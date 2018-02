Похищенный. «Монако» забрал из Италии главного вундеркинда

Semplicemente grazie @genoacfcofficial . Per quello che mi avete dato. Superfluo aggiungere tanto altro. La maglia rossoblu è il mio tatuaggio più bello. Con la maglia del Genoa ho imparato a camminare, ancora prima di imparare a correre a Marassi in serie A. Ho iniziato a parlare, ancora prima di urlare di felicità per un gol all’Olimpico. Sono diventato uomo, prima di diventare calciatore. E sempre con quella maglia sulle spalle. Era un sogno. Ed un sogno il Genoa lo è ancora e lo sarà per sempre. Per sempre genovese, per sempre genoano. Grazie ❤💙 Pietro

