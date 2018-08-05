ПредПАОКное состояние. Выводы для «Спартака» после московского дерби

Вроде бы «Локомотив» и «Спартак» играли в атакующий футбол, создав не одну атаку, но на десерт после вкусного чемпионата мира это не тянет. И если у «железнодорожников» еще есть время для раскачки, то Массимо Каррере придется делать ускоренную работу над ошибками – первый матч квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом уже в среду. Еженедельник «Футбол» объясняет, каким «Спартак» подошел к игре в Греции.

1. Жиго преобразил заднюю линию

Удивительно, но факт: самая сыгранная линия «Спартака» за 2 тура — оборона. Уже второй матч кряду ворота «Спартака» остаются «сухими» – да еще и при 20-летнем голкипере-дебютанте Максименко. Ещенко и Комбаров все так же иногда упускают опекаемых игроков, но их подстраховывает Бокетти. А когда итальянца обходят соперники, на помощь приходит та самая двоица – их подкаты все такие же эффекто-эффективные.

Пока Кутепов сидит на скамейке, его место занял Самюэль Жиго. На данный момент новичок москвичей – главный претендент на звание «железные яйца команды»: он не только «съедал» Фарфана и Миранчука при близком контакте, но и стремился отрабатывать впереди. Его лучший момент в игре – противостояние с Фернандешом на 66-й минуте: при обыгрыше француза португалец вышел бы на ворота Маскименко, но Самюэль выждал момент, оттеснил полузащитника «Локомотива» от мяча и начал стремительную атаку (насколько это возможно в играх РПЛ) пасом на Промеса.

РПЛ. 2 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Вывод: Жиго не боится импровизировать. А взаимодействие с быстро перемещающимся по флангу Комбаровым поможет в срочном порядке выйти из обороны. А вот как Дмитрий будет навешивать в штрафную ПАОКа – совсем другой вопрос.

2. Кризисный голландец

Со ступором Зе Луиша и новичка Ташаева все понятно – африканец снова страдает отсутствием реализации при куче моментов, а Александр только набирает оптимальные кондиции в новом клубе. А вот тяжелый матч с «Локомотивом» в исполнении третьего атакующего игрока напрягает.

Еще год назад Квинси Промес находился на пике формы и интересовал клубы АПЛ. С того времени 26-летний футболист успел обрусеть – он стал больше валяться на поле после проигранного единоборства, терять мяч в браке и спорить с судьями. Защитники Чорлука и Кверквелия предугадывали финты голландца, поэтому Промес пытался обхитрить соперника на расстоянии. Но и это получалось редко.

Квинси часто говорит, что счастлив играть за «Спартак». В мозги к форварду не залезешь, но его тяжелый старт говорит об обратном – кому-то надоело выступать в России. Вчера он терял мяч на фланге, упускал его в аут после паса на пустую линию – и все это могло случиться в тесение нескольких минут. Возможно, мотивация парня в северной стране потихоньку угасает. Поэтому самое время задуматься о переезде. Матч против ПАОКа – шикарная возможность доказать потенциальным покупателям из «Ромы» и «Лестера», что он еще способен на переезд в топ-лигу. Правда, успеет ли десятка «Спартака» перестроиться после неудачного дерби?

3. Зобнин незаменим. Или нет?

Прервемся на статистику. Илья Кутепов – 0 минут (за 2 тура), Александр Самедов – 8 минут, Роман Зобнин – 189 минут. Как вы поняли, эти три товарища выступали на чемпионате мира, причем Кутепов и Зобнин отыграли все 5 матчей сборной России от звонка до звонка. Но если Илья только готовится к старту нового сезона, то для Романа продолжается нон-стоп марафон. Чуть больше недели отдыха – и Зобнин вновь в игре. Это сказывается на его выступлении: в матче против «Локомотива» вышла бледная тень Зобнина, запутывающаяся в мяче и упускающая футболистов «Локо» на правом фланге.

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Матчи в чемпионате и Кубке страны, мощный ЧМ и моментальное переключение на старт нового первенства России. А тут еще и начало в еврокубковой кампании. Если Массимо Каррера продолжит использовать Зобнина везде, то получит второго Дениса Глушакова версии «2017/18»: переутомившегося, потерянного, выпадающего из игры.

Понятно, что итальянец видит состояние своих игроков и без журналистских подсказок. Поэтому в гостевой игре с греками стоит ожидать тактических перестановок: например, на позиции Зобнина может сыграть Ханни. Кстати, давно не выходивший на поле.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев