Полное представление участников ЧМ-2018

Еженедельник «Футбол» представляет материалы на тему стартующего в России чемпионата мира. Долгожданный мировой форум пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны на 12 стадионах. 8 групп, 32 сборные, 736 футболистов и только одна страна-победитель.

ГРУППА A: РОССИЯ, УРУГВАЙ, ЕГИПЕТ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Группа B: Испания, Португалия, Марокко, Иран

Группа C: Франция, Австралия, Дания, Перу

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Группа E: Бразилия, Сербия, Швейцария, Коста-Рика

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Группа G: Бельгия, Англия, Панама, Тунис

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

Также будет полезно:

Расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1