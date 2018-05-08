Просто улыбайся. Как бразилец Марсело покорил Европу

Сборная Бразилии потеряла лидирующие позиции в мировом футболе, а мадридский «Реал» более 10 лет не мог вернуть себе статус первой команды Европы. Стабильным оставалось лишь одно – место на левом краю обороны, где выступал легендарный Роберто Карлос, а его преемником стал, возможно, не менее великий Марсело.
В память о дедушке
Марсело никогда не жаловался на трудное детство, бандитский беспредел или бедность в фавелах, хотя его семье жилось не богаче многих горожан Рио-де-Жанейро. Его мать, Мария, была учительницей, отец – Марсело-старший, пожарным. Будущая звезда «Реала» всегда находил повод улыбнуться. С малых лет он ловко двигал ногами, но прекрасно чувствовал ритм и без мяча, просто танцуя.
В футбол мальчика привел его дед Педро, которого он просто называл Доном. Тогда Марсело было всего 9 лет, и после первой тренировки в футзальной секции он, не скрывая счастья, крепко обнял дедушку. Мудрый старик всегда верил во внука, подбадривал после неудач, не отказывал в просмотре матчей «Ботафого» (любимый клуб Марсело) и ездил с ним на тренировки, если был выходной.
Едва ли бы Марсело стал мировой звездой, если бы в 13 лет не перешел из мини-футбола в большой, но благодаря футзалу мальчик научился принимать важные игровые решения максимально быстро в минимальные сроки. Уже во взрослом возрасте бразильца спросили: «Кино или театр?» От защитника, которого никогда в неформальной обстановке не видели без наушников, ждали первого варианта, но тот заявил: «Все дело в импровизации, актерам нужно выпутываться из разных ситуаций под давлением взглядов зрителя, то же самое происходит и в футболе. Игрокам приходится менять по ходу тактику и импровизировать. Футбол и театр очень похожи».
Novidade na área!!! Logo mais vou anunciar minha mais nova surpresa pra ta ainda mais conectado com vocês que, assim como minha família, são minha maior inspiração. Fiquem ligados! :: ⠀ ¡Novedad! En breve voy a anunciar mi nueva sorpresa para estar aún más conectado con ustedes que, al igual que mi familia, son mi mayor inspiración. :: ⠀ Soon I’ll announce my new surprise for you guys so we can be even more connected. My fans together with my family is my best inspiration. Stay tuned! :: ⠀ #M12 #TheM12Project 📷 @hugoinglez
Талантливый подросток заявился в академию «Флуминенсе», но возникла проблема – семье было тяжело оплачивать почти ежедневные поездки сына до базы. Стоимость проезда на автобусе – 13 реалов, и однажды, сидя возле остановки, дедушка с внуком рискнули и бросили 25 сентаво в игровой автомат. Суть заключалась в том, чтобы отгадать национальный флаг, который укажет «волчок». Марсело и дед Педро выбрали Хорватию и увеличили свой приз в 1000 раз, выиграв 25 реалов. Об этой истории защитник впоследствии рассказал своему партнеру по «Реалу» Луке Модричу. Марсело навсегда благодарен дедушке за помощь и первую зарплату в составе «Флу» (100 реалов) отдал ему. Летом 2014-го Дона не стало, в этот момент сборная Бразилии играла решающие матчи плей-офф домашнего ЧМ. Плачевный итог известен (1:7 от Германии).
Путь варана. История самого надежного защитника Франции
Наследство от Роберто Карлоса
Подростком Марсело целыми днями «угарал» на пляжах Рио с друзьями. В один из таких дней компания уже привычно собралась поиграть в футбол, но один из ребят предложил:
— Давайте выберем, кто мы из реальных звезд. Я вот Пеле!
— Я тогда Гаринча, — ответил другой мальчик.
— А я буду Ривалдо.
Большинство ребят взяли легендарных бомбардиров «селесао», и лишь один заявил: «Я – Роберто Карлос». Тот самый левый защитник, что не так давно перешел из «Интера» в мадридский «Реал» и состриг на голове невнятную шевелюру. Реплика принадлежала Марсело.
Ему хватило 30 игр за два сезона в сумме в первом составе «Флуминенсе», чтобы впечатлить скаутов из Испании. Изначально бразильский клуб договорился о трансфере с «Севильей», и не хватало лишь подписи игрока, но тот настоял на варианте с «Реалом». Мадридцы заплатили за 18-летнего футболиста 7 млн евро.
В «Реале» Марсело должен был заменить самого Роберто Карлоса, которого считали лучшим крайним защитником современности, но в 32 года он начал заметно сдавать. Вместо холодной конкуренции в «королевском» клубе чемпион мира взял на себя ответственность за юношу, повез к себе домой и поселил у себя. Адаптация Марсело прошла максимально быстро.
Супер стары. Как Матерацци и Роберто Карлос зажигают в Индии
Неудачный подкат Дэвида Бекхэма на тренировке нанес повреждение Роберто Карлосу и создал шанс для Марсело проявить себя. Фабио Капелло не был готов играть с юным бразильцем со старта, так что позицию левого защитника занял Серхио Рамос, а новичок мадридцев вышел лишь на последние минуты матча с «Депортиво». В том сезоне Марсело сыграл всего 13 минут — дважды выходил на замену. В начале марта бразилец заменил Гонсало Игуаина на 88-й минуте, и тут случилось историческое событие: Марсело и Роберто Карлос в первый и последний раз играли вместе на футбольном поле в официальном матче.
От улыбки станет всем светлей
После ухода Роберто Карлоса летом 2007 года «Реал» купил сразу двух левых защитников — Габриэля Хайнце и Ройстона Дренте. Тогдашний главный тренер Бернд Шустер планировал создать настоящую резню за место на левом краю, но Марсело, не прикладывая больших усилий, выиграл конкуренцию. При Хуанде Рамосе бразилец выступал в качестве крайнего полузащитника, при Пеллегрини – крайнего атакующего защитника, Моуринью вернул футболиста в оборону. С любой ролью Марсело справлялся, даже когда его меняли флангами с Серхио Рамосом. Лишь один элемент заметно страдал — выбор позиции. Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Пепе — каждому приходилось кричать партнеру о том, куда нужно возвращаться вингеру.
Осознанно оставим за скобками все титулы Марсело в «Реале», потому что есть вещи, которыми бразилец может гордиться больше. Защитник помогал освоиться Криштиану Роналду, и хоть мнительный португалец признается, что друзей среди футболистов у него нет, с Марсело лидер мадридцев веселится на тренировках, празднует голы и общается больше, чем с остальными. Он же утешал в тяжелые моменты Фабио Коэнтрау, Каземиро, Данило. А в раздевалке бразилец играет неменьшую роль, чем капитан – Серхио Рамос. Ведь Марсело никогда не грустит и призывает радоваться жизни всех вокруг.
«У меня есть пример Роберто Карлоса, который помогал мне. Я у него многому научился, и теперь с Тео (Тео Эрнандес) я пытаюсь сделать что-то подобное. Он отличный игрок, каждый хочет помочь ему, но я предпочитаю говорить с ним вне поля, чтобы помочь Тео на поле. Асенсио – еще один футболист, у которого по-настоящему светлое будущее, но мне не нравится много говорить о юных игроках, потому что мы вселяем надежду и это может повредить. Мы все стараемся помогать друг другу», — говорит вице-капитан «Реала».
Цели на будущее
В начале июня прошлого года мадридский «Реал» победил в финале Лиги чемпионов «Ювентус» (4:1), клуб стал первым, сумевшим выиграть еврокубок в течение двух сезонов подряд в новейшей истории турнира, а для мадридцев – уже 12-м престижным трофеем. Во время празднований в городе игроки надели футболки с соответствующим номером. Марсело в этот момент так напился шампанского, что подходил к партнерам и спрашивал: «Почему все надели футболки с моим номером?» Вскоре Серхио Рамос и Марсело еще и чуть не упали со статуи богини Кибелы на фонтане Сибелес, вешая туда чемпионский флаг «Реала».
Шестое чувство. Почему сборная Бразилии – претендент на Кубок мира-2018
Спустя несколько месяцев бразилец продлил контракт с «королевским» клубом до 2022 года и признался: «Я бы с удовольствием поиграл за «Кастилью» — было бы честью помогать молодежной команде. Я действительно чувствую себя ее выпускником, потому что пробыл здесь так долго. Мечтаю остаться в «Мадриде» на долгие годы: никогда не знаешь, что произойдет, но я действительно счастлив в «Реале». Хочу отдать все силы, чтобы помочь клубу в течение следующих пяти лет, и надеюсь, что это не конец».
Марсело летом поедет в Россию вместе со сборной Бразилии. В мае защитнику исполнится 30 лет, и не исключено, что этот мировой форум станет для него последним. В 2007 году Роберто Карлос завершил карьеру в национальной команде (тогда легенде было 33 года), а спустя несколько месяцев первый вызов в сборную получил его преемник в «Реале». Это была товарищеская игра против Уэльса (2:0). Левый защитник участвовал в двух чемпионатах мира, но, в отличие от Роберто Карлоса, с «селесао» побед не одерживал. Это остается его заветной мечтой.
«У меня есть последняя миссия в футболе – выиграть ЧМ-2018. Бразилия возвращается на первое место. Запишите это. С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину», — смело заявил Марсело.
Текст: Юрий Алеманов
Фото: Global Look Press