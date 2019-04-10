Разоблачение фокусов. Почему Филиппе Коутиньо не прижился в «Барселоне»

Заветная мечта латиноамериканского футболиста, перебирающегося в Европу, – однажды оказаться в «Барселоне». Ну а кто откажется от возможности стать одноклубником и другом Лео Месси? Об этом грезил и Фил Коутиньо, семь лет назад покидая после полугодичной аренды «Эспаньол». В январе 2018-го мечта стала явью: бразилец очутился в кругу друзей, а его семья — в самом комфортном для проживания месте. Но Маленький волшебник так и не стал своим в «Барселоне», а его магия перестала работать.

Обманчивая идиллия

Последний мартовский субботний вечер Филиппе Коутиньо провел в компании своих близких друзей, а на его лице играла любимая всеми лучезарная и по-детски озорная улыбка. В городке Кастельдефельс, на побережье Коста-Брава, где проживает семья бразильца, собрались его соседи — Лео Месси и Луис Суарес с женами, а также Альба и Бускетс со своими половинками, чтобы отпраздновать день рождения супруги Коутиньо Айне. А чуть ранее «Барселона» одолела в каталонском дерби бывший клуб Филиппе — «Эспаньол» (2:0). Казалось, день складывается самым удачным образом. Но это был один из тех случаев, когда ты забываешь о личных проблемах, чтобы не портить настроение другим.

По окончании поединка с «Эспаньолом» безголевая серия Филиппе Коутиньо в Примере достигла отметки в 17 матчей. Спустя несколько дней в гостевой игре с «Вильярреалом» хавбек наконец-то поразил ворота оппонента, но даже после этого он не смог вздохнуть с облегчением. Первая же, и самая очевидная, проблема, с которой пришлось столкнуться Коутиньо после переезда в «Барсу», – потеря статуса неприкасаемой звезды.

В «Ливерпуле» он был кумиром болельщиков и тем парнем, способным одним ударом перевернуть исход встречи и принести команде три очка. В «Барселоне» же эта роль давно занята другим волшебником из Южной Америки. Но даже заполучить место «первого после бога» стало трудновыполнимой задачей. Коутиньо невольно оказался в роли отличника из сельской школы, перебравшегося в городской колледж, где собрались еще более способные ученики.

Провальный кастинг

«Его позиция там, где он обычно и играет, — на левом краю атакующей линии. Правдиво и то, что он также может выполнять работу в центре поля» — так Эрнесто Вальверде после игры с «Эспаньолом» ответил на вопрос о том, где он предпочитает задействовать Коутиньо в дальнейшем.

Первоначальная миссия бразильца в «Барселоне» — заменить уходящего Андреса Иньесту — смутила многих, особенно тех, кто внимательно следил за его игрой в «Ливерпуле». Готовность использовать бразильца в центре поля при схеме 4+3+3 означала добровольный отказ от второго креативного полузащитника и ставку на игру с двумя опорниками. В противном случае центр поля становился бы чересчур уязвимым из-за недостаточной работоспособности Фила при оборонительных действиях.

Это знал Юрген Клопп, это знали болельщики «Ливерпуля», и довольно быстро это понял Эрнесто Вальверде. Именно поэтому он чаще стал прибегать ко второму варианту использования бразильца, отправляя его на левый фланг атаки. Не сказать, что на этой позиции Коутиньо куда более эффективен, но, по крайней мере, вероятность того, что он поломает общий рисунок игры команды, как при игре в центре, в разы меньше. Однако здесь появилась другая сложность: после ухода Неймара на руках у Бартомеу было 220 млн евро на укрепление двух проблемных позиций. А на деле вышло так, что все эти деньги спустили на покупку двоих игроков на место бразильца, причем лишним среди них оказался самый дорогой – Коутиньо.

Применение магии. Где должен играть Филиппе Коутиньо

На левом фланге Фил проигрывает конкуренцию Усману Дембеле. Тому самому легкомысленному и неорганизованному 21-летнему французу, просыпающему тренировки и вечерами тусующемуся в клубах. Коутиньо должно быть вдвойне обидно, что Дембеле вчистую уделывает его в скорости и выносливости, даже не убиваясь на тренировках. А в это время на месте центрального хавбека раскрылся другой бразилец – Артур Мело. Своим умением контролировать мяч он и вовсе производит впечатление выпускника академии «Барсы».

Ваши ожидания

Если по ходу второй половины прошлого сезона слабости Коутиньо не столь резко бросались в глаза (даже напротив, он набрал 13 (8+5) баллов по системе «гол+пас»), то в текущей кампании они буквально ослепляют. И в этот момент недовольными оказались все. Коутиньо – тем, что ему не могут найти стабильного места в основе, перебрасывая с позиции на позицию, болельщики – тем, что дорогостоящий трансфер не оправдал и половины ожиданий, Вальверде – тем, что решение выпускать бразильца ему навязывается боссами клуба. Самым удивительным в этой ситуации является то, что давление оказывается даже на боссов «блаугранас».

Технический спонсор каталонского клуба Nike настаивает, чтобы бразилец проводил на поле как можно больше времени. Все дело в том, что Коутиньо наряду с Пике и Бускетсом один из тех топ-футболистов «сине-гранатовых», кто имеет на руках личный контракт с компанией. Очевидно, что американцы, ежегодно перечисляющие «Барсе» 100 млн евро, желают видеть свое рекламное лицо на поле, а не на скамейке запасных.

Дом с привидениями

Пожалуй, одна из самых заезженных тем для фильмов ужасов – проклятый дом. Но часто ли натыкаешься на такое явление в реальной жизни? Похоже, что Коутиньо может ответить на этот вопрос утвердительно. По крайней мере, история особняка, в котором сейчас проживает семья бразильца, вызывает ассоциации с проклятием.

Расположенный в городе Кастельдефельс дом еще в 2014 году приобрел Сеск Фабрегас и неплохо вложился в его обустройство. Но уже спустя несколько месяцев испанец стал игроком «Челси» и сдал жилье Томасу Вермалену. Бельгиец давно заслужил никнейм «человек-травма», но свое первое из многочисленных повреждений в «Барселоне» он получил после того, как переехал в новый дом. Следующим постояльцем «проклятого» особняка стал главный «любимец» болельщиков «Барсы» последних лет Андре Гомеш. Когда португальца наконец сплавили в аренду в «Эвертон», в дом въехала семья Коутиньо. Не прошло и двух месяцев, как новых жильцов ограбили. Поразительная мистика, но вряд ли именно дом виноват в проблемах бразильца. Или нет?..

Последний шанс

«Не хочу говорить об этом. Не скажу – потенциальный это трансфер или вероятный. Мне нечего сказать. Что бы я ни ответил, это породит еще больше историй, а здесь нет никакой истории. Фил в «Барселоне». Насколько я знаю, он очень хорошо подходит команде, все у него в порядке», – ответил Клопп в январе на вопрос о возможном возвращении Коутиньо в Англию.

Один из ведущих испанских журналистов Гильем Балаге убежден, что «Барселона» хочет сделать Коутиньо привлекательным для команд АПЛ и продать его. Хотя источники в клубе уверяют, что футболисту еще необходимо время: он должен усовершенствовать свою игру, чтобы все увидели лучшую версию Коутиньо.

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По сообщениям прессы, фаворитами на подписание бразильца являются «МЮ» и «Челси». Но из-за того что «синие» не могут добиться отмены трансферного запрета, манкунианцы остаются единственными реальными претендентами на игрока. При этом сам Коутиньо не желает запятнать свою репутацию среди болельщиков «Ливерпуля» (хотя многие из них проклинали его еще в момент ухода в «Барсу») переходом в «Манчестер Юнайтед». Что снижает практически до нуля вероятность его возвращения в АПЛ.

По последней информации, Вальверде даст шанс Коутиньо проявить себя в четвертьфинальном противостоянии с «МанЮнайтед». И уже после этих матчей руководство «Барсы» встретится с представителями бразильца, чтобы обсудить будущее Фила. Теперь футболисту предстоит доказать, насколько сильно он дорожит тем, чего так усиленно добивался. Другого шанса может и не быть.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press