Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 3: Казань

Для тех, кто отважился на путешествие в неизведанные места, чтобы быть причастным к всемирному футбольному праздненству, мы подготовили шпаргалку. Она поможет путнику больше узнать и увидеть, получить массу впечатлений, а также без проблем добраться до нужного стадиона и избежать казусов.

Заявки всех сборных — участников ЧМ-2018

Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол

КАЗАНЬ

Год основания: 1005

Площадь: 425,3 км2

Население: 1 243 500 чел

Название жителей: казанцы

Команда: «Рубин»

Послы города на ЧМ-2018:

— Эльмир Набиуллин, футболист «Зенита»

— Сергей Рыжиков, футболист «Рубина»

— Алексей Морозов, экс-хоккеист

— Ирек Зиннуров, экс-ватерполист

— Эльмира Калимуллина, певица

— Екатерина Скулкина, актриса, экс-игрок КВН

— Анна Шурочкина (Нюша), певица

Чем известен

Казань – столица Республики Татарстан, входящей в состав Российской Федерации, и один из самых древних городов страны, часто называемый «третьей столицей России». Хотя большинство россиян считает Казань исконно татарским, на самом деле город был основан болгарами – выходцами из Волжской Булгарии, древней империи, простиравшейся от Каспия до Белого моря. Это государство первым встало на пути монголов-захватчиков, пришедших на западные земли под командованием Чингисхана, и лишь после того, как Золотая Орда подчинила себе эти земли, местных болгар стали называть татарами.

Главным архитектурным комплексом Казани на протяжении многих столетий был и остается местный Кремль, который подвергся серьезной перестройке после захвата Казанского ханства Иваном Грозным в 1552 году. Таким образом, Кремль превратился в сплав татарского и русского архитектурного искусства, что отражено в памятнике русском и татарскому зодчим в сквере у Благовещенского собора. По соседству с традиционными русскими башнями вроде Спасской и Преображенской находится «падающая» (наподобие знаменитой Пизанской) башня Сююмбике – один из архитектурных символов города.

Но главное мусульманское достояние Казани – Кул-Шариф, самая крупная мечеть на территории России (но не в Европе, как многие ошибочно полагают). Она была построена в 2005 году – аккурат к тысячелетию города – и может вместить внутри около полутора тысяч прихожан. Перепутать ее невозможно ни с чем, хотя с площади Тысячелетия можно увидеть немало грандиозных построек, таких как казанский цирк, культурно-развлекательный комплекс «Пирамида» и стадион «Центральный», бывший домом для местного «Рубина» до постройки «Казань Арены».

Город играет важнейшую роль в спортивной жизни России и принял множество крупных соревнований. Только за последние 7 лет в Казани состоялись чемпионат Европы по тяжелой атлетике, летняя Универсиада, чемпионаты мира по водным видам спорта, фехтованию и ушу. А в прошлом году, помимо матчей Кубка Конфедераций, тут прошел официальный этап чемпионата мира Red Bull Air Race (соревнование по аэробатике, то есть исполнению фигур высшего пилотажа). Подобный турнир в России проходил впервые.

Говоря о Казани, нельзя не упомянуть о национальной еде: чакчаки, баурсаки, эчпочмаки и прочие шедевры местной кухни будут встречаться вам в каждом магазине или кафе. Отказывать себе в удовольствии их попробовать – значит пропустить мимо себя значимую часть колорита и гостеприимства татарчан.

СТАДИОН: «КАЗАНЬ АРЕНА»

Вместимость: 45 379 зрителей

Дата открытия: 14 июня 2013 года

Стоимость: 14,4 млрд рублей

Размеры поля: 105 х 68 м

Домашняя команда: «Рубин»

МАТЧИ

16 июня, 13:00 Франция – Австралия

20 июня, 21:00 Иран – Испания

24 июня, 21:00 Польша – Колумбия

27 июня, 17:00 Республика Корея – Германия

30 июня, 17:00 1/8 финала (1С – 2D)

6 июля, 21:00 ¼ финала

О СТАДИОНЕ:

«Казань Арена» — первый стадион в России, специально построенный к чемпионату мира 2018 года. Закладку первого камня произвел лично президент России Владимир Путин – видимо, это придало строителям необходимый тонус: арена была построена в рекордные сроки, всего за 36 месяцев! Концепцию стадиона разрабатывало известное архитектурное бюро Populous, чьему авторству принадлежат знаменитые «Уэмбли» и «Эмирейтс». В качестве основы для макета разработчиками была выбрана форма водяной лилии. Стадион уникален 120-метровыми пролетами ригеля и светопроницаемой консолью крыши, опирающейся всего на 8 опорных точек, что придает сооружению необходимую воздушность. Главная изюминка «Казань Арены» – крупнейший в Европе медиафасад, опоясывающий периметр стадиона и позволяющий проводить самые различные показы и трансляции.

На этой многофункциональной площадке проводится более ста мероприятий в год: в разное время на «Казань Арене» функционировали Народный каток, самый большой в России Парк движущихся динозавров, мультиформатный фестиваль Arenaland (на нем выступали такие группы, как Kadebostany и «Пицца»), а также множество спортивных мероприятий. В частности, «Казань Арена» – единственный в мире футбольный стадион, на котором было поставлено 12 мировых рекордов по плаванию. Это произошло на чемпионате мира по водным видам спорта, проходившем здесь в 2015 году: для его проведения на поле были установлены два временных 50-метровых бассейна.

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Стадион «Казань Арена» находится на северо-востоке города – в Ново-Савиновском районе Казани, неподалеку от аквапарка «Ривьера», на правом берегу реки Казанки. На автомобиле можно добраться до стадиона по улице Ямашева либо по Чистопольской улице. В первом случае нужно доехать до развязки Ямашева-Чистопольская, затем проехать под мостом и свернуть направо на Чистопольскую. Через 300 метров поверните налево, и вы попадете на парковку стадиона. Из центра города удобнее ехать сразу по Чистопольской (на ней вы окажетесь, либо повернув направо с моста Миллениум или проспекта Амирхана, либо свернув направо с улицы Декабристов, если вы едете по Ленинской дамбе), стадион будет справа от вас. Кроме того, до «Казань Арены» ходит всевозможный общественный транспорт (автобусы № 1, 7, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 44, 45, 46, 49, 55, 60, 62, 76; троллейбус № 7; трамвай № 5, 6). Ближайшие к стадиону остановки – «Футбольный стадион «Казань Арена» и «Улица Гаврилова».

Три совета:

— Большинство жителей Казани исповедуют ислам, что влечет за собой некоторые ограничения. Путешествуя по городу, не стоит одеваться слишком вызывающе или чрезмерно открыто: вряд ли вам сделают замечание за шорты или короткую юбку, но во избежание недопонимания среди местных лучше не одеваться как фрик или go-go girl.

— на Кремлевской улице, что в нескольких минутах ходьбы от ж/д вокзала, расположен главный информационный центр города. Здесь можно узнать всю необходимую информацию: расписание транспорта, расположение главных достопримечательностей, время проведения культурных мероприятий и другие вещи, которые пригодятся туристу. Очень удобно.

— Если вы прибыли в Казань самолетом, необязательно тратиться на такси, чтобы добраться до центра города: вы можете добраться до сердца города на автобусе № 97, на чем прилично сэкономите.

Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 2: Санкт-Петербург

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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