Путь к Европе. Что нужно знать о Бельгии и Казахстане перед стартом отбора к ЧЕ-2020

Автор: Дмитрий Темников 0

Сборная России проведет первые матчи в 2019 году: 21 марта команда Черчесова пободается с Бельгией, а 24 марта отправится в Казахстан. Еженедельник «Футбол» исследует сильные и слабые стороны наших соперников по квалификации к Евро, а также вспоминает последние события в обеих национальных командах.

Чемпионат мира по футболу. Бельгия — Тунис — 5:2 Москва. Стадион «Спартак». 23 июня 2018 г.

БЕЛЬГИЯ

Бельгия — Россия

21 марта, четверг. 22:45 (мск)

Брюссель. Стадион короля Бодуэна.

Всего три поражения за 2,5 года

Первый отборочный матч российской сборной пройдет в Брюсселе. Такой старт опасен минимум по двум причинам: 1. «Красные дьяволы» — лидеры в рейтинге ФИФА (1727 очков). Они опережают французов на один балл; 2. Дома бельгийцы не проигрывали с 1 сентября 2016 года: в тот день игроки Мартинеса уступили Испании (0:2). После этого сборная королевства провела 32 встречи и потерпела всего два поражения – от Франции в полуфинале российского ЧМ (0:1) и от Швейцарии в заключительном групповом матче Лиги наций (2:5).

«Реал» думал забрать тренера

После ЧМ-2018 штаб команды покинул Тьерри Анри. А уже осенью «дьяволы» могли остаться и без главного тренера Роберто Мартинеса: в ноябре «Реал» уволил Хулена Лопетеги, и одним из кандидатов на вакантный пост считался именно испанец. Мартинес изначально не придавал значения слухам, но перед игрой со Швейцарией он взорвался: «Я уже отвечал на вопрос на двух языках! Мне повторить это на языке тела? Или спеть песню?» В итоге «сливочных» до конца сезона возглавил Сантьяго Солари, но теперь СМИ отправляют Роберто в Мадрид ближайшим летом.

Минус два топ-игрока

Восьмого марта со сборной попрощался Маруан Феллайни: за 11 лет в национальной команде хавбек забил 18 голов, съездил на два ЧМ (2014, 2018) и Евро-2016. 31-летний футболист и сборная Бельгии расстались друзьями: Маруан написал большое письмо с благодарностями. А вот Раджа Наингголан завершил международную карьеру минорно: один из экс-лидеров «Ромы» пригрозил уходом из сборной, если его не вызовут на ЧМ-2018, и в итоге не попал на турнир в России. Раджа сдержал свое обещание, а в ноябре повторил еще раз: «Я не собираюсь менять решение. Считаю, что я должен был играть на ЧМ вместо некоторых футболистов».

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Кевин де Брюйне

Один из самых дорогих составов

По данным Transfermarkt, общая стоимость бельгийского состава в 2019 году равна 704 млн евро. Самыми дорогостоящими игроками в составе считаются Эден Азар и Кевин Де Брюйне: если на футболистов «Челси» и «Манчестер Сити» найдутся потенциальные покупатели, то за трансфер им придется выложить не менее 150 млн евро. Второе место по сумме ценника достается Тибо Куртуа: прошлым летом «Реал» заплатил за них «Челси» 65 млн евро, чтобы подписать с голкипером 6-летний контракт.

Никогда не проигрывали России

Сборные Бельгии и России никогда не противостояли друг другу в рамках отбора к чемпионатам мира или Европы. Зато в финальных стадиях ЧМ жребий дважды сводил команды. Оба раза «красные дьяволы» были сильнее: на ЧМ-2002 одержали победу – 3:2, на ЧМ-2014 – 1:0. И вообще статистика встреч — в пользу бельгийцев: 5 матчей, 3 победы, 2 ничьи, 0 поражений, разница мячей — 9-5. Но у Черчесова хорошие воспоминания от матчей с Бельгией: в 2017 году его команда сыграла вничью — 3:3, а если бы проиграла, тренера могли отправить в отставку.

Во времена СССР все было иначе. Сборная Советского Союза выиграла у Бельгии четыре матча из пяти, но одно-единственное поражение было очень обидным: в 1/8 финала ЧМ-1986 «дьяволы» взяли верх (4:3) со скандалом.

http://www.globallookpress.com/zpdwnld/20170904_gaf_u56_383.jpg?type=hires

КАЗАХСТАН

Казахстан — Россия

24 марта, воскресенье. 17:00

Астана. «Астана Арена».

Искали тренера от Кононова до Билича

Казахстан провалил отбор к ЧМ-2018: в 10 играх «ястребы» только трижды сыграли вничью и заняли последнее место в квалификационной группе. В январе 2018-го местная федерация футбола уволила главного тренера Александра Бородюка и начала поиски нового специалиста. Тогда СМИ писали о переговорах с Олегом Кононовым, а самым экзотичным кандидатом считался Славен Билич – сообщалось, что хорват возглавит казахстанцев на два года. По факту же все обошлось без сюрпризов: главным тренером сборной стал болгарин Станимир Стойлов, который совмещал пост с работой в «Астане».

Чех сменил болгарина

Стойлов подписал контракт до 2020 года, но два месяца назад он покинул команду из-за неудачных результатов (6 матчей, 1 победа) в группе D1 Лиги наций. ФФК заменила его на чеха Михала Билека. 53-летний специалист руководил сборной своей страны с 2009 по 2013 год и доходил с «народной» командой до четвертьфинала Евро-2012. Главное достижение в его тренерской карьере — национальный дубль с пражской «Спартой» в сезоне-2006/07. В последние годы Михал – тренер не на перспективу: с 2014-го он работал в трех клубах не больше одного сезона.

«Ростов» не отпустил игрока на сбор

Перед февральским матчем с Молдавией (1:0) Билек объявил расширенный состав команды из 36 игроков. Вышло неоригинально: список пополнили 17 представителей «Кайрата» и «Астаны». Из российских лиг в расположение «ястребов» отправились только нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет и форвард «Сочи» Акмаль Бахтияров. А вот «Ростов» не расстался со своим полузащитником Бахтиером Зануйтдиновым. «По поводу Бахтиера я общался с Валерием Карпиным. Он сказал, что клуб играет в 1/4 финала Кубка России и не может его отпустить», — заявил Михал.

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Меркель вернулся

Также Билек намерен вернуть в сборную полузащитника голландского «Хераклеса» Александра Меркеля, сыгравшего свой единственный матч в форме «ястребов» против Исландии (0:0) три года назад. В 5 лет уроженец Алма-Аты вместе с семьей переехал в Германию, где начал выступать за академию «Штутгарта» и попал в «бундесманшафт» U-15. Когда ему было 18 лет, его пригласил «Милан»: здесь он стал обладателем скудетто в сезоне-2011/12, но в основе так и не закрепился. После этого Меркель не пригодился «Удинезе», «Уотфорду», «Бохуму» и другим командам. В сентябре 2015-го Александр согласился играть за историческую родину, но даже здесь не стал своим.

Матчи для ротации

В истории российско-казахских отношений проводилось всего два товарищеских матча. В 2008-м игроки Хиддинка «подстрелили» «ястребов» (6:0) в рамках подготовки к бронзовому ЧЕ и нанесли им самое крупное поражение в истории, а почти четыре года назад россияне скатали «нули» с соседями на глазах у Фабио Капелло. Та игра стала важной для отбора кадров: итальянский специалист опробовал на поле Зобнина, Набиуллина, Ефремова и Портнягина.

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press

 

 

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