Призы в студию. Франция выбирает лучших

Ассоциация футболистов Франции (UNFP) объявила список номинантов на главные премии сезона. До 2002 года эта премия называлась «Футбольный «Оскар», пока любители кино не подали в суд.

В ноябре 2015 года из-за страха терактов страна не сразу заметила, как за «Ренн» дебютировал Усман Дембеле. 18-летний плеймейкер с ходу взял лидерство, сделал первый хет-трик, был признан лучшим и уехал в Дортмунд в статусе игрока сборной. На этот раз за звание главного юниора лиги борьбы будет меньше. Килиан Мбаппе — Новый Анри, главная надежда французского футбола и просто — не Антони Марсьяль.

Если вы попали на матч «Монако» по ТВ, то не удивляйтесь, почему комментатор все время рассказывает о легконогом форварде. Килиан в 18 лет переписал лист рекордов — не только национальных, но и на уровне Лиги чемпионов. О нем мечтает Арсен Венгер, уже давно упрашивает перейти в Мадрид Зинедин Зидан, а самые богатые владельцы клубов соревнуются, насколько смогут сделать богаче и так не бедный «Монако».

Принц Монако. Кто сейчас самый многообещающий форвард Лиги 1

Между тем есть еще три кандидата на премию, выбранных скорее для соблюдения формальности. 22-летние Адриан Рабьо из «ПСЖ» и Вилан Сиприен из «Ниццы» хоть и проводят огненный период карьеры, но открытием для Лиги 1 не являются. То же самое можно сказать и об одноклубнике Мбаппе — Тома Лемаре. Сейчас вингер отвечает за левый фланг монегасков, но о себе заявил еще в прошлом розыгрыше чемпионата Франции, а в нынешнем — подтвердил статус важного игрока.

Куда интереснее борьба среди вратарей. Одним из номинантов выбран Батист Рене, единственный футболист «Дижона», достойный остаться в Лиге 1. Шансов на победу у голкипера из команды-аутсайдера немного. Однако во Франции вообще сложилась интересная ситуация с вратарями. Продажа Стива Манданда из «Марселя» в «Кристал Пэлас» стала концом маленькой эпохи для «Олимпика». При этом экс-вратарь сборной Франции лишь трижды признавался лучшим. Последний раз – в прошлом сезоне.

Если «Марсель» еще ищет, кем заменить Манданда (Йоанну Пеле 34 года, и он, откровенно, не вывозит), то в «Лионе» про Уго Льориса вспоминают все реже. Антони Лопешу в этом сезоне приходилось не только защищать «рамку», но и одноклубников. Зимой фанаты «Метца» кинули в него файер, а недавно вратарю пришлось отбиваться от прорвавшихся ультрас «Бастии». Притом что вся медальная тройка зафиксировалась еще в феврале, «Лион» — единственная команда, которая пока может влиться в Лигу чемпионов, если выиграет Лигу Европы.

Несмотря на то что Даниел Субашич в последних двух матчах против «ПСЖ» пропустил 9 голов, вратаря «Монако» по итогам сезона оценивают выше, чем Кевина Траппа. Может, дело в каталонском кошмаре, а может, на фоне выдающейся атаки монегасков ошибки защиты и неоправданные действия хорватского голкипера не так заметны. Все понимают: если «Монако» выиграет Лигу чемпионов, то команде простят и проигранный финал Кубка Лиги, и полуфинал Кубка, и даже чемпионат.

Простят все и возведут в лик святых и Леонарда Жардима. «Монако» — пример того, как, несмотря на наличие больших средств, нужно уделять внимание собственной школе. Курс, взятый Дмитрием Рыболовлевым, превратил монегасков из транжир в клуб с лучшей академией в стране. Заслуга Жардима не только в безмерном доверии молодежи, но и в возвращении уверенности Радамеля Фалькао. Жослен Гурвеннек убил много сил, чтобы поднять «Генгам», а теперь ищет баланс между молодежью и «стариками» в «Бордо». Люсьен Фавр учится выжимать максимум в отсутствии лидеров. А Леонардо Жардим уже подготовил команду, способную сделать то, что не получилось у Дидье Дешама в 2004-м и всего французского футбола аж с 1993 года. Главный парадокс в том, что Унаи Эмери может выиграть все четыре национальных титула за сезон, но при этом остаться изгоем и даже быть уволенным из «ПСЖ». Настолько жестоко «Барселона» поступила с соотечественником в Лиге чемпионов.

Лаказетт отпущения. Как «Лион» смирился с потерей лучшего игрока

После победы «Марселя» в Лиге чемпионов-1993 UNFP утвердила премию для лучшего игрока сезона. В свое время ими становились Зинедин Зидан, Дидье Дрогба, Жуниньо, Карим Бензема, дважды — Паулета и Эден Азар, а чаще других – Златан Ибрагимович (трижды). На сей раз за звание MVP поборются Марко Вератти, Эдинсон Кавани из «ПСЖ», Бернардо Сильва из «Монако» и гордость «Лиона» Александр Лаказетт, выигрывавший эту премию в 2015-м. Голосование профессионалов определит победителя 15 мая.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.