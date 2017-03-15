Понять и простить. История Кевина Гросскройца, главного хулигана Бундеслиги

В футбольном мире есть игроки, чьи поступки заставляют пожимать плечами и крутить пальцем у виска. В Германии это Кевин Гросскройц. Защитник словно живет в GTA и уже сумел заработать пять звезд розыска. Рассказываем, почему Гросскройц – самый плохой парень немецкой лиги.

В начале марта этого года «Штутгарт» — последний клуб Кевина Гросскройца – расторг контракт с защитником. Причиной стала драка на студенческой вечеринке, после которой игрок был доставлен в больницу с травмой головы. Ситуация оказалась последней каплей в огромном море идиотских поступков Кевина. Клуб собрал пресс-конференцию, где футболист попросил прощения за драку и за причиненные клубу неудобства. Но список его проступков слишком длинный, чтобы его можно было закрыть простым «извините».

Гросскройц являлся одним из самых преданных футболистов «Боруссии» Д. Поиграв еще в юном возрасте в Дортмунде, он оказался ненужным «желто-черным» и был отправлен в «Рот-Вайсс». Там Кевин познакомился с Марко Ройсом, чья судьба полностью повторила эту историю. Лишь в 2009 году защитник вернулся под крыло Юргена Клоппа. И тот сумел слепить из заурядного игрока футболиста, достойного сборной Германии. На тот момент Клопп не догадывался, что будет вытворять Кевин за пределами поля.

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Алкоголь – лучший друг немецкого защитника. Весной 2014 года после проигрыша Кубка Германии Гросскройц оказался не в силах терпеть угрызения совести за ошибки в матче и решил развеяться. В итоге: лобби отеля перепутан с туалетом и впечатляющая потасовка с персоналом. Драки – вообще коронное блюдо Кевина. Однажды он пришел на матч любимого им «Кельна» и тут же учинил разборку с фанатами. В баре к игроку пристали болельщики, певшие обидную кричалку. Защитник недолго думая трехочковым броском кинул в одного из них недоеденный кебаб. Фанат написал заявление и пожаловался на ухудшение зрения из-за попавшего в глаз острого соуса. Гросскройц публично извинился, дело удалось замять.

Через несколько месяцев Юлиан Дракслер вспомнил тот случай во время празднования победы на ЧМ-2014. И еще раз спел, как Кевин умеет кидаться шаурмой в фанатов. Из всего этого получился забавный ролик, который до сих пор гуляет по интернету.

С кельнским клубом у Гросскройца особые отношения. Футболист дружит с ультрас-группировкой Boyz, лишенной статуса фан-клуба «Кельна». На базе Boyz полицией были обнаружены наркотики и оружие. Но даже после такого игрок не стал отрицать своей связи с ультрас. Лишь после официальной беседы руководства «Дортмунда» с Кевином он перестал постоянно вспоминать Boyz.

К лету 2014 года игрок выплатил клубу 60 тысяч евро штрафа за разные выходки. Все это могло плохо сказаться на будущем Гросскройца в сборной, но Йоахим Лев не стал исключать футболиста из состава на ЧМ и позволил ему выиграть титул. Но спустя два года тренер «бундестим» пересмотрел свои взгляды. После перехода в «Галатасарай» Кевин ушел в загул: каждые выходные ездил домой в Германию, а в будние дни веселился в Лукасом Подольски в Стамбуле. Такого Лев не мог оставить без внимания и закрыл игроку дорогу в сборную.

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В «Галатасарае» из-за позднего трансфера Гросскройца так и не успели вписать в заявку, и через полгода он вернулся в Германию, в «Штутгарт». Где стал у местных фанатов кем-то вроде авторитета. После расторжения контракта болельщики написали открытую петицию с требованием вернуть Кевина. «Он был единственным игроком, который после вылета клуба во вторую Бундеслигу стал подтверждать свои слова действиями. Гросскройц является одним из немногих футболистов, способных принести большую пользу клубу. Такие парни очень нужны нам!» — написали фанаты в обращении. «Боруссия» Дортмунд тоже поддержала непутевого воспитанника. Но вернется ли Кевин в профессиональный футбол, сейчас не скажет даже он сам.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press