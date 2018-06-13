Разборки в «Вегасе». 10 вещей, которые надо знать о VAR – системе судейских видеоповторов на ЧМ-2018

Чемпионат мира в России – первый, где будут использовать систему видеоповторов в футболе. И поэтому необходимо раз и навсегда разобраться, что могут видеорефери, а что нет. Креативный редактор еженедельника «Футбол» Андрей Вдовин на месте изучил систему VAR и с помощью ФИФА и известного экс-арбитра Роберто Розетти составил четкое руководство для болельщиков.

1. Видеосудьи сидят не на стадионах, а на окраине Москвы, в ТВ-центре

Этот ТВ-центр называется IBC (Международный вещательный центр) и находится на МКАД, в «Крокусе», рядом с развлекательным комплексом «Вегас». По этому поводу мэр Москвы Сергей Собянин рассказал отличную историю. Когда градоначальник сообщил президенту ФИФА Джанни Инфантино, что ТВ-центр чемпионата мира будет находиться в «Вегасе», тот слегка обалдел. «Не слишком ли далеко штат Невада находится от Москвы?» — переспросил глава ФИФА.

Что такое IBC? Представьте себе огромнейший павильон величиной в несколько футбольных полей. И весь он заставлен фанерными домиками.

Эти домики – студии десятков телекомпаний мира. Вот Бельгия, а вот Катар, США, Франция, кажется, несколько Англий, Бразилия, Уругвай, Австралия… У каждой компании – аппаратные, набитые техникой, компьютерами и людьми, их обслуживающими. У некоторых, самых богатых, – свои собственные студии с приглашенными экспертами. Это целый город, в который приходит ТВ-сигнал со всех стадионов России. И отсюда же он разбегается по всему миру.

Судьям ФИФА в этом городе принадлежит небольшой квартал. У них есть несколько своих студий VAR. В них – мониторы и рабочие места для видеооператоров и видео-рефери. Экраны, транслирующие все происходящие с 35 камер (на каждой арене установлено 37 камер, но судьям отдали доступ не ко всем). Оборудование, позволяющее остановить спорный момент, приблизить и увеличить, рассмотреть с разных ракурсов. А над всей студией на потолке возвышается еще одна камера – она следит за самими видеорефери.

2. На каждом матче в студии VAR работают 4 видеорефери и еще 4 оператора

Экскурсию по студии VAR для нас проводит Роберто Розетти – известный в прошлом арбитр, а теперь функционер судейского департамента ФИФА. Он рассказывает, что на каждом матче работают 4 видеопомощника рефери: главный VAR, а также три его ассистента (AVAR1, AVAR2, AVAR3).

У каждого своя специализация. Например, AVAR1 не разбирает моменты, а следит за игрой, чтобы за спорами не упустить следующий неоднозначный эпизод. AVAR2 следит исключительно за офсайдами, для этого на его мониторе поле расчерчено параллельными линиями. AVAR3 осуществляет коммуникацию.

Но это еще не все. Им в помощь отданы 4 видеооператора: они помогут быстро найти камеру, с которой эпизод лучше виден, и смонтировать видео.

3. Есть 4 ситуации, в которых нужна помощь видеорефери

— Голы и ситуации перед голами. То есть в студии могут понять, пересек ли мяч линию ворот и не нарушал ли игрок атакующей команды правила, перед тем как забил гол. В том числе – был ли он в офсайде.

— Пенальти. Рассматривается, было ли вообще нарушение. И состоялось ли нарушение в штрафной или все-таки за ее пределами.

— Удаления. Достоин ли игрок красной карточки или нет.

— Идентификация. Тому ли игроку показали желтую карточку. Или, например, кто в массовой драке заслужил удаление или предупреждение.

4. Видеорефери VAR не принимают решения, смотреть или не смотреть. Они только советуют. Такие решения остаются за главным арбитром в поле

Видеорефери с главным арбитром общаются через аудиосвязь (у каждого судьи в поле и на линии есть гарнитура с наушником и микрофоном). Видеорефери могут только подсказать арбитру, что, возможно, были грубо нарушены правила. Но смотреть эпизод или нет, определяет только главный арбитр матча.

5. Но если арбитр решил, что надо смотреть видеоповтор, далеко не всегда он делает это сам

Есть только несколько моментов, когда главный арбитр бежит к кромке поля и сам смотрит в монитор на видеоповтор.

— Первое: при голе главный арбитр определяет, нарушал ли правила атакующий игрок, забивая мяч (может, он локтями толкался: кто-то из судей считает это нарушением, кто-то – нет).

— Второе: внешнее вмешательство при взятии ворот (например, мяч попал с внешней стороны ворот в сетку и прошил ее, и главный арбитр должен сам увидеть, как это случилось).

— Третье: пенальти – был фол или нет и не нарушал ли правила сам атакующий игрок (это отдано на откуп главному потому, что у каждого из них своя интерпретация правил: кто-то считает руку прижатой, а кто-то за такое назначает пенальти).

— Четвертое: красная карточка (здесь тоже арбитр сам решает, достаточно ли грубое нарушение по его личной шкале).

Во всех остальных случаях решение выносят видеорефери. Это технические решения, не зависящие от стиля судейства: был офсайд или нет, пересек ли мяч линию ворот, тому ли дали желтую и т.д.

6. Тренеры и команды не имеют права запрашивать видеоповторы.

Смотреть или не смотреть видеоповтор, определяет только главный арбитр. Им от ФИФА выдано предписание наказывать желтыми карточками тех футболистов, которые слишком рьяно будут требовать просмотра видео.

7. Задержка «картинки» составляет всего 5 кадров

В пересчете на время это миллисекунды. То есть сигнал в IBC идет практически в реальном времени. Причем в ФИФА обещают, что срыва «картинки» быть не может. Сигнал передается по оптоволокну, но на всякий случай есть и резервный канал через спутник.

8. Видеосудьи смотрят футбол по 35 камерам.

А для трансляции используется 37 камер. Но считается, что видеорефери не нужна, например, камера, установленная на вертолете. Зато у VAR есть две камеры, к которым болельщикам доступ запрещен. Эти камеры наблюдают за офсайдами и только за ними.

9. У главного арбитра есть два жеста, показывающие, что он на связи с видеосудьями.

Первый жест выглядит как приложенная к уху ладонь. Главный словно переспрашивает: «Что-что?» Это еще не значит, что будут смотреть видеоповтор. Это значит, что судья спрашивает совета или ему этот совет передают в ухо.

Второй жест выглядит так, словно арбитр показывает руками прямоугольник ТВ-экрана. Это значит, что сейчас матч прервется и в «Крокусе» будут смотреть видео.

10. Видеоповтор, на основании которого выносится решение, могут показать на табло стадиона зрителям.

А могут и не показать. Четких правил тут нет. Но в студии VAR находится специальный человек, который может картинку с судейских мониторов сделать публичной и вывести ее на табло.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»