Последний бастион. Как «Бастия» готовится к вылету в Лигу 2

Во Франции жарко, особенно в нижней части таблицы, где ни одному клубу не гарантировано спокойного финиша. «Бастия», совсем недавно отобравшая очки у лидера — «Монако», на грани катастрофы и сильно нервничает. Капитан выбивает табло из рук арбитра, фанаты лишают команду последних очков, а президент промышляет сомнительными сделками.

Корсиканская история ужасов берет начало с мая 2014 года. На специально созванной пресс-конференции по окончании сезона президент «Бастии» Пьер-Мари Джероними объявил, что Фредерик Антц покидает команду. Для корсиканцев весть об уходе тренера, поднявшего их любимый клуб из Лиги 2, стала психологической травмой. Фредерика обожали: ему пели песни, рисовали баннеры и отождествляли с политическим лидером, за которого были готовы даже поднять оружие (вполне в духе корсиканцев).

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Болельщики еще могли свыкнуться с распродажей лидеров: от Жереми Чоплина до Антони Модеста. Но простить президента за то, что тот не удержал Антца, «фуриани» не в силах до сих пор. Последующие два года Фредерик Антц никого не тренировал. В то же время результаты «Бастии» не улучшались. Правда, если неопытного Клода Макалеле хватило на «дохлые» полгода, то Гислен Принтан (в прошлом координатор юношеских составов) руководил первой командой толково. Его брали как временщика, но в итоге он проработал почти два года и даже доходил до финала Кубка лиги.

Последнего менеджера, Франсуа Чикколини, фанаты невзлюбили. Вечно угрюмый он никогда не шел на контакт с толпой «Арман Сезари». А страстных корсиканцев это задевало даже больше, чем методики специалиста вроде французской вариации «бей-беги» («Бастия» — один из лидеров лиги по количеству навесных передач). Остаток сезона корсиканцы промучаются уже под руководством Руи Альмейды.

Но в бедах фанаты винят вовсе не тренеров, а Пьера-Мари Джероними. Его назначили президентом в 2011-м, когда клуб только вернул профессиональный статус. Основной его бизнес — прокат автомобилей. Но все эти годы «Бастия» барахтается в долгах, а Пьер-Мари неоднократно задерживался по подозрению в мошенничестве. В 2014 году на волне постоянных обысков президента «Бастии» обвинили в незаконной покупке синтетического газона за 600 тыс. евро. Расследование показало, что «Бастия» несколько лет переводила крупные суммы двум компаниям — автопрокату Джероними и пабу, которым владела банда, совершившая не один десяток ограблений в конце прошлого века. Последнее задержание одиозного руководителя датируется весной минувшего года, и тогда, как и всякий раз, дело не продвинулось.

А недовольные фанаты тем временем выражают протест как могут. На домашнем «Арман Сезари» с трибун летит все, что может больно попасть в игроков. Удар флагштока на себе ощутил Лукас из «ПСЖ». А ради Марио Балотелли ультрас «Бастии» весь матч против «Ниццы» ухали, издавая звуки обезьян, за что у клуба даже изъяли очки. «Мы ненавидим Францию, мы разные народы», — твердят радикальные корсиканцы. На выезд «фуриани» собираются как на войну, подбирая с собой настоящее оружие: от дубинок до коктейлей Молотова. Последний визит горячих ультрас в Реймс закончился погромом города.

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На фоне летающих пластиковых кресел сходят с ума и футболисты. Капитан «Бастии» Янник Каюзак в игре против «Анже», выходя на замену, выбил табло у арбитра и удалился. Самое умопомрачительное, что это третья красная карточка за последние четыре матча Каюзака на поле. А между тем состав «Бастии» имел огромный шанс выстрелить. 22-летний Энцо Кривелли — лучший бомбардир клуба. Другой форвард, Ленни Нанжи, вот-вот дебютирует за сборную Франции. Вингеру Аллану Сен-Максимену всего 19 лет, и он — один из главных вундеркиндов Лиги 1. Удручает лишь то, что вся эта молодая банда летом разъедется по своим клубам, а в Лиге 2 за «Бастию» будут грызться уже другие.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press