Потянуть за большие уши. «Пари Сен-Жермен» в поиске тренера

«ПСЖ» выиграл 16 национальных трофеев из 18 за последние 6 лет. Победа в Кубке лиги над «Монако» (3:0) стала очередным призом для парижан. Но это лишь слабое утешение для президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, потратившего за этот период почти два миллиарда евро.

Главная цель «ПСЖ» – победа в Лиге чемпионов — так и не достигнута. Трофей «большие уши» симпатично смотрелся бы в клубном музее рядом с Кубком кубков-1996 и Кубком Интертото-2001. Но ни Карло Анчелотти, ни Лоран Блан, ни Унаи Эмери дальше четвертьфинала главного еврокубка не добирались. Последний до сих пор в клубе, но даже уверенный выигрыш Кубка лиги или победа во всех оставшихся турнирах испанца уже не спасут. Если унизительный и трусливый вылет от «Барселоны» в ЛЧ годом ранее руководство смогло простить хотя бы за те эмоции, которые Эмери и его парни подарили в первом матче в Париже, то нынешнее поражение от «Реала» — едва ли.

Радиостанция RMC, приближенная к клубу, после очередного провала в ЛЧ сообщила о том, что президент «ПСЖ» призвал немедленно уволить Унаи Эмери, а в качестве срочной альтернативы предложил его ассистента Зумана Камара и недавно завершившего карьеру Максвелла. Спортивный директор парижан Антеру Энрике предлагал кандидатуры своих соотечественников – Паулу Фонсеку («Шахтер») и Леонарду Жардима («Монако») и настаивал на отказе от итальянских тренеров. Помощникам удалось успокоить владельца, но Унаи Эмери останется в клубе лишь до конца сезона. Продление контракта предусматривалось только в том случае, если бы «ПСЖ» прошел до полуфинала ЛЧ. RMC также составил шорт-лист возможных претендентов на почти вакантное место.

Заставь себя уважать. Унаи Эмери показывает чудеса терпения ради того, чтобы остаться в «ПСЖ»

1. Маурисио Почеттино

Статус: главный тренер «Тоттенхэма»

Вероятность: 30%

Париж для Маурисио — не просто город. В 2001-м он вместе с соотечественником Габри Хайнце переехал из Испании во Францию и занял ведущую позицию центрдефа. И хотя Почеттино любовался Эйфелевой башней недолго – два года, но столичные болельщики вспоминают о бывшем игроке с теплотой. Аргентинец не гнушается работать с молодыми игроками и делать из них детали для общекомандного механизма. В «ПСЖ» правят южноамериканцы, с которыми, в отличие от Эмери, Маурисио мог бы легко сладить и заставить себя уважать. Но есть проблема: тренеру «шпор» в Лондоне комфортно, ему предлагают новый контракт с зарплатой в 8,5 млн фунтов в год (на 3 млн больше его нынешней), а его сын выступает за «Тоттенхэм» U-15, и главное, аргентинец не успокоится, пока не выиграет хоть один трофей с командой.

2. Луис Энрике

Статус: безработный

Вероятность: 60%

Энрике – бюджетный вариант Гвардиолы. И пусть легенды каталонцев ровесники, но Пеп продвинул тренерскую карьеру на шаг дальше, чем Луис. Когда его близкий друг очищал основной состав от Деку и Роналдиньо, Луис только занял место тренера «Барселоны В». «ПСЖ» рассматривает безработного испанца, но куда большую активность в отношении специалиста проявляет «Челси», где «русская мафия» скоро выживет итальянскую.

3. Хосеп Гвардиола

Статус: главный тренер «Манчестер Сити»

Вероятность: 15%

«МанСити» и «ПСЖ» по своим амбициям и целям родственны: клубы тратят многозначные суммы, подписывают классных тренеров, и все ради одного – победы в ЛЧ. Когда-то в споре с Моуринью за звание лучшего тренера современности ведущим аргументом в пользу португальца были победы с двумя разными клубами в престижном еврокубке. Пеп мечтает повторить успехи «Барселоны» в Манчестере, да и Париж не вызывает у испанца трепета. Один из его любимых игроков, Дани Алвес, отказался переходить в «Сити» ради «ПСЖ», так же поступил и Килиан Мбаппе.

Сити-така. Как Гвардиола создает в Манчестере новую «Барселону»

4. Антонио Конте

Статус: главный тренер «Челси»

Вероятность: 55%

«Челси», как и «ПСЖ», недоволен своим действующим тренером, но рокировка произойдет едва ли. Действующих чемпионов Англии Эмери не интересует. Перед началом сезона Конте подписал контракт на улучшенных условиях до лета 2019 года. В случае досрочного расторжения Роману Абрамовичу придется расстаться с 9 млн фунтов. В Париже и сами не уверены насчет кандидатуры итальянца.

5. Карло Анчелотти

Статус: безработный

Вероятность: 50%

В Париже рассматривают возвращение Карло, хотя еще несколько лет назад такое было невозможно. Президент и итальянский специалист расставались непросто, а Анчелотти пришлось даже выплатить 3,5 млн евро из своего кармана, чтобы перебраться в «Реал»: «Я хотел уйти, а клуб хотел, чтобы я остался. Это было трудное время, отношения с президентом были сложными, но время все решило. Сейчас у нас нормальный контакт». В эту сделку верится с трудом, итальянец не привык оглядываться назад. В противном случае давно бы возглавил «Милан».

Гран-при. Томас Тухель

Статус: безработный

Вероятность: 70%

Он не попал в официальный шорт-лист RMC, но его кандидатура выглядит наиболее вероятной. Немец, работавший ранее с дортмундской «Боруссией» и «Майнцем», — фаворит президента «ПСЖ». За Тухеля говорят его тактическая осведомленность и знание французского. Но он может столкнуться с той же проблемой, что и Эмери, – отсутствием должного авторитета среди звезд.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press