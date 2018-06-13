Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 5: Нижний Новгород

Для тех, кто отважился на путешествие в неизведанные места, чтобы стать причастным к всемирному футбольному праздненству, мы подготовили занятную шпаргалку. Она поможет путнику больше узнать и увидеть, получить по максимуму приятных впечатлений, а еще — без проблем добраться до нужного стадиона и избежать казусов.

Заявки всех сборных — участников ЧМ-2018

Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Год основания: 1221

Площадь: 410,68 кв. км

Население: 1 264 075 чел.

Команда: «Олимпиец»

Послы города:

Сергей и Владимир Кристовские, музыканты

Дмитрий Черышев, экс-футболист московского «Динамо»

Денис Черышев, футболист «Вильярреала» и сборной России

Дмитрий Булыкин, экс-нападающий сборной России

Павел Занозин, комментатор

Дарья Шкурихина, гимнастка

Чем известен:

Нижний Новгород – административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области — был основан в далеком 1221 году в качестве крепости, предназначенной для обороны границы Владимирского княжества. Многовековая история города видна и слышна буквально в каждом уголке. Разумеется, самая главная местная достопримечательностью – нижегородский Кремль, построенный в XVI веке. Это огромная величественная крепость с 13-ю башнями, откуда открывается чудесная панорама: под стенами Кремля сливаются воедино реки Волга и Ока.

Большую часть свободного времени в Нижнем туристы (как и аборигены) проводят на Рождественской улице. Она расположена максимально близко к реке, и здешние пейзажи невероятно красивы. Если вам доведется наблюдать отсюда за нижегородским закатом или рассветом, вы оцените всю прелесть этих мест. На Рождественской улице есть буквально все: куча кафе, баров, архитектурных построек и исторических мест самого разного масштаба. Один из самых удивительных домов на этой улице – под номером 45. Это бывшая усадьба графов Строгановых – одной из богатейших дворянских семей России XIХ века. Здание по сей день сохранило самобытный вид и считается одним из самых любопытных памятников жилой архитектуры того времени.

Негласной гастрономической достопримечательностью Нижнего Новгорода, по мнению местных жителей, является «Та самая шаурма на Средном» на Большой Печорской улице. Это место невероятно популярно как среди нижегородцев, так и среди приезжих, которые, наслушавшись историй, бегут в первую очередь смотреть на шаурму, а не на Кремль. Мы все-таки рекомендуем сначала вдоволь налюбоваться кремлевскими видами и нагулять аппетит, и уже потом заморить червячка на Большой Печорской.

СТАДИОН: «НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Вместимость: 45 000 зрителей

Дата открытия: 15 апреля 2018 года

Стоимость: 17,9 млрд рублей

Домашняя команда: «Олимпиец»



Матчи:

18 июня, 15:00 Швеция — Южная Корея

21 июня, 21:00 Аргентина — Хорватия

24 июня, 15:00 Англия — Панама

27 июня, 21:00 Швейцария — Коста-Рика

1 июля, 21:00 1/8 финала. D1 — C2

6 июля, 17:00 1/4 финала

Стадион:

В 2016-м году представитель ФИФА на проверке объектов назвал стадион «лучшим из всех». Стадион действительно прекрасен. Он прост снаружи, но при этом выполнен максимально профессионально. Чего стоит одно наличие аэрации на поле: арене не страшен сильный дождь. С помощью этой функции стадион может самостоятельно отводить воду во время ливней. Выбор расположения арены тоже впечатляет: исторический центр города на пересечении Оки и Волги. Это не та история, где до стадиона приходится добираться дольше, чем длится сам матч – согласитесь, тоже приятный бонус. Особый шарм арене придает архитектурная ночная подсветка. После окончания ЧМ прилежащая к стадиону территория будет превращена в парк развлечений – ожидается, что в нем будет целая уйма всяких интересностей.

Как добраться:

Огромнейший плюс Нижнего Новгорода — наличие метрополитена. Стадион «Нижний Новгород» располагается в Заречной части города, на берегу Стрелки Оки и Волги, на пересечении улиц Карла Маркса, Бетанкура и Самаркандской. Самая близкая точка к стадиону — новенькая станция метро «Стрелка» Сормовско-Мещерской линии. Помимо этого, ближайшая станция общественного транспорта к арене — «Микрорайон «Седьмое небо», которая располагается в 500 метрах от стадиона. Здесь ходят автобусы под номерами 7, 41, 57, 66, 69 и маршрутные такси под номерами 49, 86, Т7, Т24. Ну и во время турнира до стадиона будут курсировать бесплатные для фанатов шаттлы под номерами S1, S2, S5, S7. Интервал движения — от двух до 15 минут.

Три совета:

Не забудьте отправиться на смотровую площадку под метромостом, что почувствовать всю мощь индустриального города. Отсюда открывается незабываемый вид: движущиеся поезда, эстакада метромоста, заброшенные заводы – и все это на фоне всепоглощающей природной зелени.

Если вам захочется прикупить что-то большее, чем парочка сувениров для друзей и знакомых, то в туристическом районе города ловить нечего. Крупные торговые центры и рынки напрочь отсутствуют в центре, ищите их в соседних районах.

Место общего сбора друзей — Большая Покровская улица. Прекрасное место для запылившегося туриста, который хочет где-то бросить вещи на пару часов и посидеть в друзьями за чашкой кофе.

Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 6: Калининград

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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