Полное представление участников ЧМ-2018

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет материалы на тему стартующего в России чемпионата мира. Долгожданный мировой форум пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны на 12 стадионах. 8 групп, 32 сборные, 736 футболистов и только одна страна-победитель. 

Жеребьевка чемпионата мира 2018. Москва. Государственный Кремлевский Дворец. 1 декабря 2017 г.

 

ГРУППА A: РОССИЯУРУГВАЙЕГИПЕТСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Группа B: Испания, Португалия, Марокко, Иран

Группа C: Франция, Австралия, Дания, Перу

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Группа E: Бразилия, Сербия, Швейцария, Коста-Рика

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Группа G: Бельгия, Англия, Панама, Тунис

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

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Фото: Global Look Press

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