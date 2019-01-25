Поляк в деталях. История Кшиштофа Пентека

Всего за пару месяцев выступлений в Серии А новичок «Дженоа» установил несколько снайперских рекордов, а уже 23 января его подписал «Милан». И мало кто вспомнит, что еще в прошлом сезоне бомбардира знали только по чемпионату Польши.

Сделка с «дьяволами»

23-летний нападающий мог перейти к «россонери» сразу после очной встречи: 21 января команда Гаттузо играла против «Дженоа». Но сам Кшиштоф пропустил матч из-за перебора желтых карточек. Поэтому история с трансфером не запомнилась красивой прелюдией.

📷 Krzysztof Piatek gets a feel for Milanello: welcome to #ACMilan 👏🏼

Have you read the focus on our new striker? 👉🏻 https://t.co/gyP46mciqS

📷 Benvenuto a Milanello Krzysztof Piatek 👏🏼

Avete letto il focus sul nostro nuovo attaccante? 👉🏻 https://t.co/Gdlmq1w29q#WelcomePiatek pic.twitter.com/Xy6PldfuKK — AC Milan (@acmilan) January 24, 2019

По данным СМИ, «дьяволы» заплатили за покупку 35 млн евро. Поляк начал свою миланскую главу с мотивационных речей: «Для меня огромная радость и честь находиться здесь, мечта стала явью. Приложу все усилия, чтобы продемонстрировать на поле свой талант и выйти в Лигу чемпионов». Назовете такие слова «тяжелым случаем»? Возможно. Но форвард все равно заслужил шанс на выступление в команде с большими амбициями. При том, что еще прошлым летом о существовании Пентека знали только на его родине.

Трудности закаляют

Кшиштоф родился в 35-тысячном Дзержонюве на юго-западе Польши, поэтому пробиваться в профессию ему пришлось через местный андерграунд. Чтобы успеть на тренировки «Лехии» из родного города, юный Кшиштоф вставал ранним утром: стадион клуба находился в 15 км от его дома. Личным мотиватором футболиста стал отец: «Когда я ленился, крепкая рука папы отрезвляла. Он убедил меня, что тяжелый труд – единственный путь».

В 2013-м в свои 18 игрок подписал контракт с «Заглембе» — клуб польской Эстракласы как раз начал работать по классической схеме развития для небогатых команд. Молодые игроки академии из Любина получали большинство мест в основе, а руководство тем самым экономило затраты и рассчитывало на выгодную продажу особенно выделяющихся воспитанников. Пентек проигрывал конкуренцию более подготовленным партнерам, и путь был только один — совершенствоваться. Щуплый парень стал регулярно посещать тренажерный зал, чтобы набрать массу, и со временем уже стало нелегко оттеснить его от мяча, а сам он научился таранить чужую оборону.

А вот «Заглембе» опустился: клуб прогадал со ставкой на молодежь и вылетел во второй дивизион. Несмотря на неудачу, Кшиштоф остался в команде, забил 8 голов и помог любинцам подняться в элиту уже через год. И тогда уже мог спокойно уходить: перед первенством-2016/17 он получил приглашение в старейший коллектив Польши — «Краковию». Там он забил 32 гола за два сезона – вполне достаточно, чтобы привлечь интерес Западной Европы.

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Все переплетено

Сейчас Пентека сравнивают с Робертом Левандовски, и не только из-за позиции на поле и огромных амбиций. Восемь лет назад нынешний страйкер «Баварии», а тогда еще простой ноунэйм, тоже мог переехать в «Дженоа». Но его переход сорвался из-за суммы: 4,5 млн евро — такие финансовые требования за неопытного парня показались главам «грифонов» завышенными.

Спортивный директор до сих пор хранит неподписанный контракт как напоминание о роковой ошибке. И когда этим летом судьба подбросила Генуе второй шанс подписать следующее польское дарование, в «Дженоа» долго не думали. А трансферная цена – все те же 4,5 млн фунтов – здорово закольцевала историю. Теперь никто не думал «зажать» такую сумму.

Рекорды = успех

Пентек начал удивлять с ходу: в 6 товарищеских играх за «Дженоа» он забил 13 голов, а в 1/32 Кубка Италии оформил покер в ворота «Лечче» (4:0) – первая официальная игра получилась у него убойной.

По слухам, перед сезоном главный тренер «грифонов» Давиде Баллардини видел Пентека на позиции вингера, но впечатляющая статистика переубедила специалиста. С первого тура форвард оказывался только в центре нападения и продолжил «бомбить». Сначала он забил 4 гола в первых трех турах, а такого футболистам «Дженоа» не удавалось 70 лет. В следующей игре он поразил ворота «Лацио» и повторил рекорд дебютантов Серии А: до него с 5 мячей в 4 встречах стартовал только Андрей Шевченко 19 лет назад. Позже поляк превзошел и этот результат: в каждой из последующих трех игр он забил, прибавив к своему лицевому счету еще 4 гола.

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Эффект от голевого бума докатился до сборной Польши: с сентября бомбардир стал регулярно вызываться в национальную команду на игры Лиги наций, а первый гол за «белых орлов» забил 11 октября португальцам. Топ-клубы, еще летом не знавшие о существовании Кшиштофа, мигом заинтересовались его ценником: «Челси» вроде как хочет заполучить снайпера уже в январе, активно следили за ним в «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Внимание на успехи Пентека еще в сентябре обратила «Барселона»… Но сам игрок решил поиграть в скептика: «Не думаю, что эти слухи правдивы, хотя я и слышал о них».

Стиль игры

Кшиштоф провел за генуэзцев 19 из 20 матчей текущего первенства и забил 13 раз. Играть против поляка физически тяжело, ведь он умеет не только продавливать оборону: Пентек молниеносно открывается на свободной линии, а при стандартном росте (183 см) форвард все равно создает проблемы в верховой борьбе. Нападающий совершенствуется во всех компонентах атаки: он может делать неожиданные открывания на свободной линии, результативно замыкать прострелы и пасы, забивать головой, выигрывать единоборства и на скорости выходить к воротам.

Один из единственных, но существенных недостатков поляка — сложности с дриблингом. К примеру, в первом круге Пентек не забил четырем командам топ-уровня -«Ювентусу», «Милану», «Интеру» и «Милану» с их более организованной защитой. В той же встрече против «Юве» Кшиштофу не позволяли развернуться с мячом и вынуждали его сразу же бить по воротам. Но форвард нашел способ быть полезным, заводя партнеров и начиная командный прессинг туринской обороны. Кьеллини, Бенатиа и К были вынуждены не рисковать и отдавать друг другу короткие передачи. Возможно, из-за этого игроки «Дженоа» смогли подстроиться под скоростной футбол «бьянконери» и стали первыми, кто отнял очки у действующих чемпионов в этом сезоне (1:1).

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Симбиоз

Удивительно, что «Милан» накинулся на Пентека так рано: снайперские подвиги на протяжении полугода — не показатель дальнейшего успеха в той же Италии, вспомните Андреа Белотти. А ярлыки типа «новый Левандовски» звучат страшнее, чем слова «будьте здоровы» от патологоанатома: после голевого пика Пентек успел пережить и небольшой спад — в 5 турах Серии А (с 20 октября по 10 ноября) он не отметился результативными действиями. Кстати, нынешняя «засуха» нападающего длится 2 игры подряд.

С другой стороны, успех Кшиштофа не охарактеризуешь фразой «в нужное время в нужном месте». Секрет поляка заключается в симбиозе упорной работы над своими минусами, борьбой до конца, удачей и загадочным образом новичка. Теперь соперники знают манеру его игры чуть больше, и сейчас Пентеку важно не затухнуть в «Милане». Если он приживется в составе «россонери» и продолжит штамповать голы, то вероятность на появление нового игрока топ-класса повысится.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press