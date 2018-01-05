Последний лист календаря. Как закончились европейские чемпионаты

После того как российский футбол перешел на систему «осень — весна», казалось, что в Европе не осталось чемпионатов, финиширующих осенью. «90 минут» собирает самые интересные лиги Старого Света, где совсем недавно определился чемпион.

Казахстан

В рейтинге FIFA Казахстан лишь на 137-м месте, а местный чемпионат – 28-й по силе в Европе, но кроме Андрея Аршавина, здесь было за кем последить.

Чемпионство «Астаны» для Казахстана стало делом таким же привычным, как запуск очередного спутника с космодрома Байконур (столичный клуб берет «золото» 4-й год подряд), но важно другое: клуб продолжает продвигать бренд в Европе. С болгарским тренером Станимиром Стоиловым в 2015-м «Астана» впервые попала в основную стадию ЛЧ, а теперь первой из казахских команд выходит в плей-офф ЛЕ. Главные звезды команды — Патрик Твумаси и Джуниор Кабананга.

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Андрей Аршавин, кроме того что подсел на конину, расстался и заново сошелся с женой, еще и сыграл в 30 матчах лиги и еврокубков, забил 9 голов и 11 раз ассистировал. Его «Кайрат» из-за «неудовлетворительных результатов» объявил о смене курса в сторону развития молодых футболистов.

В «Иртыш» едва не пришел Валерий Карпин. Роберт Евдокимов вместе с Олегом Веретенниковым и Владимиром Нидергаусом оказались в «Тоболе», Сергей Павлов возглавил казахстанский «Атырау» и спас команду от вылета.

Главной же сенсацией стал «Ордабасы». Российский тренер Алексей Петрушин повторил успех 2002 года и довел команду до «бронзы» чемпионата.

Бомбардиры: 24 – Гоу (Кайрат), 19 – Дж. Кабананга (Астана), 13 – Твумаси (Астана).

Лига чемпионов: Астана (1-й квалификационный раунд).

Лига Европы: Кайрат (1-й квалификационный раунд),

Ордабасы (1-й квалификационный раунд),

Иртыш (1-й квалификационный раунд).

Белоруссия

Белорусский футбол, словно копируя привычки старшего брата, погряз в скандалах вокруг «договорняков» и беспредела чиновников.

Матч между БАТЭ и «Слуцком» завершился разгромом вторых (6:0), но АБФФ (Федерация футбола Белоруссии) присудила клубу из Борисова техпоражение за присутствие в заявке Сергея Веремко. Ко дню игры вратарь отбыл пятиматчевую дисквалификацию, попал в запас, но не оплатил штраф (1150 белорусских рублей), за что его клуб и был наказан. Вскоре АБФФ приняла решение изменить исходы еще нескольких игр – по тем же причинам. Судебными разбирательствами БАТЭ вернул себе три очка, а затем вновь вляпался в скандал. За тур до конца чемпионата арбитр матча БАТЭ — «Неман» засчитал очевидный гол рукой Виталия Родионова, ставший для чемпиона победным.

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В последнем туре за чемпионство помимо БАТЭ боролись минское «Динамо» и солигорский «Шахтер». Минчане разгромили «Витебск» (4:1), «горняки» «завалились» против «Немана» (1:3), а борисовчане, проигрывая 1:3 «Городее», умудрились свести счет к ничьей.

БАТЭ и «Динамо» финишировали с одинаковым количеством очков, но АБФФ только спустя месяц признала клуб из Борисова чемпионом. Местный футбол нуждается в масштабной «стирке».

Бомбардиры: 18 – Гордейчук (БАТЭ), 15 – Савицкий (Неман), 13 – Дубайич (Городея).

Лига чемпионов: БАТЭ (2-й квалификационный раунд).

Лига Европы: Динамо Минск (1-й квалификационный раунд),

Шахтер Солигорск (1-й квалификационный раунд).

Швеция

Уровень зарплат в Швеции нельзя сравнить с РФПЛ, ведь первая пятерка клубов получает на уровне лидеров ФНЛ. Здесь боссы выплачивают премиальные лишь в конце сезона, когда команда выполняет задачу и попадает в еврокубки.

Пока Златан Ибрагимович думает о возвращении в Швецию, его первый клуб, «Мальме», стал 20-кратным чемпионом страны. Сам Златан и вручил чемпионский кубок родной команде. «Мальме» по-прежнему номер один, но руководство все еще не может наладить работу с болельщиками. Самой посещаемой командой лиги стал «Хаммарбю» (23 151 зритель). На чемпиона в среднем ходило на пять тысяч меньше.

Оказалось, что в Швеции есть россиянин, которого ненавидят больше других наших соотечественников и даже посвящают ему матерные баннеры. Адвокат Алекс Руссхольм перед распадом Союза переехал в Скандинавию и последние 10 лет занимался футбольными проектами. В разные годы он развалил «Атлетико» Хусбю, «Весбю Юнайтед» — будущий «АФК Юнайтед», а теперь и объединенный с «Эскильстуна Сити» «АФК Эскильстуна».

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Главное откровение — «Эстерсунд». В 2012-м клуб выбрался из 3-й по силе лиги, а в этом впервые дебютировал в еврокубках: прошел «Галатасарай», ПАОК, обыграл «Герту» и сдержал «Атлетик» Бильбао. Итог: в феврале в биатлонную столицу Швеции прилетит лондонский «Арсенал».

Бомбардиры: 14 – Эрикссон (Юргорден), Холмберг (Норрчепинг),

10 – Бергет (Мальме).

Лига чемпионов: Мальме (2-й квалификационный раунд).

Лига Европы: АИК (1-й квалификационный раунд),

Юргорден (1-й квалификационный раунд).

Ирландия

Несмотря на то что вся Британия играет по системе «осень–весна», ирландцы пошли по собственному пути и с 2003 года проводят национальный чемпионат с февраля, а заканчивают в ноябре. Удивительно, но в соседней — Северной Ирландии, где климатические условия даже несколько суровее, переход на систему «весна-осень» не обсуждался вовсе.

В 2016-м «Дандолк» стал первым ирландским клубом, добравшимся до раунда плей-офф Лиги чемпионов: команда одолела БАТЭ с общим счетом 3:1. Затем уже в рамках Лиги Европы «Дандолк» прошелся по тель-авивскому «Маккаби» и познакомился с «Зенитом», став первой ирландской командой, которая одержала победу на групповом этапе одного из еврокубков. Главный тренер Стивен Кенни сохранил костяк чемпионского состава (общая стоимость — 1,1 млн евро), но потерял Дэрила Хоргана и Энди Бойла – оба перешли в «Престон».

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«Корк Сити» последние два года был единственной командой в стране, что могла остановить «Дандолк», но каждый раз все заканчивалось малоутешительным «серебром». В этот раз Джон Кофилд все-таки исполнил мечту и стал чемпионом Ирландии, причем впервые за 12 лет. За тур до официального чемпионства из-за шторма «Офелия» на стадионе «Тернерс Кросс» обвалилась крыша.

Бомбардиры: 20 – Магуайр (Корк Сити), 16 – Макмиллан (Дандолк), 15 – Коркоран (Богемианс).

Лига чемпионов: Корк Сити (1-й квалификационный раунд).

Лига Европы: Дандолк (1-й квалификационный раунд),

Шемрок Роверс (1-й квалификационный раунд).

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press