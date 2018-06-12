Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 2: Санкт-Петербург

Для тех, кто отважился на путешествие в неизведанные места, чтобы стать причастным к всемирному футбольному праздненству, мы подготовили занятную шпаргалку. Она поможет путнику больше узнать и увидеть, получить по максимуму приятных впечатлений, а еще — без проблем добраться до нужного стадиона и избежать казусов.

Заявки всех сборных — участников ЧМ-2018

Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Год основания: 1703

Площадь: 1439 км2

Население: 5 225 690 чел.

Команда: «Зенит»

Послы города:

Василий Герелло, оперный певец

Михаил Боярский, актер

Геннадий Орлов, телекомментатор

Александр Кержаков, экс-нападающий «Зенита»

Вячеслав Малафеев, экс-вратарь «Зенита»

Сергей Крикалев, космонавт

Анатолий Турчак, президент Федерации футбола Санкт-Петербург

Чем известен:

Санкт-Петербург стоит особняком вдалеке от других городов России: он овеян мифами, рассказами о великих писателях и поэтах, и все эти былины живут в необычных исторических зданиях города. В Петербурге сохранилось около 15 000 зданий дореволюционного периода. Исторический центр города входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Здесь более 200 музеев, 70 театров, 50 кинотеатров, больше 1000 библиотек; Эрмитаж, и Мариинский театр, и Кунсткамера, и Исаакиевский собор – перечислять можно долго. На фоне прекрасной архитектуры, культурной наполненности и большого исторического бэкграунда город никогда не страдал от отсутствия внимания со стороны туристов. В 2016-м году Петербург был назван лучшим туристическим направлением в Европе по версии World Travel Awards. Питер знаком европейцам ничуть не хуже, чем столичная Москва, а, может, даже и лучше.

Не одной архитектурой жив город. Чуть ли не со дня основания Санкт-Петербург был главным пристанищем людей творчества, и в 20-м веке Петербург стал столицей андеграундного искусства. По сей день ничего и не изменилось, и если вы хотите познакомиться с неизбитой, неформальной культурой, которая варится в отдельном котле, вам необходимо поискать ее здесь. Например, в арт-центре Борей на Литейном проспекте.

Ну и, конечно, Петербург — барная столица России. Улица Рубинштейна и Думская — те места, куда нередко наведываются гости культурной столицы и напрямую следуют наставлению Сергея Шнурова «В Питере – пить». В дни матчей, однако, вам не удастся познакомиться с этой городской традицией: продажа алкоголя накануне игр чемпионата мира будет запрещена.

Стадион «Санкт-Петербург»

Вместимость: 68 172 зрителя

Дата открытия: 22 апреля 2017 года

Стоимость: 43,8 млрд рублей

Размеры поля: 105 х 68 м

Домашняя команда: «Зенит»

Матчи:

15 июня, 18:00 Марокко — Иран

19 июня, 21:00 Россия — Египет

22 июня, 15:00 Бразилия — Коста-Рика

26 июня, 21:00 Нигерия — Аргентина

3 июля, 17:00 1/8 (F1 — E2)

10 июля, 21:00 1/2

14 июля, 17:00 за 3 место

О стадионе:

Стадион «Санкт-Петербург» построен в западной части Крестовского острова на месте бывшего стадиона имени Сергея Кирова. Пожалуй, именно эту арену чемпионата мира можно назвать самой многострадальной: десять лет строительства, невероятная цена, увеличившаяся в разы по сравнению с первоначальным планом, и море попутных проблем, включая даже клюющих крышу бакланов. Об этом стадионе слышали все любители футбола далеко за пределами России. Автором проекта стал японский архитектор Кисе Курокава, спроектировавший и стадион Оита к чемпионату мира-2002. Главной отличительной чертой арены считается раздвижная крыша, которая пока вызывает много вопросов, как и покрытие. К слову, чемпионатом мира «Санкт-Петербург» не ограничится: стадион также примет некоторые матчи чемпионата Европы-2020.

Как добраться:

«Санкт-Петербург» — один из самых удобных в плане проезда. У арены располагается станция метро «Крестовский остров» (линия номер 5). Оттуда до стадиона идти около 20 минут пешком, причем путь пролегает вдоль живописной аллеи и крутейшего парка аттракционов. Кроме того, в мае этого года должна открыться станция «Новокрестовская», от которой до стадиона будет еще ближе. Ближайшая остановка общественного транспорта в дни матчей — «Улица Яхтенная». Путь от нее до арены составит 25 минут. Доехать до туда можно на автобусах 101, 101А, 110, 134А, 124Ш, 170, 211, 216, 32, 93 и на трамваях 19, 48. Если вы решите проехаться с комфортом, смело заказывайте такси: стоимость значительно ниже, чем в столице, хотя нужно быть готовым к наценке в период турнира.

P.S. Три совета:

Петербург — город причудливой погоды. Выходя из дома, не забывайте взять с собой ветровку и зонт. Утренние 20 градусов тепла могут обернуться сильным ливнем вечером. И отдайте предпочтение непромокаемым кроссовкам, а не босоножкам.

Разводка мостов долгое время была главной проблемой ночных путешественников. Сейчас в Петербурге построили отдельный путь, позволяющий в любое время суток вернуться в центр, но не забывайте о пробках на единственной дороге.

Санкт-Петербург славится своими булочными и пышечными. Не забудьте как-нибудь с утра наведаться в такое местное заведение и отведать пирожное и эспрессо. Сдобная пышечка на Большой Конюшенной улице гарантирует удовольствие любому гурману и служит залогом отличного начала дня.

Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 1: Москва

Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 3: Казань

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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