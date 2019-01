Поляк в деталях. История Кшиштофа Пентека

Всего за пару месяцев выступлений в Серии А новичок «Дженоа» установил несколько снайперских рекордов, а уже 23 января его подписал «Милан». И мало кто вспомнит, что еще в прошлом сезоне бомбардира знали только по чемпионату Польши.

Сделка с «дьяволами»

23-летний нападающий мог перейти к «россонери» сразу после очной встречи: 21 января команда Гаттузо играла против «Дженоа». Но сам Кшиштоф пропустил матч из-за перебора желтых карточек. Поэтому история с трансфером не запомнилась красивой прелюдией.

