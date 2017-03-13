Принц Монако. Кто сейчас самый многообещающий форвард Лиги 1

Ему еще нет 18 лет, а он перебил все возможные рекорды Лиги 1, отказал Зинедину Зидану и удивил Арсена Венгера. Килиан Мбаппе — новая звезда «Монако» и возможный преемник Тьерри Анри.

В футбол Килиана привел его отец — Уилфрид. Будучи тренером из небольшой коммуны Бонди, что в пригороде Парижа, он сразу разглядел в сыне потенциал. Когда стало ясно, что тот значительно превосходит ровесников, Уилфрид подал документы Килиана в академию имени Фернана Састре в Клерфонтене. Одна из сильнейших футбольных школ страны вырастила Вильяма Галласа, Николя Анелька, Филиппа Кристанваля. Здесь же начинал и Тьерри Анри. Ради мечты сына отцу приходилось несколько раз в неделю объезжать столицу, наворачивая под сотню километров, а затем терпеливо ждать пока тот вернется с тренировки.

Когда Мбаппе было 14 лет, в Клерфонтен заехал Зинедин Зидан. Совместное фото с кумиром Килиан бережно хранит до сих пор. Зизу приехал, чтобы лично просмотреть подростка и впоследствии предложить контракт в «Кастилье» — молодежном составе мадридского «Реала». И получил отказ от Мбаппе: «Я не перешел в «Реал», потому что хотел играть дома. Думаю, если бы переехал в другую страну так рано, то вряд ли бы раскрылся».

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Килиан отказался от Испании, но вскоре переехал в Монако, и очень вовремя. Владелец клуба Дмитрий Рыболовлев после скупки звезд вроде Фалькао, Моутинью, Родригеса осознал, что результат не оправдывает потраченных под две сотни миллионов евро. Руководство расставило приоритеты и сфокусировалось на развитии академии. А в основном составе «Монако» стало появляться все больше молодежи: Тьемуэ Бакайоко, Антони Марсьяль, Фарес Булали, Тома Лемар и другие.

В 2015 году Мбаппе перевели в молодежный состав, который уже много лет тренировал Фредерик Барильяро. Скромный вне тренировок, на поле Килиан был по-спортивному наглее остальных партнеров. Фредерик долго нахваливал подростка тренеру главной команды Леонардо Жардиму. Второго декабря, накануне своего 17-летия, юноша вошел в заявку основы на матч против «Кана». Щедрость Жардима — не знак добродушия, а вынужденная мера. У «Монако» не было нападающего, способного обеспечить результат. При счете 1:1 против «Кана» оставалось несколько минут до конца основного времени. Тогда Леонардо Жардим встал перед выбором: к единственному нападающему Гуидо Каррильо добавить плеймейкера Габриэла Башилью или кинуть в пекло 16-летнего тинейджера. Жардим выбрал второе. Килиан на исход не повлиял, но нескольких сыгранных минут хватило, чтобы произвести сильное впечатление на тренера.

На протяжении месяца у Мбаппе не получалось забить, и чувство, что шум вокруг подростка не оправдан, с каждым туром усиливалось. Но не у главного тренера. Жардим сместил воспитанника на фланг, лишь бы тот прибавлял в уверенности. Наконец в игре против «Труа» Килиан отличился. Гол стал единственным в том сезоне, зато в нынешнем юношу не остановить: 15 мячей в 29 играх.

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Прошлым летом Мбаппе зажигал в Германии. Французы выиграли Евро (U-19), а за одним из главных героев турнира началась охота. Килиану вновь звонил Зинедин Зидан, Арсен Венгер отправлял личного скаута, а «МЮ» думал докупить его в коллекцию к Марсьялю. Его называли новым Тьерри Анри. Тот же Арсен Венгер говорил: «Они очень похожи по набору талантов. Мы следим за Мбаппе и хотим подписать». Но Килиан не подражает легенде «Арсенала», а скорее конкурирует с ним, продолжая перечеркивать всевозможные рекорды. «Мне льстят сравнения с великими, но каждый должен писать свою историю», — как-то признался Мбаппе.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press