Последний рывок. Трагическая история Хосе Антонио Рейеса

В день финала Лиги чемпионов футбольный праздник омрачила весть о смерти Хосе Антонио Рейеса в результате ДТП. Он был знаковой фигурой «непобежденного» «Арсенала», принес мадридскому «Реалу» 30-й чемпионский титул, а вместе с родной «Севильей» трижды подряд выигрывал Лигу Европы.

Под кондиционером

Арсен Венгер следил за многими юными талантами, но далеко не всегда настаивал на их переходе в «Арсенал». В случае с трансфером 20-летнего испанца вопрос решился максимально быстро. К тому моменту Хосе успел выиграть Сегунду с «Севильей» и блеснуть на юношеском Евро U-19 в составе сборной Испании. Спортивный директор андалусийцев Рамон Мончи уже тогда выдавливал солидные суммы за талантливых игроков клуба и в 2004-м сторговался на 20 миллионах. Большие деньги по тем временам.

Французский тренер рассматривал Хосе в дуэт к Тьерри Анри как потенциального сменщика Дениса Бергкампа. Известная история об аэрофобии Нелетучего голландца требовала иметь план «Б» на случай важной игры. Скромный и постоянно улыбающийся — таким запомнил Арсен футболиста, которого выделил из сотни перспективных испанцев.

На «Хайбери» в рамках пятого раунда Кубка лиги замена Бергкампа не потребовалась, но именно Рейес перевернул игру с «Челси» и оформил дубль в ворота Карло Кудичини. Тогда же фанаты «Арсенала» впервые исполнили имя испанца нараспев. Он стал частью великой команды, победившей в АПЛ без единого поражения в сезоне.

Хоть Фабрегас переехал из Испании в Англию на год раньше, чем Рейес, но, по признаю Франсеска, именно соотечественник и многолетний сосед по комнате стал его первым близким другом, поспособствовавшим адаптации к прежде незнакомым условиям. Хосе на правах старшего в любое время года подрубал кондиционер на низкие показатели. Возможно, со временем остудил огонь и внутри себя.

Технически одаренный, с хорошей скоростью и сильным поставленным ударом Рейес страдал от жесткости английских фолов. Гари Невилл в автобиографии признавался, что, после того как испанец прокинул ему мяч между ног, капитан «МЮ» при любой возможности мстил вингеру жестким стыком за издевательский финт.

К моменту когда голодные английские таблоиды заметили, что испанца лихорадит, «Арсенал» проводил мощнейший сезон в Лиге чемпионов. Клуб из Лондона не пропускал 10 матчей подряд в том еврокубке – с 3-го тура группового этапа и до финала.

Хосе отыграл практически в каждом матче, но перед финалом Арсен Венгер сделал выбор в пользу Александра Глеба. С 18-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве после удаления Йенса Леманна, вышел вперед благодаря голове Сола Кэмпбелла, но не удержал преимущества. У Рейеса было пять минут, чтобы спасти ситуацию, но «Барселона» довела матч до победы.

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Тоска по дому

Поражение в финале ЛЧ усилило желание вернуться в Испанию. Рейес на один сезон был арендован мадридским «Реалом» взамен на Жулио Баптисту. Хосе быстро набрал форму и смотрелся устойчивее в схеме Фабио Капелло 4+3+3, где новичку отводилась роль то правого, то левого вингера в трио с Раулем и Рудом ван Нистелроем. Если Дэвиду Бекхэму было тяжело осилить требование главного тренера носиться по флангу и Рейес то и дело сменял англичанина, то с Робиньо Хосе было конкурировать сложнее.

Рейес провел в сумме за сезон 38 матчей и все-таки стал героем. Перед последним туром у лидеров Ла Лиги было по 73 очка. Любая потеря «Реала» могла сделать чемпионом «Барселону», игравшую в тот день на выезде у аутсайдера «Химнастики». Мадрид принимал «Мальорку». К 65-й минуте матча «Реал» уступал 0:1, пока в столице Каталонии «расстреливали» «Химнастику» — 4:0. На 66-й минуте Фабио Капелло заменил Дэвида Бекхэма на Хосе Антонио Рейеса. Спустя две минуты испанец сравнял счет, замкнув прострел Гонсало Игуаина, а на 83-й пробил обводящим ударом почти с 30 метров и гарантировал Мадриду 30-й чемпионский титул в истории.

В «Реале» даже выигранный чемпионат не давал стабильного места, поэтому не стоило удивляться, почему президент Рамон Кальдерон уволил Фабио Капелло, а затем «Сантьяго Бернабеу» покинула и группа футболистов, среди которых был и Рейес. «Реал» не стал выкупать Хосе у «Арсенала», а тот отказался продлевать контракт с лондонцами и остался в Мадриде, но уже в составе «Атлетико».

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Вторая сторона Мадрида

Возможно, когда-нибудь Лигу Европы назовут трофеем имени Хосе или учредят одну из премий в его честь. Вингер был максимально близок к титулу Лиги чемпионов с «Арсеналом», но после поражения компенсировал дефицит счастья от еврокубков в турнире статусом ниже, но признание в «Атлетико» пришло не сразу.

Болельщики противились переходу футболиста, только что целовавшего эмблему «Реала». Хавьер Агирре, главный тренер клуба, предпочитал на флангах Макси Родригеса и Симао. Параллельно набирал форму Диего Форлан и подрастал Серхио Агуэро. Временами у Рейеса сдавали нервы, и он выплескивал эмоции.

«Футболисты моего игрового плана вынуждены выкладываться по полной, а взамен получают лишь ссадины, гематомы и ушибы. Некоторые фаны не желают видеть ничего, кроме моего прошлого в «Реале», но нельзя же игнорировать тот факт, что футбол держится на постулате «выходи и играй, восхищай», а не «выбей все из игрока, пытающегося дать людям зрелище», — признавался Хосе.

Рейеса аккуратно отправили в аренду в «Бенфику», где тренировал другой испанец — Кике Санчес Флорес. Специалист не понимал, как можно так недооценивать недавнюю звезду «Арсенала» и «Реала», и безгранично доверял Хосе. Символично, что по окончании сезона и тренер, и футболист уехали в расположение «Атлетико».

Мадридцы провели мощнейший сезон, взяв национальный кубок, победив в первом же розыгрыше в истории Лиги Европы и дополнив его Суперкубком УЕФА. Флорес нашел место одновременно и Рейесу, и Агуэро, и Форлану, доверил ворота Давиду Де Хеа и подводил к старту Диего Косту.

Возвращение в Севилью

После ухода Кике из клуба снова ненужным в Мадриде почувствовал себя и Рейес. Даже очередная победа в Лиге Европы не повлияла на ситуацию. Вингер вернулся в родную «Севилью». Ему было по-прежнему тяжело состязаться в атлетизме с защитниками клубов Примеры. Главный тренер команды Унаи Эмери, осознавая важность наличия в клубе лидера и примера, дозировал нагрузки Рейеса так, чтобы тот не терял веры в себя.

Так, уже в первом андалусийском дерби против «Бетиса» Хосе открыл счет на 11-й секунде. Спустя год непримиримые рубились в Лиге Европы, и снова гол лидера позволил свести противостояние к серии пенальти. В 2015-м его ассист помог Бакке забить первый мяч «Днепру». Рейес выходил в старте в двух из трех последующих победных финалов Лиги Европы подряд.

И он действительно вдохновлял молодых партнеров. Одним из таких был защитник Альберто Морено. Он, как и Хосе, воспитанник андалусийцев и становился чемпионом Европы на молодежном уровне. По примеру бывшей звезды сборной Испании Альберто отправился в АПЛ и недавно сделал то, что у Рейеса так и не вышло, – выиграл Лигу чемпионов. Новость о смерти бывшего одноклубника вызвала у Морено шок, во время минуты молчания в Мадриде Альберто еле сдерживал слезы, а после игры надел футболку с портретом погибшего кумира.

Превышенная скорость

После пятой золотой медали Лиги Европы испанец осознал, что устал ломать ноги и хочет доиграть в свое удовольствие. В неспешном темпе он курсировал атаки «Эспаньола», а затем «Кордовы». Ветерана приобрел китайский «Синьцзян Тяньшань Леопард», но восточный быт дался тяжело европейцу, а дома подрастали две маленькие дочки – Ноэлия и Триана. Этой зимой испанец вернулся к семье в Испанию.

Весенний отрезок 35-летний вингер проводил в «Эстремадуре» по приглашению бывшего партнера Диего Капеля. Полупрофессиональный коллектив основали в 2007-м на базе распавшейся одноименной команды. Клуб ранее вышел в Сегунду «Б» и не без помощи Рейеса избежал вылета по итогам сезона. Контракт футболиста был рассчитан лишь на полгода, и не исключено, что Хосе готовил объявление о завершении карьеры.

В первый день лета Хосе за рулем Mercedes-Benz S550 вместе с 23-летним братом ехал домой из Альмендралехо в Утреру. На трассе A-376 машина врезалась в грузовик. В машине Рейеса погибли оба брата, а еще один пассажир был госпитализирован с 60% ожогов тела.

Еще идет расследование, но одна из наиболее очевидных версий – превышение футболистом скорости. В этом и есть символизм его спортивной карьеры. Хосе рано разогнался, стал чемпионом второй лиги Испании, а затем и Англии, быстро зажег в национальной сборной. Насколько быстро несся по полю, настолько же быстро он разогнался 1 июня и поверг в шок всю страну.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press