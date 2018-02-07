Похищенный. «Монако» забрал из Италии главного вундеркинда

Он вошел в историю как самый молодой дебютант в истории итальянского футбола. Уже сейчас в его услугах заинтересованы все ведущие клубы Серии А, но он отказал каждому. Отказал лишь для того, чтобы переехать в академию «Монако», где добывают футбольный жемчуг.

Каким бы сумасшедшим ни был талант Пьетро Пеллегри, он едва ли бы смог дебютировать в 15 лет в Серии А, если бы не его отец – Марко. Ассистент Ивана Юрича, главного тренера «Дженоа», настаивал на том, что у его сына безупречные данные уже сейчас: рост под 190 см, крепкое тело и хорошее голевое чутье. И это в неполные 16 лет. Двадцать второго декабря 2016 года юноша вышел на оставшиеся две минуты в проигранном выездном матче против «Торино» (0:1) вместо Томаса Ринкона. Подростку хватило 120 секунд, чтобы захлебнуться в атмосфере тиффозерии и почувствовать на себе свист домашних болельщиков. А между тем этот дебют переписал рекорд знаменитого игрока «Ромы» Амедео Амадеи, чья первая игра также случилась в 15-летнем возрасте.

«Мой отец возил меня на тренировки и в мороз, и в дождь. Он знал и верил, что я могу вырасти футболистом. В то время как мама настаивала на учебе», — рассказывает Пеллегри-младший. Вскоре Пьетро перевели в основную команду, и он смог отрабатывать технику ударов на одном из сильнейших вратарей в итальянском футболе — Маттиа Перине, получать советы от тренерского штаба и сыгрываться с другим «футбольным сыном» — Джованни Симеоне.

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В последнем туре Серии А Иван Юрич вперые выпустил Пьетро в старте – в связке с Раффаэле Палладино против «Ромы». Хоть «грифоны» и проиграли тот матч со счетом 2:3, Пеллегри забил роскошный гол в падении после сольного прохода.

Продолжил доверять итальянскому вундеркинду Иван Юрич и в нынешнем сезоне, но порционно. Убедившись, что юноша окончательно набрал форму, главный тренер «грифонов» заменил им Рикардо Сентуриона уже на 33-й минуте игры против «Лацио», когда «Дженоа» проигрывал в один мяч. Форвард дважды сравнивал счет. Сначала коряво зацепил ногу Штефана Раду, а затем вновь забил в падении после подачи Эрвина Зукановича. Этого не было достаточно для победы, но хватило, чтобы стать самым молодым автором дубля в истории не только Серии А, но и среди всех чемпионатов «большой пятерки».

«Мой идол – Златан Ибрагимович. Он лучший форвард в мире», — отмечает Пьетро. Он мог бы повторить путь любимого шведа и перейти в один из клубов, где Златан отмечался. Все три итальянских кита – «Ювентус», «Милан» и «Интер» за последний год проявляли интерес к молодому таланту, но «Монако», чья скаутская служба работает последние годы с утроенной силой, опередила всех.

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«У нас было устное соглашение с Пьетро, но столкнулись с слишком завышенными требованиями от «Дженоа» и отступили», — объясняет промах исполнительный директор «Юве» Джузеппе Маротта. Хотя были и другие варианты. Например, в 2015-м представители «Манчестер Юнайтед» пригласили Марко Пеллегри за стол переговоров и предложили вариант с переездом для них обоих, но отец не был готов так кардинально поменять свой быт, да и сын не стал идти против отцовской воли.

Если и есть человек, который не хочет не замечать талант 16-летнего форварда, то это известный агент Мино Райола. Португалец пытается выбить цену за своего клиента Мойзе Кина, выступающего на правах аренды из «Ювентуса» за «Верону». «Мне кажется, что Кин лучше, чем Пьетро Пеллегри. Если его продали за 25 млн евро, то Мойзе стоит все 75 миллионов», — нескромно заявил Райола.

Итальянец недавно прибыл в расположение «Монако», но пока в заявки на матч не попадал. Он тренируется с молодежной командой. И здесь можно было бы насторожиться, что игрока могут просто «законсервировать», но монегаски научились доводить талантливую молодежь до зрелого вида словно под специальной лампой. «Пеллегри? Это игрок, на которого мы делаем ставку. Это наш будущий форвард. У него есть время для адаптации и возможность выступать на самом высоком уровне», — пообещал Леонарду Жардим.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Legion Media