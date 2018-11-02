Поляк в деталях. История нападающего «Дженоа» — главного открытия на старте евросезона

Кшиштофу Пентеку прочат суперзвездное будущее. И это всего через пару месяцев выступлений в чемпионате Италии. Новичок «Дженоа» на старте Серии А установил несколько снайперских рекордов. И теперь за польского нападающего дерутся гранды мирового футбола – от «Челси» до «Баварии».

Трудности закаляют

Кшиштоф родился в 35-тысячном Дзержонюве на юго-западе Польши, поэтому пробиваться в профессию ему пришлось через местный андерграунд. Чтобы успеть на тренировки «Лехии» из родного города, юный Кшиштоф вставал ранним утром: стадион клуба находился в 15 км от его дома. Личным мотиватором футболиста стал отец: «Когда я ленился, крепкая рука папы отрезвляла. Он убедил меня, что тяжелый труд – единственный путь».

В 2013-м в свои 18 игрок подписал контракт с «Заглембе» — клуб польской Эстракласы как раз начал работать по классической схеме развития для небогатых команд. Молодые игроки академии из Любина получали большинство мест в основе, а руководство тем самым экономило затраты и рассчитывало на выгодную продажу особенно выделяющихся воспитанников. Пентек проигрывал конкуренцию более подготовленным партнерам, и путь был только один — совершенствоваться. Щуплый парень стал регулярно посещать тренажерный зал, чтобы набрать массу, и со временем уже стало нелегко оттеснить его от мяча, а сам он научился таранить чужую оборону.

А вот «Заглембе» опустился: клуб прогадал со ставкой на молодежь и вылетел во второй дивизион. Несмотря на неудачу, Кшиштоф остался в команде, забил 8 голов и помог любинцам подняться в элиту уже через год. И тогда уже мог спокойно уходить: перед первенством-2016/17 он получил приглашение в старейший коллектив Польши — «Краковию». Там он забил 32 гола за два сезона – вполне достаточно, чтобы привлечь интерес Западной Европы.

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Все переплетено

Теперь Пентека сравнивают с Робертом Левандовски, и не только из-за позиции на поле и огромных амбиций. Восемь лет назад нынешний страйкер «Баварии», а тогда еще простой ноунэйм, тоже мог переехать в «Дженоа». Но его переход сорвался из-за суммы: 4,5 млн евро — такие финансовые требования за неопытного парня показались главам «грифонов» завышенными.

Спортивный директор до сих пор хранит неподписанный контракт как напоминание о роковой ошибке. И когда этим летом судьба подбросила Генуе второй шанс подписать следующее польское дарование, в «Дженоа» долго не думали. А трансферная цена – все те же 4,5 млн фунтов – здорово закольцевала историю. Теперь никто не думал «зажать» такую сумму.

Рекорды = успех

Пентек начал удивлять с ходу: в 6 товарищеских играх за «Дженоа» он забил 13 голов, а в 1/32 Кубка Италии оформил покер в ворота «Лечче» (4:0) – первая официальная игра получилась у него убойной.

По слухам, перед сезоном главный тренер «грифонов» Давиде Баллардини видел Пентека на позиции вингера, но впечатляющая статистика переубедила специалиста. С первого тура форвард оказывался только в центре нападения и продолжил «бомбить». Сначала он забил 4 гола в первых трех турах, а такого футболистам «Дженоа» не удавалось 70 лет. В следующей игре он поразил ворота «Лацио» и повторил рекорд дебютантов Серии А: до него с 5 мячей в 4 встречах стартовал только Андрей Шевченко 19 лет назад. Позже поляк превзошел и этот результат: в каждой из последующих трех игр он забил, прибавив к своему лицевому счету еще 4 гола.

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Эффект от голевого бума докатился до сборной Польши: с сентября бомбардир стал регулярно вызываться в национальную команду на игры Лиги наций, а первый гол за «белых орлов» забил 11 октября португальцам. Топ-клубы, еще летом не знавшие о существовании Кшиштофа, мигом заинтересовались его ценником: «Челси» вроде как хочет заполучить снайпера уже в январе, активно следят за ним в «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Внимание на успехи Пентека еще в сентябре обратила «Барселона»… Но сам игрок решил поиграть в скептика: «Не думаю, что эти слухи правдивы, хотя я и слышал о них».

Стиль игры

Кшиштоф провел за генуэзцев все 10 матчей первенства без замен. На его счету 9 голов и три игры без забитого мяча. Играть против Кшиштофа физически тяжело, ведь он умеет не только продавливать оборону: Пентек молниеносно открывается на свободной линии, а при стандартном росте (183 см) форвард все равно создает проблемы в верховой борьбе. Нападающий совершенствуется во всех компонентах атаки: он может делать неожиданные открывания на свободной линии, результативно замыкать прострелы и пасы, забивать головой, выигрывать единоборства и на скорости выходить к воротам.

Один из единственных, но существенных недостатков поляка — сложности с дриблингом. К примеру, классная защита «Ювентуса» не позволяла ему развернуться на своей половине поля с мячом, вынуждая сразу же бить по воротам. Тогда Пентек не забил впервые в сезоне, но нашел способ быть полезным, заводя партнеров и начиная командный прессинг туринской обороны. Кьеллини, Бенатиа и К были вынуждены не рисковать и отдавать друг другу короткие передачи. Возможно, из-за этого игроки «Дженоа» смогли подстроиться под скоростной футбол «бьянконери» и стали первыми, кто отнял у «Юве» очки в сезоне (1:1).

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Симбиоз

Удивительно, что европейские гранды накинулись на Пентека так рано: снайперские подвиги на протяжении нескольких месяцев — не показатель дальнейшего успеха в той же Италии: вспомните Андреа Белотти. А ярлыки типа «новый Левандовски» звучат страшнее, чем слова «будьте здоровы» от патологоанатома: Пентек пока не отыграл даже трети сезона. К тому же, в последних матчах первенства против «Ювентуса», «Удинезе» и «Милана» он не смог увеличить свой бомбардирский счет.

С другой стороны, успех Кшиштофа не охарактеризуешь фразой «в нужное время в нужном месте». Секрет поляка заключается в симбиозе упорной работы над своими минусами, борьбой до конца, удачей и загадочным образом новичка. Теперь соперники знают манеру его игры чуть больше, и сейчас Пентеку важно не затухнуть. Если он продолжит кайфовать от дела и штамповать голы, то вероятность на появление нового игрока топ-класса повысится.

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АПЛ

Маттео Гендузи, 19 лет

«Арсенал»

Воспитанник «ПСЖ» марокканского происхождения перешел в «Арсенал» из «Лорьяна» этим летом, а уже в августе был признан лучшим игроком нового клуба по итогам месяца. С начала сезона Маттео начал бороться за место в основном составе, удивляя уверенной игрой: например, в матче с «Челси» он выдал 94% точных передач. Свой единственный гол за «Арсенал» парень с пышными кудрями забил в Лиге Европы в ворота «Карабаха».

Ла Лига

Борха Иглесиас, 25 лет

«Эспаньол»

По итогам прошлого сезона нападающий забил 22 гола за «Сарагосу» в Сегунде, поэтому в июле каталонцы приобрели новичка за 10 млн евро. После 10 туров «Эспаньол» залез на вторую строчку в Примере и отстает от «Барселоны» только по дополнительным показателям, а Иглесиас стал основным творцом успеха команды: на его счету 7+2 по системе «гол+пас».

Лига 1

Кто: Жонатан Бамба, 22 года

Клуб: «Лилль»

В прошлом сезоне команда финишировала на 17-м месте, и это стало ее худшим выступлением за последние 20 лет. В межсезонье «Лилль» успешно усилился и сейчас идет вслед за лидирующим «ПСЖ», а новичок Бамба стал главным открытием: он забил 7 раз, причем в трех матчах нападающий оформлял дубли. Для местного руководства появление Жонатана вдвойне приятно: летом он перебрался к «догам» из «Сент-Этьена» бесплатно.

Бундеслига

Джейдон Санчо, 18 лет

«Боруссия» Д

Английский вингер выходил на поле во всех 7 встречах первенства и не смог отметиться результативными действиями только в игре против «Ганновера». Сейчас на счету Джейдона 4 гола и 6 передач. Также 18-летний игрок оформил исторический гол: он поучаствовал в разгроме «Атлетико» (4:0) и стал первым англичанином, забившим за немецкий клуб в Лиге чемпионов.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press