфа – Арсенал — 1:0

Урал – Тосно — 3:1

Ростов – Локомотив — 0:1

Краснодар – Зенит — 0:2

25 сентября

Амкар – СКА-Хабаровск — 3:0

Ахмат – Рубин — 1:0

12-й тур

29 сентября

Арсенал – Краснодар — 1:0

30 сентября

СКА-Хабаровск – Ростов — 2:1

Тосно – Ахмат — 1:0

Рубин – Амкар — 0:1

Спартак – Урал — 2:0

1 октября

ЦСКА – Уфа — 0:0

Локомотив – Динамо — 3:0

Анжи – Зенит — 2:2

13-й тур

13 октября

Ахмат – Спартак — 1:2

14 октября

Динамо – СКА-Хабаровск — 2:0

Урал – Анжи — 2:1

Краснодар – ЦСКА — 0:1

15 октября

Уфа – Локомотив — 1:0

Ростов – Рубин — 0:1

Зенит – Арсенал — 0:1

16 октября

Амкар – Тосно — 0:0

14-й тур

21 октября

СКА-Хабаровск – Уфа — 2:2

Тосно – Ростов — 1:1

Рубин – Динамо — 0:0

Спартак – Амкар — 0:0

22 октября

Урал – Ахмат — 2:0

ЦСКА – Зенит — 0:0

Анжи – Арсенал — 3:2

23 октября

Локомотив – Краснодар — 2:0

15-й тур

28 октября

Арсенал – ЦСКА — 1:0

Ростов – Спартак — 2:2

29 октября

Амкар – Урал — 1:1

Динамо – Тосно — 0:1

Зенит – Локомотив — 0:3

Краснодар – СКА-Хабаровск — 4:1

30 октября

Уфа – Рубин — 2:1

Ахмат – Анжи — 1:1

16-й тур

3 ноября

Урал – Динамо — 2:2

4 ноября

Тосно – Краснодар — 1:3

Ахмат – Ростов — 1:0

5 ноября

СКА-Хабаровск – Арсенал — 1:2

Амкар – Анжи — 1:2

Локомотив – ЦСКА — 2:2

Рубин – Зенит — 0:0

Спартак – Уфа — 3:1

17-й тур

18 ноября

СКА-Хабаровск – ЦСКА — 2:4

Динамо – Ахмат — 1:1

Краснодар – Спартак — 1:4

Арсенал – Рубин — 0:0

19 ноября

Уфа – Урал — 2:0

Анжи – Локомотив — 0:1

Ростов – Амкар — 0:0

Зенит – Тосно — 5:0

18-й тур

24 ноября

Амкар – Динамо — 2:1

25 ноября

Тосно – Арсенал — 3:2

Ахмат – Уфа — 2:1

26 ноября

Урал – Краснодар — 0:1

Рубин – ЦСКА — 0:1

Ростов – Анжи — 2:0

27 ноября

СКА-Хабаровск – Локомотив — 1:2

Спартак – Зенит — 3:1

19-й тур

1 декабря

Арсенал – Спартак — 0:1

ЦСКА – Тосно — 6:0

2 декабря

Динамо – Ростов — 2:0

Локомотив – Рубин — 1:0

Зенит – Урал — 2:1

3 декабря

Уфа – Амкар — 3:0

Краснодар – Ахмат — 3:2

Анжи – СКА-Хабаровск — 4:0

20-й тур

8 декабря

Урал – Арсенал — 1:1

9 декабря

Динамо – Анжи — 2:0

Рубин – СКА-Хабаровск — 3:1

10 декабря

Амкар – Краснодар — 1:3

Спартак – ЦСКА — 2:0

Ростов – Уфа — 1:0

11 декабря

Ахмат – Зенит — 0:0

Тосно – Локомотив — 1:3

21-й тур

2 марта

Анжи – Рубин — 1:1

3 марта

ЦСКА – Урал — 1:0

Зенит – Амкар — 0:0

Краснодар – Ростов — 3:1

4 марта

СКА-Хабаровск – Тосно — 0:1

Локомотив – Спартак — 0:0

Арсенал – Ахмат — 1:0

Уфа – Динамо — 1:1

22-й тур

10 марта

Амкар – Арсенал — 0:2

Уфа – Анжи — 3:2

Динамо – Краснодар — 0:0

Тосно – Рубин — 0:1

11 марта

Ростов – Зенит -0:0

Ахмат – ЦСКА — 0:3

Спартак – СКА-Хабаровск — 1:0

12 марта

Урал – Локомотив — 0:2

23-й тур

17 марта

СКА-Хабаровск – Урал — 0:3

Арсенал – Ростов — 2:2

Краснодар – Уфа — 0:1

Анжи – Тосно — 2:0

Рубин — Спартак — 1:2

18 апреля

Локомотив – Ахмат — 0:0

ЦСКА – Амкар — 3:0

Зенит – Динамо — 2:1

24-й тур

31 марта

Ахмат – СКА-Хабаровск — 0:0

Амкар – Локомотив -2:1

Динамо – Арсенал — 2:1

Спартак – Тосно — 2:1

1 апреля

Урал – Рубин — 1:1

Уфа – Зенит — 1:2

Краснодар – Анжи — 1:1

Ростов – ЦСКА — 1:2

25-й тур

7 апреля

СКА-Хабаровск – Амкар — 0:2

Рубин – Ахмат — 3:2

Зенит – Краснодар — 1:2

Арсенал – Уфа — 2:1

8 апреля

Тосно – Урал — 2:2

Локомотив – Ростов — 1:0

Анжи – Спартак — 1:4

9 апреля

ЦСКА – Динамо — 1:2

26-й тур

13 апреля

Ахмат – Тосно — 1:0

14 апреля

Амкар – Рубин — 0:3

Динамо – Локомотив — 0:4

Зенит – Анжи — 1:0

Краснодар – Арсенал — 3:0

15 апреля

Урал – Спартак — 2:1

Уфа – ЦСКА — 1:1

Ростов – СКА-Хабаровск — 2:0

27-й тур

21 апреля

Рубин – Ростов 1:1

Анжи – Урал — 0:1

22 апреля

СКА-Хабаровск – Динамо — 0:1

Арсенал – Зенит — 3:3

Тосно – Амкар — 0:2

ЦСКА – Краснодар — 2:1

Локомотив – Уфа — 0:0

23 апреля

Спартак – Ахмат — 1:3

28-й тур

28 апреля

Арсенал – Анжи

29 апреля

Амкар – Спартак

Зенит – ЦСКА

Ростов – Тосно

29 апреля

Уфа – СКА-Хабаровск

Динамо – Рубин

Ахмат – Урал

Краснодар – Локомотив

29-й тур

5 мая

СКА-Хабаровск – Краснодар

Тосно – Динамо

Локомотив – Зенит

Спартак – Ростов

6 мая

Урал – Амкар

Рубин – Уфа

ЦСКА – Арсенал

7 мая

Анжи – Ахмат

30-й тур

13 мая

ЦСКА – Анжи

Арсенал – Локомотив

Зенит – СКА-Хабаровск

Краснодар – Рубин

Уфа – Тосно

Спартак – Динамо

Ростов – Урал

Амкар – Ахмат

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, ФК «Спартак», официальный сайт РФПЛ

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