Просто улыбайся. Как бразилец Марсело покорил Европу

Novidade na área!!! Logo mais vou anunciar minha mais nova surpresa pra ta ainda mais conectado com vocês que, assim como minha família, são minha maior inspiração. Fiquem ligados! :: ⠀ ¡Novedad! En breve voy a anunciar mi nueva sorpresa para estar aún más conectado con ustedes que, al igual que mi familia, son mi mayor inspiración. :: ⠀ Soon I’ll announce my new surprise for you guys so we can be even more connected. My fans together with my family is my best inspiration. Stay tuned! :: ⠀ #M12 #TheM12Project 📷 @hugoinglez

A post shared by Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) on Feb 16, 2018 at 12:27am PST