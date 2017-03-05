Последние из монегасков. С кем «Монако» в последний раз выигрывал Лигу 1

Современный «Монако» набрал бешеный ход и забил больше сотни мячей во всех турнирах. А между тем последний раз монегаски побеждали в Лиге 1 в сезоне-1999/2000. Команда Клода Пюэля уже тогда вязла в долгах, но несмотря на это, играла ярче остальных. Еженедельник «Футбол» вспоминает последний успех княжеской команды в чемпионате Франции.

Пабло Контрерас (38)

Чилийский защитник приехал к монегаскам в 1999-м. Имея итальянский паспорт, не считался легионером, но вскоре выяснилось, что документ поддельный, и с игроком расстались. Настоящий паспорт он получил уже в «Сельте», за которую выступал 5 лет до вылета в Сегунду. Последние годы выступал в Греции за враждующие «Олимпиакос» и ПАОК. Завершил карьеру в 2014 году. Сейчас воспитывает двоих сыновей и играет за ветеранов.

Стефан Порато (43)

Вратарь «Тулона» перешел в «Монако» в 20 лет и в сезоне-1996/97 выиграл чемпионат. Последнее «золото» монегасков не застал, так как выступал за «Марсель». В 2000-м вернулся, чтобы заменить Фабьена Бартеза, но в старте выходил редко. Перейдя в «Аяччо», рассматривался «Челси» на замену Петру Чеху после травмы. В 2012-м Стефано был осужден на два месяца за избиение семьи. Сейчас — в поисках работы.

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Николя Бонналь (40)

Полузащитник и воспитанник монегасков. Не имея игровой практики, был отдан в «Аяччо», где провел два сезона в Лиге 2. Стал одним из ведущих игроков «Монако» постчемпионского сезона, сыграл во всех матчах группы Лиги чемпионов. Но с приходом Дидье Дешама ушел в глубокий запас. Клод Пюэль воссоединился с полузащитником уже в «Лилле». Бонналь завершил карьеру в 2008-м и теперь тренирует детей в системе «Аяччо».

Филипп Кристанваль (38)

В 2000-м защитник был признан лучшим молодым футболистом Франции. Уже через полгода перешел в «Барселону» за 6,5 млн евро, но почти не играл. В начале нулевых им интересовались «Спартак» и лондонский «Арсенал». В 2003-м принял ислам. Карьеру Кристанваля погубили травмы, из-за чего ему пришлось завершить карьеру в 30 лет. Сейчас он агент по недвижимости, а футбол видит в страшных снах.

Шабани Нонда (39)

Форвард хоть и родился в Бурунди, но всю жизнь выступал под флагом Конго. В 1995-м его «откопали» скауты «Цюриха». Став лучшим бомбардиром швейцарской лиги, спустя три года перешел в «Ренн». Там он забивал еще чаще. «Монако» перехватил африканца за 18,5 млн евро. После успехов монегасков в ЛЧ переехал в Рим, где не сыгрался с Тотти. Последний матч провел в 2010-м в составе «Галатасарая». Сейчас — диджей на радио.

Мартен Джету (42)

Защитник, воспитанник «Страсбурга». Застал два последних чемпионства «Монако» в 1997 и 2000 годах. Клод Пюэль разглядел в ивуарийце сильного опорника и стал наигрывать его в полузащиту. После ухода французского тренера перешел в «Парму». Долго не мог выйти на поле из-за проблем с паспортом. Окончательно растерял форму и ни в «Ницце», ни в «Болтоне» уже не заиграл. С 2008 года владеет сетью ателье.

Марсело Гальярдо (41)

Аргентинский атакующий полузащитник получил прозвище Куколка из-за низкого роста (169 см). На родине для Марсело есть только одна команда — «Ривер Плейт». Здесь он начинал играть в футбол и отсюда попал в «Монако» в 1999-м. Их связка с Жюли сделала «Монако» чемпионом. Марсело не поладил с Дешамом и вернулся домой, а также завершил карьеру в сборной. С 2014 года — главный тренер «Ривер Плейт».

Франк Жюрьетти (41)

Защитник, воспитанник «Лиона». Родной команде не пригодился и ушел в «Геньон». «Монако» купил Жюрьетти у «Бастии» в 2000-м, но вскоре отдал в аренду «Марселю». Окончательно покинул монегасков после прихода Дидье Дешама. По-настоящему раскрылся в «Бордо», где провел много лет и стал чемпионом. За сборную Франк сыграл всего 5 минут, что делает его рекордсменом. Сейчас ведет частный бизнес.

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Людовик Жюли (40)

Яркий полузащитник, одна из главных звезд чемпионского «Монако». Начинал в «Лионе», где дебютировал в 18 лет и получил прозвище Волшебный эльф за низкий рост (164 см). В «Монако» перешел в 1998-м. Из-за травм пропустил и ЧМ-2002, и Евро-2004. После успешной ЛЧ с монегасками в 2004 году перешел за 7 млн евро в «Барселону». Сравнивает себя с нынешним Педро. Сейчас — эксперт на сети каналов Bein Sports.

Рафаэль Маркес (38)

Мексиканский защитник по прозвищу Мичоаканский кайзер. Дебютировал за сборную уже в 17 лет, а вскоре выводил ее в роли капитана на ЧМ-2002. В «Монако» перешел из «Атласа» за 6 млн евро и с ходу выиграл Лигу 1. В 2003-м был куплен «Барселоной». Получил №4 местного кумира Пепа Гвардиолы. Из-за конкуренции сместился на позицию опорника. Покинул «сине-гранатовых» в 2010 году и сейчас игрок родного «Атласа».

Марко Симоне (48)

Итальянский форвард начинал в «Коме», когда та покоряла Серию А. В 1989-м Арриго Сакки настоял на переходе таланта в «Милан», впоследствии Марко вошел в аллею славы «россонери». В 1997 году итальянец отправился во Францию, где побеждал с «ПСЖ» в Кубке, а затем с «Монако» в чемпионате. Стал агентом, а в 2011-м Дмитрий Рыболовлев пригласил Симоне на роль тренера монегасков. Сейчас работает в «Лавале».

Давид Трезеге (39)

Трезегол — сын аргентинского футболиста Хорхе Трезеге, ставшего ныне агентом Давида. Форвард родился в Руане, но детство провел в Буэнос-Айресе. В 18 лет перешел в «Монако». Выигрывал Лигу 1 и с Жаном Тигана, и с Клодом Пюэлем. Стал звездой не только сборной Франции, но и «Юве», в который перешел после чемпионского сезона монегасков. Самый забивной легионер в истории туринцев (138). Сейчас занимается благотворительностью.

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Фабьен Бартез (45)

Главная лысина французского футбола. Воспитанник «Тулузы» о себе заявил в «Марселе» после победы в ЛЧ-1993. В составе «Монако» стал чемпионом мира и Европы. Привлек Алекса Фергюсона, но период в «МЮ» сложился неудачно из-за болей в спине и частых ошибок. Вернувшись во Францию, был отстранен от игры на полтора года за конфликт с арбитром. Завязал с футболом в 2007-м. Сейчас — автогонщик и чемпион Франции в серии GP.

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Клод Пюэль (55)

Клод выступал в полузащите за «Кастр» из одноименного города, но в 16 лет его позвали в академию «Монако», и всю игровую карьеру Пюэль посвятил монегаскам, проведя почти пятьсот игр в красно-белой форме. В 1996-м провел последний матч и перешел на должность тренера по физподготовке. Интересные идеи и большое доверие Жана Тигана позволили Клоду войти в штаб монегасков, а затем и занять позицию главного тренера. В первом же сезоне Пюэль повторил главное достижение предшественника и выиграл Лигу 1. Правда, клуб испытывал серьезные финансовые сложности, и даже участие в ЛЧ не уберегло «Монако» от потери многих лидеров. Перед сезоном-2001/02 боссы не стали продлевать контракт с Пюэлем, и он возглавил «Лилль». Но ни в составе «дагов», ни в «Марселе», ни в «Ницце» Лигу 1 он больше не выигрывал, хоть и был максимально близок к этому. Сейчас — главный тренер «Саутгемптона».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Legion Media