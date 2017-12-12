Провал электрона. Почему «Монако» не может преобразиться

Быстрой, забивной, но при этом молодой и многообещающей команде Леонарду Жардима в прошлом сезоне симпатизировали многие. Сейчас вся эйфория от влюбленности прошла: монегаски бесславно вылетели из еврокубков и близки к сходу с чемпионской гонки.

Вынужденные потери

Несколько лет назад рулевые «Монако» Дмитрий Рыболовлев и Вадим Васильев предстали перед важным выбором: пустить клуб, словно жену миллиардера с черной картой American Express, за дорогостоящими, но ненужными покупками либо поумерить аппетиты, но прокачать академию вместе со службой разведки. Пойдя по последнему пути, монегаски уже через несколько сезонов вышли в солидный материальный плюс с продаж футболистов, закрепившись среди постоянных участников еврокубков.

Главный итог долгожданного чемпионства «Монако» — это не только выигранные призовые и участие в Лиге чемпионов, но и масштабная распродажа игроков. Уход резко взлетевших в цене Килиана Мбаппе, Бенжамена Менди, Бернарду Силвы, Тьемуэ Бакайоко, Валера Жермена и других лидеров «золотого» состава оказался неминуемым, поэтому клубу было необходимо минимизировать последствия потерь и максимально точно подобрать замены к осени.

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Итоги распродажи

По подсчетам Transfermarkt, из вырученных этим летом с продаж 177 млн евро «Монако» потратил 102 млн. Это не так много, как получил владелец клуба Дмитрий Рыболовлев на аукционе за продажу картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (382 млн евро), но все равно прибыль внушительная.

Атакующую линию «Монако» после ухода в состав конкурентов Килиана Мбаппе и Валера Жермена должны были усилить Стефан Йоветич, Кейта Бальде и Адам Диакаби. Но большую часть осени черногорский форвард пропустил из-за болей в колене. Экс-лидер «Лацио» так и не набрал форму даже близкую к оптимальной, несмотря на вылет Тома Лемара до конца года. А Диакаби не приспособился к игре в два форварда в связке с Радамелем Фалькао по схеме 4+2+2+2, из-за чего Леонарду Жардиму приходилось перестраиваться на 4+2+3+1 уже без 21-летнего нападающего.

Ради выступлений в составе чемпиона Франции Юри Тилеманс отказал лондонскому «Арсеналу». Покупка бельгийского хавбека «Андерлехта» всего за 25 млн евро – трансферный успех. Но не все так просто. Даже выдавая в среднем по 80% точных пасов за матч, уверенно выигрывая борьбу и делая перехваты в центре поля, Юри не влияет на игру монегасков так, как Бернарду Силва. Видимо, бельгийцу нужно больше времени. К тому же в поединке с «ПСЖ» полузащитник получил повреждение мениска и выбыл на месяц.

Сдачи не надо

Матч с парижанами должен был определить, готовы ли монегаски ввязаться в погоню за первое место. Но еще до очной встречи лидеров чемпион растерял очки с «Амьеном», «Монпелье» и «Ниццей» и на последних секундах отдал победу «Лиону». Отставание всего в шесть очков выглядело некритичным. Опасаясь атаки «ПСЖ», Леонарду Жардим перехитрил себя же. Он впервые сыграл в пять защитников по схеме 5+3+2, где центр поля доверил Тилемансу, Фабиньо и Моутиньо, а в нападение бросил Фалькао с Бальде. Если с задачей сдержать атаку парижан «Монако» справился и пропустил лишь дважды, то сами монегаски в обострении смотрелись слабо: два удара в створ и 33% владения мячом. Вслед за поражением «Монако» оступился в матче с «Нантом» (0:1) и подпустил к себе «Лион» с «Марселем».

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Если дела в лиге еще можно наладить, то еврокубковый сезон для монегасков уже окончен. Попав в самую ровную по классу группу ЛЧ с «РБ Лейпцигом», «Порту» и «Бешикташем», команда набрала всего два очка, пропустив 16 раз. Складывалось впечатление, что главный тренер клуба оставлял еврокубки для экспериментов и ротации состава. Отсюда непривычная схема 4+2+3+1 с Гуидо Каррильо и Рашидом Геззалем на острие атаки, плюс оставленные на лавке Фабиньо, Моутиньо и Фалькао. После поражения от «Порту» (2:5) Жардим подвел итог: «Нам нужно продолжать работать над собой. Мы должны совершенствоваться как морально, так и физически. Эту игру мы проиграли по характеру».

Тот, кто нас всех спасет

Пока владелец клуба Дмитрий Рыболовлев решал личные вопросы, отстаивая права в суде, его ближайший ассистент Вадим Васильев нашел вариант для вывода «Монако» из спада. Вице-президент пригласил в команду бывшего технического директора «Челси» Майкла Эменало.

«Я многое сделал, чтобы заполучить его. Майкл обладает уникальным опытом в выявлении талантливых футболистов. Это назначение еще раз подтверждает наши амбициозные планы стать как можно сильнее», — заявил Васильев.

В ближайшие два месяца Эменало ждет много работы с клубом, но уже сейчас он призвал снизить цены на билеты, чтобы улучшить посещаемость стадиона «Луи II».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press