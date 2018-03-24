Путь варана. История самого надежного защитника Франции

В истории мадридского «Реала» до последнего времени был только один центральный защитник из Франции – Луи Хон. Он выступал за «сливочных» в 1950-х, был одним из первых европейских легионеров. А теперь место в центре обороны занимает Рафаэль Варан. После ухода Пепе француз помогает Серхио Рамосу отстаивать ворота сильнейшей команды Европы.

Страх перед футболом

Ему было страшно играть в составе команды: Рафаэль всегда пинал мяч со своим братом Энтони в саду и не знал, что значит быть частью команды. До тех пор, пока отец не заставил Рафаэля попробоваться в футбольной секции команды «Хеллемьес». На тот момент Варану было только семь лет, но игра в футбол понравилась ему настолько, что с мячом он больше не расставался никогда.

«Я сходил на пробные занятия, и через несколько недель они позвонили мне и сказали, что я им нужен», — вспоминал Рафаэль.

Главной проблемой стали расстояния. От Лилля, где родился и жил мальчишка, до пригорода – час езды. Часто бывало, что Рафаэлю приходилось переодеваться в машине отца, чтобы успеть к старту тренировки. Любовь к игре с мячом поддерживали и родители. Несмотря на непростую финансовую ситуацию, они покупали для сына бутсы, всю необходимую атрибутику и постоянно напоминали ребенку, что он сделал правильный выбор. Так страх перед футболом у Рафаэля и исчез.

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Боль в коленях

В 7 лет Варан начал пинать мяч, а спустя два года его забрали в Ла Гэллетт, академию «Ланса», но, как и многие ровесники из северной части страны, в подростковом возрасте он перешел в центр формирования Французской федерации футбола в Льевине. Там он впервые столкнулся с первыми проблемами со здоровьем.

«Тогда его колени просто не выдерживали. Один раз сорвалось правое колено, в другой раз — левое, и эти тяжелые травмы на 8 месяцев отдалили его от футбольного поля. Помню, как после школы он смотрел, как остальные дети шли на тренировку и ничего поделать не мог. Подростку очень трудно привыкнуть к такому. Помимо его техничных качеств, именно характер помог ему тогда закалиться и стать сильнее», — вспоминал Ален Делори, один из воспитателей Варана в Льевине.

Оказалось, проблемы Рафаэля с коленями — это результат быстрого роста, который влияет на костную структуру, и такое случается со многими ребятами его возраста, — так утверждал Марк Вестерлопп, детский тренер в академии «Ланса». «В Льевине у всех ребят были свои прозвища. Рафаэля называли маленьким Лораном Бланом. Я думаю, что он, как другие ребята, вырос раньше, чем набрал вес. Чтобы избежать столкновения, он прибегал к технике и игре на опережение, что также помогало и его кумиру».

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Новый чистильщик

Набрав в «физике», Рафаэль стал одним из лидеров дублирующего состава «Ланса», а основной командой руководил Жан Ги-Валлем. В октябре 2010 года на тот момент ведущий центральный защитник Аллаеддин Яхья получил повреждение и выбыл на солидный промежуток времени. В этот момент Жан из-за отсутствия альтернатив обратился к молодежному составу. В Варане специалист разглядел защитника позиции sweeper («чистильщик»), способного выполнять большой объем работы на поле. Рафаэлю было только 17, но он с ходу влился в состав «Ланса». А самое удивительное, что с приходом румынского тренера Ласло Белени юный защитник даже несколько раз выходил с капитанской повязкой – и это до совершеннолетия!

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Звонок от Зидана

В июне 2011 года, когда Варан находился в доме своей матери недалеко от французского города Лилля, зазвонил телефон: к тому моменту Рафаэль знал об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед». О заинтересованности сэра Алекса Фергюсона Рафаэлю рассказал отец. Англичане предлагали президенту «Ланса» Жерве Мартелю 10,5 млн евро, но тот согласился продать воспитанника за меньшую сумму.

Все дело в том, что главный тренер «Кастильи» (резервного состава мадридского «Реала») лично позвонил защитнику. Варан сначала подумал, что это розыгрыш. «Мне позвонил Зинедин Зидан, а я отвечал ему, не зная, кто это. Слушал его, а он мне говорит: «Это не шутка, это я», и я узнал его голос, это был Зинедин Зидан!»

Но Варан удивил самого Зидана: «Я сказал ему, что не могу сейчас об этом говорить. Я готовился на неделе к экзамену и тогда считал, что это важнее. Потом люди говорили мне, что я с ума сошел».

Зинедин своего добился и помог соотечественнику подписать контракт с «галактикос» на долгих шесть лет.

Урок равнодушия от Жозе

Варана португальскому специалисту порекомендовал нынешний тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Дебют Варана в Ла Лиге случился в матче против «Расинга». Перед игрой Жозе Моуринью подошел к 18-летнему французу и сказал: «Ты выйдешь с Рикарду Карвалью. Только он будет действовать глубже, а ты ближе к опорной зоне. На тебе Кристиан Стуани. Не играй с ним персонально, но и не давай ему разбежаться». Француз, молча кивал головой и выслушивал установку на английском от португальского тренера. Варан провел на поле все 90 минут, а матч закончился со счетом 0:0. Уже в следующем туре Рафаэль вновь был в старте «сливочных» – против «Райо Вальекано». На этот раз француз вышел в связке с Раулем Альбиолем, умудрился забить на 67-й минуте и только усилил восторг вечно недовольного Жозе Моуринью: «Варан обладает тем же интеллектом, хладнокровием и той же статью, что и Лоран Блан. Но при всем уважении к Блану, Рафаэль гораздо быстрее».

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После удачного дебюта француз мог спокойно втиснуться в центр обороны к Пепе. Тем более что на тот момент Серхио Рамос все еще играл на правом фланге. Но, вместо того чтобы наигрывать молодого игрока, Жозе решил закрыть Рафаэля в резерве.

«При Моуринью я прошел в «Реале» странный этап. На старте сезона я вообще не играл и не понимал причин этого. Поговорил с тренером и спустя три дня, когда мне уже исполнилось 19 лет, вышел в матче с «Манчестер Сити». Я принял это как вызов. Игра у меня получилась, и с тех пор все начало складываться лучше», — вспоминает Варан.

Лучший год

К своему пику Рафаэль подошел не при Жозе, а когда команду возглавил Карло Анчелотти. Двенадцать лет ушло у мадридцев, чтобы вернуть статус сильнейшей команды Европы. Но удалось это не в период, когда в защите выступали Фернандо Йерро, Иван Эльгера, Вальтер Самуэль или Фабио Каннаваро. На финал Лиги чемпионов против «Атлетико» Карло выпустил в старте Рафаэля Варана в связке с Серхио Рамосом. Капитан спас команду от поражения, головой сравняв счет на последних секундах матча, а француз выиграл все единоборства в экстратаймах и не дал «Атлетико» ни единого шанса подняться после нокдауна.

Вскоре Дидье Дешам вызвал Варана на ЧМ-2014 в Бразилию. Конкурировать предстояло с Лораном Косельни и Люкой Динем. Главный тренер «трехцветных» сделал выбор в пользу связки Сахо – Варан, выведшую команду в четвертьфинал. По ходу турнира дала о себе знать старая «болячка» Рафаэля: Варан был госпитализирован после матча с Нигерией из-за повреждения колена.

В октябре защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан впервые вышел с капитанской повязкой. В товарищеском матче против сборной Армении (3:0) Варан стал самым молодым капитаном сборной Франции в ее истории. На тот момент защитнику был всего 21 год.

Сейчас

Несмотря на не лучший сезон в чемпионате – «Реал» далеко отпустил лидирующую «Барселону», связка Рамос – Варан остается одной из лучших в мире и просуществует, как минимум, до 2022 года, если Серхио не завершит к этому времени игровую карьеру. В октябре 2017 года француз продлил контракт с мадридцами на пять лет:

«Я многому научился в этом клубе. Каждый сезон – испытание, и теперь я более совершенный игрок. Я учусь на самом высоком уровне. На каждой тренировку я чему-то учусь. Я считаю себя мадридцем, потому что прибыл сюда в юном возрасте, но и свои годы в «Лансе» я не забываю и горжусь ими», – сказал Варан.

Теперь у Варана осталось три задачи: 1) Не получить серьезную травму перед стартом ЧМ, 2) Спасти сезон для «Реала» и выиграть третью Лигу чемпионов подряд, 3) И замахнуться на «золото» ЧМ в России со сборной.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press