Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 6: Калининград

Для тех, кто отважился на путешествие в неизведанные места, чтобы стать причастным к всемирному футбольному праздненству, мы подготовили занятную шпаргалку. Она поможет путнику больше узнать и увидеть, получить по максимуму приятных впечатлений, а еще — без проблем добраться до нужного стадиона и избежать казусов.

Заявки всех сборных — участников ЧМ-2018

Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол

КАЛИНИНГРАД

Год основания: 1255

Площадь: 224,7 кв. км

Население: 467 289 чел.

Команда: «Балтика»

Послы города:

Наталья Ищенко, синхронистка

Александр Ревва, телеведущий

Михаил Турецкий, музыкант, шоумен



Чем известен:

Калининград – самый западный областной центр России. Это столица Калининградской области, единственного российского эксклава, то есть части территории, отделенной от основной территории страны. Регион отделен от России Литвой и Польшей, а с запада его омывает Балтийское море. Немудрено, что жители Калининграда, уезжая за пределы области, говорят, что «едут в Россию». Калининград – достаточно древний город: он был основан в 1255 году и использовался как крепость Тевтонского ордена. Тогда он еще носил название Кенигсберг.

Центральное сооружение города, которое никак нельзя не заметить, – Кенигсбергский кафедральный собор. На его территории которого находится могила Иммануила Канта, основоположника немецкой классической философии и одного из величайших мыслителей эпохи Просвещения. Собор расположен на острове, носящем имя знаменитого философа. Эта постройка – одна из немногих в России готических сооружений, и это уже заслуживает внимания. С каждым годом Калининград все меньше напоминает своего прошлого «владельца» по стилю архитектуры, но власти города явно не готовы терять исторический облик Кенигсберга. В конце нулевых в центре был возведен квартал Рыбная деревня, стилизованный под немецкую архитектуру первой половины XX века. Как и стадион «Калининград», он располагается на Октябрьском острове, они не так далеки друг от друга.

Памятник прошлого Калиниграда — зоопарк. Город сильно пострадал во время войны, но эта достопримечательность оказалась практически нетронутой. Это старейший зоопарк в России: он был построен в 1896-м году. Прогулка по одному из самых огромных зоопарков страны заберет у вас несколько часов, но подарит кучу воспоминаний и эмоций.

СТАДИОН: «КАЛИНИНГРАД АРЕНА»

Вместимость: 35 000 зрителей

Дата открытия: 11 апреля 2018 года

Стоимость: 17,8 млрд рублей

Домашняя команда: «Балтика»

Матчи:

16 июня, 21:00 Хорватия — Нигерия

22 июня, 20:00 Сербия — Швейцария

25 июня, 20:00 Испания — Марокко

28 июня, 20:00 Англия — Бельгия

О стадионе:

Стадион «Калининград» возведен на берегу Октябрьского острова, недалеко от набережной реки Старая Преголя. В получасе ходьбы прогулочным шагом находится остров Кнайпхоф, где расположен Кафедральный собор и покоится сам Иммануил Кант. В основу проекта стадиона легла мюнхенская «Альянц-Арена». Облик «Калининграда» сделан по подобию морского судна: прямоугольная форма арены с закругленными краями и фасад в виде волнообразных переходов непрозрачно на это намекают. Главная проблема стадиона — его расположение. Остров Октябрьский — болотистая местность, которая не предназначена для огромных построек и требует особого внимания и средств. Поэтому стадион на деле оказался таким дорогостоящим по сравнению с остальными.

Как добраться:

Стадион возведен на Октябрьском острове, в непосредственной близости от набережной реки Старая Преголя. Доехать до арены от аэропорта Храброво напрямую очень сложно, проезд потребует много пересадок: 40 минут на автобусе под номером 244, затем на автобусах 25, 30, 64 до остановки «ул. Аллея Смелых» и пешком до арены. Добираться от вокзала Калининград-Южный куда проще: автобусы под номерами 30, 64 доставят вас прямиком до аллеи. К чемпионату мира будут пущены еще и дополнительные шаттлы по маршрутам «Северный вокзал – Стадион» и «Южный вокзал – Стадион». С автомобилями проще: на Октябрьском острове к ЧМ была построена новая трасса, которая соединит остров с остальными частями города, – Восточная эстакада.

Три совета:

— Известное достояние Калининграда – это янтарь. Бесконечные истории о спрятанной янтарной комнате не дают покоя никому, даже продавцы поспешат с вами поделиться этим. Янтарные лавки — особенность города, тут можно накупить кучу сувениров для друзей.

— Из-за территориального расположения Калининград имеет разницу во времени с Москвой в один час. Обязательно переведите часы и помните об этой информации перед матчами и поездами.

— Погода в Калининграде, как и в Санкт-Петербурге, очень переменчива. Частые дожди и ветра кричат, что вам стоит захватить с собой куртку, зонт и надежную обувь. А еще дважды подумайте, стоит ли лезть в море даже в теплую солнечную погоду: воды Балтики слишком прохладны для комфортного купания.

Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 7: Ростов-на-Дону

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press

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