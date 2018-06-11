Полное представление участников ЧМ-2018

Еженедельник «Футбол» представляет материалы на тему стартующего в России чемпионата мира. Долгожданный мировой форум пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны на 12 стадионах. 8 групп, 32 сборные, 736 футболистов и только одна страна-победитель.
ГРУППА A: РОССИЯ, УРУГВАЙ, ЕГИПЕТ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Группа B: Испания, Португалия, Марокко, Иран
Группа C: Франция, Австралия, Дания, Перу
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
Группа E: Бразилия, Сербия, Швейцария, Коста-Рика
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея
Группа G: Бельгия, Англия, Панама, Тунис
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония
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Фото: Global Look Press