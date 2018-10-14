Понять и простить: российский футбол встает на защиту Кокорина и Мамаева

Как только главный криминальный дуэт российского футбола получили по два месяца реального ареста в тюрьме, голоса в их защиту стали раздаваться все слышнее. И уже сейчас понятно: никакой тотальный бойкот со стороны российского футбола Александру Кокорину и Павлу Мамаеву объявлен не будет. Игроки, тренеры, руководители клубов наоборот призывают понять и простить игроков «Зенита» и «Краснодара».

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Федор Смолов, нападающий «Локомотива». Призывает быть добрее:



«Все мы люди и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку, и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом!!! Все нуждаются в прощении и поддержке!!! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!»

Футбол в клеточку. Известные футболисты, попадавшие за решетку

Рамзан Кадыров. Глава Чечни зовет футболистов к себе в клуб «Ахмат»:

«… Мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде. Заявляю ответственно, что мы не ждем от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель – помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации… Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей! Да, ребята совершили абсолютно недопустимые поступки. Но жизнь на этом не должна заканчиваться.

Антон Миранчук, полузащитник «Локомотива». В его посте в Инстаграме сквозит обвинения в зависти общественности к криминальному дуэту:

«Жизнь – вещь, делая каждый шаг в которой очень легко оступиться, принять неправильное решение, вовремя что-то не предпринять и сойти с пути. Как неохотно все обсуждают чьи-то победы и достижения, и как сделают все, чтобы постараться испортить жизнь из-за ошибки».

Александр Самедов, полузащитник «Спартака». Он говорит, что у Кокорина и Мамаева были причины так поступать:

«Произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один год. Я знаю их и как профессионалов, и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили. То, что случилось, и то, что происходит сейчас, выходит за разумные пределы. Давайте не будем делать поспешных выводов. Правосудие и линчевание стоят по разные стороны!».

Кокорину и Мамаеву предложили спортзал в СИЗО

Олег Тактаров, экс-боец ММА. Считает, что Кокорин и Мамаев – наша гордость:

«Не трогайте, пожалуйста, Кокорина с Мамаевым! Молодые ребята, тестостерон брызжет. Что там Пак им наговорил, еще неизвестно. Надо это дело расследовать. Я думаю, ребята исправятся. Если считаете, что им нужно точно исправиться, дайте мне их на воспитание. Мы все когда-то были заводные: я крушил заведения и людей. Думаю, в их случае тоже не все так просто. Не трогайте. Это наша гордость все-таки. Они еще покажут своей игрой за сборную»

Валерий Газзаев, экс тренер ЦСКА и сборной России. Говорит, футболистов травят:

«Считаю, что кампания осуждения, развёрнутая против них в соцсетях и СМИ, уже чрезмерна. Происходящее похоже на шоу на крови. Пора остановиться с публичной поркой и травлей».

Текст: Константин Иванов

Фото: ФК «Зенита», инстаграмы Федора Смолова, Антона Миранчука, Александра Самедова

Константин Иванов Корреспондент еженедельника «Футбол»