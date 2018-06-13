Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 11: Саранск

Для тех, кто отважился на путешествие в неизведанные места, чтобы стать причастным к всемирному футбольному праздненству, мы подготовили занятную шпаргалку. Она поможет путнику больше узнать и увидеть, получить по максимуму приятных впечатлений, а еще — без проблем добраться до нужного стадиона и избежать казусов.

Заявки всех сборных — участников ЧМ-2018

Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол

САРАНСК

Год основания: 1641

Площадь: 81,478 кв. км

Население: 314 800 чел

Команда: «Мордовия»

Послы города:

Илья Казаков, комментатор и журналист, колумнист еженедельника «Футбол»

Кирилл Панченко, футболист «Динамо»

Алексей Немов, гимнаст

Игорь Бутман, музыкант-саксофонист

Станислав Дужников, актер

Татьяна Гордеева, радиоведущая

Чем известен

Крепость, заложенная воеводой Савелием Козловским на берегу реки Саранки, за 10 лет разрослась в уездный город. Изначальной целью Козловского было сооружение укреплений на южных рубежах страны для защиты от набегов татар-кочевников, так что городу была заранее уготована участь военного гарнизона. Столицей Республики Мордовия Саранск стал лишь в 1934 году.

В XVII веке он пережил вторжение ополченцев Степана Разина, в XVIII – зачистку саранских дворян и чиновников другим бунтарем, Емельяном Пугачевым. Последний даровал местным крестьянам вольные, чем заслужил их восхищение, а позднее – статую из белого камня в историческом районе Саранска, Посопе.

В послевоенные годы в городе начался промышленный бум, но с распадом Советского Союза все оказалось безнадежно запущено. Кроме открытой в 1995 году школы спортивной ходьбы, к наступлению XXI века Саранск мог похвастать разве что Мемориальным музеем в виде Георгиевской ленты, несколькими храмами да трехсотлетней церковью Иоанна Богослова, в которую с трудом втискивалось местное духовенство. Инфраструктура оставалась на уровне «очень низкий» вплоть до начала 2000-х – лишь тогда сюда начали доходить инвестиции.

Национальный краеведческий музей обрел новый филиал: стильный дворец с красными куполами легко вписался бы в город Элементалей из «Клинка Армагеддона». А роль кафедрального собора теперь исполняет построенный в 2006 году собор Святого Феодора Ушакова. Еще через 6 лет – к юбилею объединения России и Мордовии – в Саранске появилась Площадь Тысячелетия с цветомузыкальным фонтаном «Звезда Мордовии» диаметром в 60 метров.

СТАДИОН: «МОРДОВИЯ АРЕНА»

Вместимость: 45 000 зрителей

Дата открытия: 21 апреля 2018 года

Стоимость: 16,5 млрд рублей

Домашняя команда: «Мордовия»

Матчи:

16 июня, 19:00 Перу – Дания

19 июня, 18:00 Колумбия – Япония

25 июня, 21:00 Иран – Португалия

28 июня, 21:00 Панама – Тунис

О стадионе:

Решение сделать Саранск городом, принимающим чемпионат мира по футболу, останется одним из самых странных из всех, что были приняты в преддверие форума. Футбол здесь никогда не был в большом почете, и чем руководствовались официальные лица, остается только гадать. Тем не менее арену здесь возвели очень даже современную и уютную. Характерная особенность «Мордовия Арены» – ее компактность: расстояние от центра поля до зрителей не превышает 90 метров. По форме стадион в Саранске напоминает «Открытие Арену». После долгих размышлений, окрасить ли арену в оранжевый цвет или в цвета российского триколора, все же победил первый, более солнечный, вариант. После чемпионата мира часть трибун будет разобрана и его вместимость снизится до 30 тысяч человек.

Как добраться:

«Мордовия Арена» находится на восточном берегу реки Инсар, неподалеку от пересечения Волгоградской и Севастопольской улиц. Ваш искомый пункт – остановка «Стадион «Юбилейный». Добраться до нее можно на автобусах №7 и № 13. От других остановок – «Дом Союзов», «Главпочтамт», «Улица Володарского», «Микрорайон Юбилейный» и «Улица Короленко» – до арены идти тоже недалеко, порядка километра. Если вы используете личный транспорт, из центра города можно доехать до стадиона либо по Коммунистической улице, которая выводит на Волгоградскую, либо по улице Александра Невского, переходящей в Севастопольскую. Ближайшая железнодорожная станция, которая находится совсем рядом с ареной, – «Посоп».

Три совета:

— Парк имени Пушкина – лучшее место в городе для прогулки. Еще тут есть скрытый лайфхак –клумба, на которой ежедневно выстригают дату. Если проснулись в сквере и ничего не помните, то хотя бы узнаете, какой сегодня день.

— С целью культурного просвещения стоит посетить музей изобразительных искусств имени Степана Дмитриевича Эрьзи – выдающегося художника и ваятеля с мировым именем, выходца из Мордовии. Здесь представлено более 200 его скульптур и картин.

— Если вы собрались обследовать местные бутики на наличие недорогого, но качественного шмота, отправляйтесь в торгово-развлекательный комплекс «Огарев Плаза». Снаружи он выглядит лучше, чем внутри, но зато цены тут вполне доступные.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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