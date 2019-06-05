Поменяться местами. Итоги сезона Ла Лиги-2018/19

«Барселона» завоевывает титул, но лишает фанатов «чемпионского требла». «Реал» теряет главную звезду и разваливается быстрее, чем догорает бенгальский огонь. А игра «Атлетико» Диего Симеоне вызывает отвращение даже у собственных болельщиков. Пока топ-клубы преодолевали кризис, за атмосферу в Ла Лиге отвечали менее заметные фигуры.

Лучший режиссер

Марселино («Валенсия»)

Когда три года назад «Вильярреал» отправил в отставку Марселино, это решение было не просто шокирующим, а по-настоящему идиотским. При нем «подводники» снова выросли до уровня «околотопов», забрались в топ-4 и дошли до полуфинала Лиги Европы, где развалились лишь в ответном матче против «Ливерпуля». Он вернул команду в Лигу чемпионов спустя пять лет с ее последнего там участия, а ему указали на дверь.

Следующий год испанец просидел без работы, а затем взялся за воскрешение еще одной некогда грозной команды – «Валенсии». До его прихода «летучие мыши» заканчивали два сезона подряд на 12-й строчке, установив массу антирекордов и растеряв весь свой авторитет. Но Марселино, словно спешно найденный на замену режиссер, не только полностью переписал сценарий и снял удачную картину, но и успел сварганить отличный сиквел.

В прошлом году валенсийцы финишировали в трех очках от призовой тройки и вернулись в Лигу чемпионов. В первой половине этого сезона они заметно буксовали из-за насыщенного календаря и в итоге стали самой «дружелюбной» командой лиги — 16 ничьих. Но у Марселино хватило опыта грамотно распределить силы, и на финише кампании «Валенсия» вновь вернулась в топ-4, параллельно добравшись до полуфинала ЛЕ. А самым большим прорывом оказалась победа в Кубке Испании, в финале которого была повержена «Барселона». Это первый трофей клуба за 11 лет, и что примечательно, он был завоеван в год 100-летия «Валенсии».

Лучший эпизод

«Барселона» – «Бетис» – 3:4 (11 ноября 2018 года, «Камп Ноу», 12-й тур)

В этом году Примера была лишена чемпионской интриги, а потому здесь и нельзя выделить определенный матч, напрямую повлиявший на завоевание «Барселоной» очередного титула. Зато в первой половине сезона каталонцев дважды слегка штормило, и только за счет этого «Атлетико» удалось не отстать от «блаугранас» на километровую дистанцию еще до начала нового календарного года.

Ни одна команда не играла на «Камп Ноу» против «Барсы» настолько нагло (даже в ЛЧ), как это сделал «Бетис» Кике Сетьена. 60-летний специалист строит игру через владение мячом и даже в гостях у чемпиона не стал изменять своим принципам. «В первые минуты «Барселона» ошеломила, прижав нас к собственной штрафной. Затем нам удалось захватить контроль над ситуацией. «Барса» — это команда, которая мучается без мяча, и ей трудно его вернуть» — слова, которые Сетьен произнес на послематчевой пресс-конференции, лучше всего описывают случившееся в тот вечер на «Камп Ноу».

Севильцы совсем немного уступили хозяевам по проценту владения мячом (46 против 54), зато больше половины их ударов пришлись в створ ворот Тер-Штегена (8 из 15). У «сине-гранатовых» же 15 из 20 выстрелов оказались неточными. Но лучше всего о событийности этой победы скажет тот факт, что каталонцы пропустили четыре гола на своем поле впервые с апреля 2003 года.

Лучший дебют

Борха Иглесиас и У Лэй («Эспаньол»)

Форварды, ставшие важнейшими слагаемыми успешного уравнения под названием «Эспаньол» в сезоне-2018/19». Иглесиас, летом оказавшийся самым дорогим в истории приобретением клуба (10 млн евро), всю карьеру провел в третьем испанском дивизионе и лишь один сезон — в Сегунде. Благодаря его голам «попугаи» в первой половине сезона закрепились в верхней части таблицы.

Когда зимой у испанца наступил спад, следом посыпалась и вся команда, у которой не нашлось запасного плана в атаке. И тогда на авансцену вышел У Лэй. Изначально трансфер вингера воспринимался лишь как пиар-ход и попытка завоевать китайский рынок. За его презентацией следили 350 млн человек, и за первые два дня клуб продал 2 тысячи футболок с фамилией китайца.

Но У Лэй доказал, что он не только маркетинговая находка, и стал важным элементом «Эспаньола», добавив каталонцам вариативности и непредсказуемости в атаке. Начиная с февраля «попугаи» вновь набрали ход, проиграв лишь «Севилье» и «Барселоне» в следующих 17 турах. Иглесиас в итоге наколотил 17 голов, а У Лэй набрал 6 (3+3) баллов по системе «гол+пас». Усилия этих двоих принесли «Эспаньолу» путевку в ЛЕ. И в следующем сезоне испанская версия фильма «Час пик» дебютирует на евроарене.

Лучший герой второго плана

Яго Аспас («Сельта»)

В день, когда Яго Аспас объявит о своем уходе из футбола, руководство и болельщики «Сельты» будут обязаны поставить ему памятник возле «Балайдоса». Минувший сезон наглядно показал, что для команды из Виго испанец — определяющая и незаменимая фигура. Даже больше, чем Месси для «Барселоны». Лишившись Аспаса в начале календарного года, «Сельта» проиграла 9 из 11 матчей чемпионата, одержав лишь одну победу. Очертания Сегунды перед глазами болельщиков клуба с каждой неделей становились все более четкими.

Но в конце марта их страданиям пришел конец. Словно по сценарию боевика, главный герой (Аспас) возвращается с новыми силами, готовый мстить обидчикам за издевательства над близким человеком («Сельтой»). В первой же игре Яго оформил победный дубль в ворота «Вильярреала», после чего настолько растрогался теплым приемом фанатов, что не смог сдержать слез. В девяти заключительных играх сезона форвард отличился 10 раз, принеся своей команде 14 очков и сохранив ей место в Примере. Пока Аспас в строю, «Сельта» точно будет в безопасности.

Лучшие визуальные эффекты

«Леванте»

Клуб, финишировавший на 15-м месте в таблице и обезопасивший себя от вылета лишь в предпоследнем туре Примеры. Что же в нем такого выдающегося? Да абсолютно все! Валенсийцы стали четвертой по результативности командой чемпионата после «Барсы», «Реала» и «Севильи», и в то же время у них одна из самых дырявых оборон лиги (66 пропущенных мячей). Больше пробоин словил только «Райо Вальекано» (70). Да даже «Уэска», огребавшая по восемь голов от «Барселоны» и по шесть от «Валенсии», нахватала меньше (65).

«Леванте» – это самая нелюбимая команда испанской Примеры для любителей делать ставки. Потому что она просто не поддается логике и прогнозированию. Она словно импульсивная и впечатлительная девушка, настроение которой меняется по три-четыре раза в течение 90 минут. К примеру, гостевая игра с «Эйбаром»: сначала «лягушки» уступают в счете, потом выходят вперед, а затем пропускают три мяча, чтобы героически спастись на последних минутах. И пока болельщики клуба стойко переносили 15-й припадок по ходу сезона, нейтральный зритель получал истинное наслаждение. Как от просмотра случайно найденного в сети малобюджетного кинофильма с лихим сюжетом.

«Золотая малина»

«Реал»

Когда в процессе подготовки к съемкам крупный проект лишается сначала талантливого режиссера, а затем и главной звезды, то он почти наверняка оказывается обреченным на провал. Так случилось и с «Реалом». Еще до начала сезона было очевидно, что клуб болезненно перенесет уход Зидана и Роналду. Но никто не подозревал, что все будет настолько плохо.

Мадридцев в этой кампании били и унижали во всех турнирах при трех разных тренерах. Хулен Лопетеги проиграл «Севилье», «Алавесу», «Леванте», ЦСКА и был уничтожен в «Эль-Класико» (1:5). Сантьяго Солари в течение недели вылетел с «Реалом» из Кубка Испании и Лиги чемпионов после разгромов от «Барселоны» и «Аякса». Не помогло и возвращение Зидана. При нем «сливочные» в остатке сезона установили антирекорд по числу очков отставания от «Барсы» (18 баллов) и повторили второй худший результат в истории по количеству поражений за сезон (18). Теперь боссы студии, вернувшие оригинального режиссера, готовятся к перезапуску проекта и скоро объявят о подписании контракта с новым претендентом на главную роль.

Лучший оригинальный сценарий

«Хетафе»

В Испании очень сложно найти еще более скучную и заурядную команду, чем «Хетафе». Если во время просмотра матча с их участием заснуть на 30 минут, то, проснувшись, снова увидишь, как игроки «синих» неспешно перепасовываются на своей половине поля на фоне пустых трибун. И когда несколько лет назад клуб из пригорода Мадрида вылетел в Сегунду, мало кто из нейтральных болельщиков воспринял это событие как личную трагедию.

Там команду возглавил Пепе Бордалас, свыше 20 лет работавший в низших испанских дивизионах. И для серого «Хетафе» это назначение оказалось сродни покупке выигрышного лотерейного билета в придорожном кафе на автозаправке. Команда не излечилась от своего фирменного прагматичного и усыпляющего стиля игры, но при этом научилась эффективнее действовать впереди. В результате «синие» с первой же попытки вернулись в элиту, а в прошлом сезоне остановились в одной победе от зоны еврокубков.

Прошедший чемпионат «Хетафе» начал с 14-м бюджетом в Примере, а зарплатный фонд клуба был в 16 раз меньше, чем у «Барселоны». По ходу кампании «синие» стали худшей командой чемпионата по проценту владения мячом и имели самую низкую точность передач среди клубов топ-5 европейских лиг. И несмотря на малое количество ударов по воротам, атакующее трио Анхель–Мата–Молина, которым в сумме 99 лет, настреляло 36 голов в Примере. «Хетафе» едва не попал в топ-4, но осечки в заключительных турах отбросили его на пятое место. В следующем сезоне клуб сыграет в групповом раунде ЛЕ, а его боссам больше не придется призывать болельщиков посетить банк спермы, чтобы размножать фанатов команды, как было 8 лет назад.

Восходящая звезда

Сэмюэл Чуквуэзе («Вильярреал»)

В 2015 году сборная Нигерии в пятый раз одержала победу на юношеском чемпионате мира (до 17 лет), и одной из звезд той команды был вингер Сэмюэл Чуквуэзе. Пару лет назад за несколько дней до его совершеннолетия «Вильярреал» увел этого паренька из-под носа у «Арсенала» и «Порту». Несмотря на большой потенциал, его не было в планах тренерского штаба главной команды на этот сезон. Но нигерийцу помогли обстоятельства.

«Вильярреал» с самого начала кампании играл настолько отвратительно, что к середине ноября Чуквуэзе пробился в обойму команды. Это событие он отметил несколькими голами, а в декабре уже утвердился в роли игрока основы. Вингер очень хорош в дриблинге, и у него неплохой дальний удар, но вот над контролем мяча и точностью передач еще предстоит поработать. По итогам сезона на его счету 8 голов во всех турнирах и отличные перспективы для роста в клубе. Весной нигерийская футбольная федерация признала Сэмюэля лучшим молодым игроком прошлого года. Высоки шансы, что в новом сезоне этот парень заблистает уже на больших экранах.

Лучший актер

Лео Месси («Барселона»)

Вам наверняка уже надоело слушать восторженные речи в его адрес. Впрочем, ничего не поделаешь, придется сделать это в 1374-й раз. Потому что сейчас в чемпионате Испании даже и близко нет футболиста, способного конкурировать с Лео Месси. В этом сезоне аргентинец отметился 36 забитыми мячами в 34 играх Примеры. Без его голов «Барса» недосчиталась бы в чемпионате нескольких десятков очков. В шестой раз он получает «Золотую бутсу» — и это абсолютный рекорд!

«Барса» в четвертый раз за последние пять лет стала чемпионом Испании. Но по итогам сезона ее пинают так, словно единственным трофеем команды стал «Копа дель Соль». А больше всего негатива и критики летит в адрес Месси. Ну а как же, ведь он лидер и лучший игрок мира, а его команда вместо «чемпионского требла» выиграла лишь один титул. Но без Лео не было бы и его. Равно как и большинства из десятков трофеев, завоеванных «блаугранас» за последние 10 лет. Аргентинец в последних 10 сезонах забивает свыше 40 голов во всех турнирах. О такой стабильности другим остается только мечтать. И это один из множества поводов восхищаться Лео Месси в очередной раз.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press