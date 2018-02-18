Расчетный лист. Проверяем «Теорему Лобановского»

Это №13 еженедельника «Футбол» за 1962 год. Валерий Лобановский – будущий великий тренер, а тогда просто игрок киевского «Динамо» — пишет в журнал статью про свои уже ставшими знаменитыми удары с угловых. Свой первый Кубок кубков он выиграет через 13 лет. «Серебро» Евро-88 – через 26. А пока ему всего 23 года, он играет в киевском «Динамо», но уже пишет статьи для самого популярного спортивного издания СССР того времени.

Про Валерия Лобановского есть много легенд и мифов. Одна из них рассказывает про его знаменитый «сухой лист». Про тот самый лихо закрученный удар с углового, после которого мяч, огибая голкиперов, часто оказывался в сетке ворот. Легенда звучит так: выпускник технического вуза Валерий Лобановский с помощью физических формул рассчитал траекторию полета мяча и математически вычислил точку на спортивном снаряде, в которую надо бить, чтобы он описывал правильную баллистическую кривую и опускался за спиной вратаря. Получив нужный результат, Лобановский превратил угловые чуть ли не в пенальти и раз разом оставлял не у дел вратарей.

Эта красивая легенда десятилетиями бродит по отечественному футболу. Но хочется понять, не миф ли она.

60/75: Романцев и Лобановский. Илья Казаков – про двух великих тренеров

ФИЗИКА

Под мифом о точном расчете «сухого листа» Лобановского есть неплохая научная основа — эффект Магнуса. Он назван по имени немецкого физика, описавшего его в 1853 году. Если коротко, все дело во вращении. Если при ударе заставить мяч вращаться, то вокруг него будут возникать вихревые движения воздуха. С одной стороны мяча направление вихря совпадает с направлением обтекающего потока, и скорость движения среды с этой стороны увеличивается. С другой стороны объекта направление вихря противоположно направлению движения потока, и скорость движения среды уменьшается. Из этой разности скоростей возникает разность давлений, и из нее рождается сила, которая притягивает правильно закрученный мяч в сторону ворот.

Можно рассчитать эту силу? Вполне. Но многое будет зависеть от массы мяча (а в 1960-е годы это совсем не постоянная величина), влажности воздуха и еще многих деталей. В результате получаются довольно сложные формулы, и учесть все переменные перед исполнением удара вряд ли возможно.

ИСТОРИЯ

Тут надо вспоминать и саму биографию Валерия Лобановского. Школу он окончил с серебряной медалью и действительно поступил в технический вуз – Киевский политехнический институт. Но учился там нападающий киевского «Динамо» с перерывами, а в 1964 году и вовсе перевелся в Одесский политех. А свои знаменитые угловые Лобановский подавал уже в конце 1950-х. Отрабатывал же их с детства.

«Надо отработкой углового удара я начал трудиться еще в детской спортивной школе, — пишет он как раз в той самой статье для еженедельника «Футбол». — Примером для меня был Георгий Граматикопуло. Я никогда не забуду, как в международной встрече с датской командой «Викинг» Граматикопуло забил мяч непосредственно с углового. В подражание ему я стал пробовать подавать угловые»…

Команда молодости нашей. С кем Виктор Чанов стал победителем Кубка кубков

Георгий Граматикопуло – грек по национальности, но считается легендой сухумского «Динамо» и всего абхазского футбола. С 1954 по 1959 год он играл в Киеве, провел 97 матчей, забил 21 гол. Хотя не только он в те годы исполнял «сухой лист». В середине века это был действительно очень популярный удар. Правда, удавался такой трюк далеко не каждому. Считалось, что лучшего всего в мире это мог делать опорный полузащитник сборной Бразилии Валдир Перейра (Диди).

Его биография – отдельный сюжет. Это потом он станет кумиром и другом Пеле, двукратным чемпионом мира, Черным принцем и отправится покорять мадридский «Реал». А в детстве Диди провел какое-то время в инвалидной коляске, ему хотели ампутировать ногу, и только компрессы с маслом из почек овец позволили ему вылечить зараженное инфекцией колено и вернуться в футбол. И подарить миру словосочетание folha seca — «сухой лист». То есть и до Лобановского были игроки, выполнявшие такие удары.

БИОЛОГИЯ

Каждый гол в 21-м веке в ведущих лигах стоит миллионы евро. Если бы «сухой лист» можно было рассчитать и поставить его выполнение на поток, все ведущие университеты мира бились бы над этой задачей. А пока их хватило только на то, чтобы попытаться понять, как такие удары могут исполнять мировые звезды. Например, Криштиану Роналду.

Пару лет назад португальца обвешали всевозможными датчиками и заставили выполнить два вида удара: первый крученый, второй – его фирменный, после которого мяч в последний момент «клюет» в сторону.

Весь процесс выполнения крученых ударов по стоячему мячу можно разбить на несколько этапов.

Ровно 5 широких шагов назад. Первый шаг при разбеге обязательно идет чуть левее прямой траектории. Последний шаг – самый большой. Левая (опорная) нога перед ударом должна встать слева от мяча, на пару сантиметров не доходя до его центра. Тело разворачивается назад, левая нога вытягивается во всю длину. Во время удара тело Криштиану наклоняется чуть вперед – чтобы мяч после удара не ушел в небеса. Для крученой траектории удар внутренней стороной подъема правой ноги должен прийтись в левый нижний сектор мяча. Тогда он будет заворачивать в левую сторону.

Все это ученые зафиксировали на множество камер, с помощью датчиков сотворили массу 3D-моделей, измерили скорости, углы наклона и все цифры, которыми можно описать процесс. Но все равно мало кто может повторить удар Криштиану Роналду. А сам он не выглядит человеком, который мог бы рассчитать все это с помощью физических формул.

Тем более что коронный удар Криштиану Роналду (не крученый, а тот, что принято называть knuckleball) вообще не поддается расчету. Это ученые, кстати, узнали бонусом ко всему остальному. Техника его исполнения почти такая же, как описанная выше. Но в пункте 4 удар подъемом приходится в центр мяча. Он летит, почти не вращаясь, но потом из-за швов и деформированной в процессе полета формы все равно возникают завихрения, и перед самым носом вратаря снаряд может вильнуть в сторону или нырнуть.

Просчитать, куда свернет мяч в последний момент, нереально: все зависит от дефектов на его поверхности. И считается, что по той же причине Роналду стал забивать со штрафных меньше. Современные мячи стали делать с минимумом швов и хорошо держащими форму. Непредсказуемости стало меньше.

Виктор Онопко: «К истории с шарфом отношусь спокойно. Я же не фашистский крест поцеловал»

***

Видеокадров с ударом Лобановского почти нет. Понять, как он творил свое волшебство, невозможно. Теоретически он мог рассчитать количество шагов, как и Роналду. Он мог понимать, в какой сектор мяча наносить свой удар. Но скорее всего, это были не формулы, а сотни часов тренировок.

«После того как в одном из матчей прошлого чемпионата я плохо выполнил несколько угловых ударов, болельщики прислали мне письмо, в котором предлагали не мудрствовать и посылать мяч на 11-метровую отметку. Они удивлялись, почему тренеры не подскажут мне этого. Много мячей послал я на тренировках и в играх через верную планку за линию ворот. Но постепенно все чаще мне удавалось провести удар так, что после него возникали острые ситуации».

Валерий Лобановский, еженедельник «Футбол» №13, 1962 год

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Из архива еженедельника «Футбол»

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»