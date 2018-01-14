Просто космос! Чем запомнился юбилейный Матч всех звезд КХЛ

В столице Казахстана Астане завершился главный хоккейный праздник сезона – Неделя звезд хоккея-2018. В течение нескольких дней болельщики наслаждались мастерством ведущих хоккеистов КХЛ, любовались красотой девушек, выступавших ассистентами главных тренеров, и заряжались нескончаемой энергией талисманов команд.

Вселенная супергероев

В этом году КХЛ отмечает круглую дату – лига проводит десятый, юбилейный, по счету сезон. По такому случаю было запланировано сразу несколько праздничных мероприятий. Самым необычным из которых стал запуск в космос Кубка Гагарина – главного трофея КХЛ. Эта акция стала возможной благодаря сотрудничеству лиги с корпорацией «Роскосмос». Правда в путешествие отправили не оригинальный трофей, а лишь его копию. Вместе с мини-кубком в космос улетела и эксклюзивная шайба с символикой лиги. Ее ждет отдельная миссия: именно эта шайба будет вброшена перед первым матчем финальной серии сезона весной 2018 года, дав старт борьбе за оригинальный Кубок Гагарина.

Космическая тематика стала основой и для юбилейного Матча Звезд, проводившегося в этом году в столице Казахстана – Астане. Команды четырех дивизионов (Тарасова, Чернышева, Харламова, Боброва) именовались как галактики, а во время официальной церемонии игроков представляли в виде супергероев из комиксов.

Каждого хоккеиста наделили уникальными сверхспособностями, исходя из их игровых качеств. По задумке организаторов, каждый дивизион – это отдельная галактика, а клубы – планеты, с которых и прибыли супергерои. Во время просмотра видеороликов прослеживалось сходство хоккеистов с супергероями из комиксов Marvel (Люди Икс, Дэдпул и прочие). А Никита Нестеров с суперспособностью «Ninja» (неуязвимость) и вовсе был представлен в роли черепашки-ниндзя.

Календарь КХЛ сезона-2017/18

Жеребьевка и досуг Назарова

После ознакомления с супергероями предстоящего «звездного уикенда» на сцену по очереди были приглашены главные тренеры команд. Им предстояло принять участие в небольшой жеребьевке, целью которой стало распределение по командам четырех лучших игроков по итогам матча за Кубок Вызова, проводившегося среди игроков МХЛ. По схожему принципу к каждой команде был прикреплен персональный комментатор. Их стартовым заданием стали флэш-интервью с тренерами и капитанами команд, где ярче всех проявил себя Андрей Назаров. Главный тренер «Нефтехимика» и дивизиона Харламова на вопрос, куда он ходит после матчей в Нижнекамске, ответил по существу: «В тренерской бухаем».

Эвакуация и Сочимэн

Накануне «Мастер-шоу» хоккеисты оказались вовлечены в еще одно увлекательное приключение, не прописанное в официальной программе. В три часа ночи по местному времени всех постояльцев отеля, в котором поселились игроки, эвакуировали из-за задымления на подземной парковке. «Я был в душе в этот момент, готовился ко сну. Вначале подумал, что это опять допинг-контроль пришел. Но оказалось все намного серьезнее. Я сначала в трусах вышел, потом увидел, что все начали бегать по отелю и кричать снизу, чтобы спускались. Неприятно, конечно, зато все увидели друг друга сонными и без макияжа», — поделился впечатлениями Илья Ковальчук.

Край вечного льда. Александр Неценко отвечает на 10 вопросов на старте хоккейного сезона

Впрочем, этот инцидент никак не повлиял на положительный настрой хоккеистов. Организаторы подготовили для них семь конкурсов: круг на скорость, хоккейный биатлон, надежная защита, сила броска, эстафета, эффектный буллит и эстафета хоккейного мастерства. В первом же конкурсе блеснул Павел Падакин. Форвард ХК «Сочи» вышел на лед в костюме Супермена и свой круг на скорость завершил эффектным прыжком в стиле супергероя. Себя же Павел гордо именовал Сочимэном. С особым интересом зрители следили за хоккейным биатлоном, а в точности расстрела мишеней игрокам могли позавидовать даже биатлонисты сборной России.

Женский взгляд и животные страсти

Необычным нововведением в этом году стало привлечение девушек. Если раньше им отводилась только роль чирлидерш, то теперь их можно было увидеть как на скамейках команд (в роли помощниц главных тренеров), так и на льду (девушки-арбитры следили за порядком). К слову, для ассистентов тренеров тоже придумали конкурс: девушкам нужно было на скорость обмотать клюшку изолентой.

Но даже этим красавицам в строгих костюмах было не под силу соревноваться за внимание публики с маскотами клубов КХЛ. Появление на льду Коня, Оленя, Ястреба, Снеговика, Святогора с Любабой и еще полтора десятка костюмированных талисманов напоминало проведение утренника в детском саду. Для начала зверям предложили перетягивать канат, после чего объявили массовую драку на льду. К ней талисманы подошли с особым энтузиазмом и радостно колотили друг друга. Зрители были в восторге: когда еще увидишь, как Лис дает в хобот Мамонту под музыку из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Аве Королю!

Но главным номером стал конкурс буллитов. Во всех смыслах королевский выход совершил один из кумиров местной публики – форвард «Барыса» Найджел Доус. Канадец появился на льду с короной на голове и облаченный в королевскую мантию, которую придерживали двое детей, выполнявшие роль вассалов. На спине у Доуса красовалась скромная надпись «Король хет-триков». Впрочем, поразить ворота ему удалось лишь со второй попытки и то на добивании. Но это не помешало ему выиграть в данной номинации. Победителем «Мастер-Шоу» стала команда дивизиона Харламова. После завершения конкурсов ее главный тренер Андрей Назаров поделился новыми откровениями: «Сегодня узнал, что когда не орешь на скамейке, очки не потеют».

Повелитель огня, лазерная пушка, гипнотизер Ковальчук и другие представители дивизиона Боброва. #KHLAllStar pic.twitter.com/EVkCQ8QTbV — КХЛ (@khl) January 14, 2018

Равнение на Запад

Первый официальный Матч звезд состоялся в НХЛ в октябре 1947 года в Торонто на арене «Мэйпл Лифс Гарденс». В то время НХЛ состояла из шести команд, более известных как «Оригинальная шестерка». В ее состав входили «Торонто Мейпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго Блэкхоукс», «Бостон Брюинз», «Монреаль Канадиенс» и «Детройт Ред Уингз». Формат Матча звезд подразумевал встречу действующего обладателя Кубка Стэнли со сборной звезд остальных пяти клубов перед стартом нового сезона. Он оставался неизменным вплоть до 1967 года. В 1967 году в НХЛ приняли решение перенести Матч звезд на середину сезона, чтобы в нем могли принять участие 6 команд-новичков лиги.

«Бей канадца». Как тренировались хоккеисты в Советском Союзе

А спустя пару лет появился новый и привычный многим формат «Запад против Востока». Особняком стоит 1979 год, когда вместо Матча звезд был проведен Кубок Вызова, в котором сборная звезд НХЛ встречалась со сборной СССР. В серии из трех матчей советские хоккеисты вышли победителями, добившись победы в решающей встрече со счетом 6:0. В середине 1980-х лига впервые предложила болельщикам выбрать стартовые пятерки команд. C 1998-го по 2003 год Матч звезд проходил в формате «сборная Северной Америки» против «сборной остального мира», после чего вернулся к привычному «Запад против Востока».

У нас не хуже

В России первый Матч звезд прошел 10 декабря 1999 года в Новокузнецке. Стартовые пятерки команд определялись путем голосования болельщиков, а сама игра была приурочена к 50-летию новокузнецкого хоккея. С 2001 года такие матчи стали проводиться ежегодно. Тогда же в программу «звездного уикенда» добавили «Мастер-шоу» — конкурсы по отдельным компонентам хоккейного мастерства с участием игроков матча. В 2004 году прошли два матча между сборной звезд России и сборной звезд НХЛ, гастролировавшей по Европе во время локаута. Последний Матч Звезд российской Суперлиги прошел в 2007 году, после чего эта традиция получила продолжение в КХЛ. Первые два «звездных матча» прошли в формате «Звезд России» против «Звезд мира». Следующие шесть матчей состоялись в классическом формате «Запад против Востока», а с прошлого сезона победитель Матча Звезд определяется в противостоянии четырех дивизионов КХЛ. Сначала проводятся два полуфинала, победители которых разыгрывают главный приз.

На разогрев

Победа в «Мастер-шоу» дала команде дивизиона Харламова привилегию выбрать оппонента для полуфинального матча. Посовещавшись с Назаровым, Марией Басс и партнерами по команде Андрей Марков объявил, что они встретятся с командой дивизиона Тарасова, занявшей последнее место по итогам «Мастер-шоу». Но, видимо, всю удачу дивизион Харламова израсходовал накануне. Даже юбилей прославленного советского хоккеиста Валерия Харламова (14 января ему бы исполнилось 70 лет) не вдохновил команду Назарова и Басс на еще один подвиг. Основное время первого полуфинального матча закончилось вничью – 3:3, а по буллитам победу одержала сборная дивизиона Тарасова.

Надо понимать, что Матч звезд носит характер показательных игр и рассчитан на развлечение болельщиков и привлечение новой аудитории. Здесь не увидеть жестких стыков, бескомпромиссных толчков на борт и сброшенных на лед краг с последующим мордобоем (за эту часть программы вчера отвечали талисманы команд).

Зато ведущие игроки КХЛ демонстрируют все свое хоккейное мастерство и срывают аплодисменты после ярких комбинаций, обыгрышей, эффектных голов и ошеломительных сейвов.

Все поединки игрались в формате 4 на 4, а на льду команды проводили по два периода по 10 минут. Во втором матче дивизион Чернышева переиграл сборную дивизиона Боброва. Здесь победитель также определялся по буллитам, и итоговый результат привел в восторг местных болельщиков, ведь именно за команду дивизиона Чернышева выступали хоккеисты «Барыса».

НХЛ. «Рейнджерс» победил «Баффало» в «Зимней классике»

Бесценным игроком #KHLAllStar 2018 стал Найджел Доус.

Он разделил приз "Бесценной Лиги" @Mastercard_Ru с болельщицей Настей. pic.twitter.com/KbM5PDsexg — КХЛ (@khl) January 14, 2018

Награда для фаната

Перед стартом прошлого сезона КХЛ совместно с Mastercard объявили о создании проекта под названием «Бесценная лига». В течение сезона болельщики голосуют за любимых игроков, а по его итогам самый активный участник голосования получает шанс разделить уникальный трофей вместе с кумиром. Во время Недели звезд КХЛ любой желающий болельщик мог записать видеообращение с пожеланием для любимого игрока. В заключительный день «звездного уикенда» организаторы определили победителя – Анастасию Путинцеву, разделившую награду с Найджелом Доусом. Капитан «Барыса» в эти дни действительно был нарасхват.

Девять жизней Кошечкина. Как Россия принимала Канаду

Финальная развязка

В решающей игре победителя определяли сборные дивизионов Тарасова и Чернышева. Большую часть матча команда Галыма Мамбеталиева была в роли догоняющей, но так и не смогла отыграться. Победителей награждали президент ИИХФ Рене Фазель, натренировавшийся за несколько дней говорить «Алга, Казахстан», президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и аким Астаны Асет Исикешев. Затем команды-финалисты совершили круг почета под легендарную песню «Трава у дома» и поблагодарили собравшихся болельщиков. «Звездный хоккейный уикенд» без сомнений подарил собравшимся зрителям массу положительных эмоций. Единственной горечью для местных болельщиков стало поражение хоккеистов из «Барыса» в финальной игре. Но у казахских канадцев еще остается шанс реабилитироваться: для этого нужно вывести астанинский клуб в плей-офф КХЛ.

Текст: Никита Котов

Фото: КХЛ