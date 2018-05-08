Просто улыбайся. Как бразилец Марсело покорил Европу

Сборная Бразилии потеряла лидирующие позиции в мировом футболе, а мадридский «Реал» более 10 лет не мог вернуть себе статус первой команды Европы. Стабильным оставалось лишь одно – место на левом краю обороны, где выступал легендарный Роберто Карлос, а его преемником стал, возможно, не менее великий Марсело.

В память о дедушке

Марсело никогда не жаловался на трудное детство, бандитский беспредел или бедность в фавелах, хотя его семье жилось не богаче многих горожан Рио-де-Жанейро. Его мать, Мария, была учительницей, отец – Марсело-старший, пожарным. Будущая звезда «Реала» всегда находил повод улыбнуться. С малых лет он ловко двигал ногами, но прекрасно чувствовал ритм и без мяча, просто танцуя.

В футбол мальчика привел его дед Педро, которого он просто называл Доном. Тогда Марсело было всего 9 лет, и после первой тренировки в футзальной секции он, не скрывая счастья, крепко обнял дедушку. Мудрый старик всегда верил во внука, подбадривал после неудач, не отказывал в просмотре матчей «Ботафого» (любимый клуб Марсело) и ездил с ним на тренировки, если был выходной.

Едва ли бы Марсело стал мировой звездой, если бы в 13 лет не перешел из мини-футбола в большой, но благодаря футзалу мальчик научился принимать важные игровые решения максимально быстро в минимальные сроки. Уже во взрослом возрасте бразильца спросили: «Кино или театр?» От защитника, которого никогда в неформальной обстановке не видели без наушников, ждали первого варианта, но тот заявил: «Все дело в импровизации, актерам нужно выпутываться из разных ситуаций под давлением взглядов зрителя, то же самое происходит и в футболе. Игрокам приходится менять по ходу тактику и импровизировать. Футбол и театр очень похожи».

Талантливый подросток заявился в академию «Флуминенсе», но возникла проблема – семье было тяжело оплачивать почти ежедневные поездки сына до базы. Стоимость проезда на автобусе – 13 реалов, и однажды, сидя возле остановки, дедушка с внуком рискнули и бросили 25 сентаво в игровой автомат. Суть заключалась в том, чтобы отгадать национальный флаг, который укажет «волчок». Марсело и дед Педро выбрали Хорватию и увеличили свой приз в 1000 раз, выиграв 25 реалов. Об этой истории защитник впоследствии рассказал своему партнеру по «Реалу» Луке Модричу. Марсело навсегда благодарен дедушке за помощь и первую зарплату в составе «Флу» (100 реалов) отдал ему. Летом 2014-го Дона не стало, в этот момент сборная Бразилии играла решающие матчи плей-офф домашнего ЧМ. Плачевный итог известен (1:7 от Германии).

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Наследство от Роберто Карлоса

Подростком Марсело целыми днями «угарал» на пляжах Рио с друзьями. В один из таких дней компания уже привычно собралась поиграть в футбол, но один из ребят предложил:

— Давайте выберем, кто мы из реальных звезд. Я вот Пеле!

— Я тогда Гаринча, — ответил другой мальчик.

— А я буду Ривалдо.

Большинство ребят взяли легендарных бомбардиров «селесао», и лишь один заявил: «Я – Роберто Карлос». Тот самый левый защитник, что не так давно перешел из «Интера» в мадридский «Реал» и состриг на голове невнятную шевелюру. Реплика принадлежала Марсело.

Ему хватило 30 игр за два сезона в сумме в первом составе «Флуминенсе», чтобы впечатлить скаутов из Испании. Изначально бразильский клуб договорился о трансфере с «Севильей», и не хватало лишь подписи игрока, но тот настоял на варианте с «Реалом». Мадридцы заплатили за 18-летнего футболиста 7 млн евро.

В «Реале» Марсело должен был заменить самого Роберто Карлоса, которого считали лучшим крайним защитником современности, но в 32 года он начал заметно сдавать. Вместо холодной конкуренции в «королевском» клубе чемпион мира взял на себя ответственность за юношу, повез к себе домой и поселил у себя. Адаптация Марсело прошла максимально быстро.

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Неудачный подкат Дэвида Бекхэма на тренировке нанес повреждение Роберто Карлосу и создал шанс для Марсело проявить себя. Фабио Капелло не был готов играть с юным бразильцем со старта, так что позицию левого защитника занял Серхио Рамос, а новичок мадридцев вышел лишь на последние минуты матча с «Депортиво». В том сезоне Марсело сыграл всего 13 минут — дважды выходил на замену. В начале марта бразилец заменил Гонсало Игуаина на 88-й минуте, и тут случилось историческое событие: Марсело и Роберто Карлос в первый и последний раз играли вместе на футбольном поле в официальном матче.

От улыбки станет всем светлей

После ухода Роберто Карлоса летом 2007 года «Реал» купил сразу двух левых защитников — Габриэля Хайнце и Ройстона Дренте. Тогдашний главный тренер Бернд Шустер планировал создать настоящую резню за место на левом краю, но Марсело, не прикладывая больших усилий, выиграл конкуренцию. При Хуанде Рамосе бразилец выступал в качестве крайнего полузащитника, при Пеллегрини – крайнего атакующего защитника, Моуринью вернул футболиста в оборону. С любой ролью Марсело справлялся, даже когда его меняли флангами с Серхио Рамосом. Лишь один элемент заметно страдал — выбор позиции. Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Пепе — каждому приходилось кричать партнеру о том, куда нужно возвращаться вингеру.

Осознанно оставим за скобками все титулы Марсело в «Реале», потому что есть вещи, которыми бразилец может гордиться больше. Защитник помогал освоиться Криштиану Роналду, и хоть мнительный португалец признается, что друзей среди футболистов у него нет, с Марсело лидер мадридцев веселится на тренировках, празднует голы и общается больше, чем с остальными. Он же утешал в тяжелые моменты Фабио Коэнтрау, Каземиро, Данило. А в раздевалке бразилец играет неменьшую роль, чем капитан – Серхио Рамос. Ведь Марсело никогда не грустит и призывает радоваться жизни всех вокруг.

«У меня есть пример Роберто Карлоса, который помогал мне. Я у него многому научился, и теперь с Тео (Тео Эрнандес) я пытаюсь сделать что-то подобное. Он отличный игрок, каждый хочет помочь ему, но я предпочитаю говорить с ним вне поля, чтобы помочь Тео на поле. Асенсио – еще один футболист, у которого по-настоящему светлое будущее, но мне не нравится много говорить о юных игроках, потому что мы вселяем надежду и это может повредить. Мы все стараемся помогать друг другу», — говорит вице-капитан «Реала».

Цели на будущее

В начале июня прошлого года мадридский «Реал» победил в финале Лиги чемпионов «Ювентус» (4:1), клуб стал первым, сумевшим выиграть еврокубок в течение двух сезонов подряд в новейшей истории турнира, а для мадридцев – уже 12-м престижным трофеем. Во время празднований в городе игроки надели футболки с соответствующим номером. Марсело в этот момент так напился шампанского, что подходил к партнерам и спрашивал: «Почему все надели футболки с моим номером?» Вскоре Серхио Рамос и Марсело еще и чуть не упали со статуи богини Кибелы на фонтане Сибелес, вешая туда чемпионский флаг «Реала».

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Спустя несколько месяцев бразилец продлил контракт с «королевским» клубом до 2022 года и признался: «Я бы с удовольствием поиграл за «Кастилью» — было бы честью помогать молодежной команде. Я действительно чувствую себя ее выпускником, потому что пробыл здесь так долго. Мечтаю остаться в «Мадриде» на долгие годы: никогда не знаешь, что произойдет, но я действительно счастлив в «Реале». Хочу отдать все силы, чтобы помочь клубу в течение следующих пяти лет, и надеюсь, что это не конец».

Марсело летом поедет в Россию вместе со сборной Бразилии. В мае защитнику исполнится 30 лет, и не исключено, что этот мировой форум станет для него последним. В 2007 году Роберто Карлос завершил карьеру в национальной команде (тогда легенде было 33 года), а спустя несколько месяцев первый вызов в сборную получил его преемник в «Реале». Это была товарищеская игра против Уэльса (2:0). Левый защитник участвовал в двух чемпионатах мира, но, в отличие от Роберто Карлоса, с «селесао» побед не одерживал. Это остается его заветной мечтой.

«У меня есть последняя миссия в футболе – выиграть ЧМ-2018. Бразилия возвращается на первое место. Запишите это. С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину», — смело заявил Марсело.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press