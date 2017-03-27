Покровитель Мадрида. Почему Серхио Рамос – лучший футболист «Реала» начала XXI века

Даже у «галактикос» бывают моменты, когда игроки теряют надежду. Это заметно по лицам: Криштиану с глазами обиженного мальчика, который вот-вот заплачет, прячущий взгляд Бензема, потерянный Марсело с поникшей прической… В такие моменты им является Серхио Рамос и наставляет на путь истинный. Фанатам «сливочных» впору слагать легенды о могучем ангеле-хранителе Мадрида.

«Действия Серхио на «втором этаже» – нечто необычное. Он уникален в этом аспекте игры. Я сам очень неплохо играл головой, но не делал и половины того, что делает Рамос»

Фернандо Йерро

Серхио все чаще сравнивают с легендарным капитаном «Реала» 1990-х годов. Он унаследовал от предшественника не только четвертый номер, но и страсть к голам. Рамос стал вторым по результативности защитником «галактикос» за всю историю после Йерро. Тот за 14 лет в «королевском» клубе набил умопомрачительных 127 мячей, так что Серхио есть куда стремиться – у него вдвое меньше. Но никто не сравнится с Рамосом по ценности его голов. Только в этом сезоне он на 93-й минуте спас «Реал» от поражения в Суперкубке УЕФА — в итоге трофей достался мадридцам; на 90-й минуте украл победу у «Барселоны» в Эль-Класико; на 92-й минуте убил «Депортиво», сделав счет 3:2; выполнил дубль в ворота «Малаги» (2:1); на 81-й минуте забил победный гол «Бетису». Любители цифр подсчитали, что 19 из последних 23 мячей капитана напрямую решали исход матча.

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«Мой отец и дед всегда говорили, что надежда остается до тех пор, пока не истечет последняя секунда. Подобное отношение побуждает тебя бороться. Наш клуб всегда придерживался такой философии — с момента своего основания»

Серхио Рамос

В повадках Серхио Рамоса с детства угадывался будущий вожак «галактикос». Он был третьим ребенком в семье, но всегда тянулся за старшими. Пока брат и сестра наслаждались сиестой, малыш гонял мяч на пустыре за домом, и его одержимость футболом с годами крепла. Родители были вынуждены принять увлечение сына. Когда Рамос в 9 лет оказался в структуре «Севильи», семья переехала из родного Камаса в Тамарес, чтобы Серхио мог спокойно посещать тренировки. Вскоре начались проблемы с учебой: школа вынудила Рамоса выбирать между спортом и учебой. Однако родители будущей звезды не стали ломать юноше карьеру, ведь они видели, как сильно Серхио убежден в том, что его судьба – играть. Весь образ жизни семьи Рамос-Гарсия стал подчинен футбольному образованию младшего сына. Его перевели на вечернее обучение, наняли репетиторов, но времени все равно не хватало. Зачастую парень отключался прямо посреди уроков, будучи не в силах вынести нагрузку.

«Если бы я не стал футболистом, то посвятил бы свою карьеру другому виду спорта. Мне нравится теннис, так что я бы мог сражаться с Надалем»

Серхио Рамос

В Испании теннис очень популярен, но в детские годы времени на него у Рамоса не было. Он еле успевал восстанавливаться после занятий, и в этом ему больше всего помогала музыка. Серхио вырос под звуки фламенко. Хотя ему не удалось как следует освоить гитару, он нашел отдушину в пении. «Я могу петь целый день, – без смущения заявляет футболист. – А в раздевалке я официальный диджей как для «Реала», так и в сборной». Тренеры от этого были не в восторге. Луис Арагонес называл его самой большой болью в мире, Фабио Капелло вообще запрещал ему петь, не выносил шума и Висенте дель Боске. Но Рамос, как и всегда, стоял на своем: «Я молод, а молодые люди живут музыкой». Кроме музицирования, в детстве он мог выбрать путь тореро. Его дед был большим фанатом корриды, семья часто посещала ее, и Серхио изначально видел себя на арене в роли укротителя быков, а не защитника. Но футбол все же победил в его сердце.

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«У него есть все: личность, харизма, техническая оснащенность, способность быть лидером за пределами поля. Со времен Мальдини не было такого совершенного защитника»

Карло Анчелотти

Восхождение Рамоса было столь стремительным, что уже в 2005 году «Реал» заплатил за 19-летнего защитника 27 млн евро. Время показало, что он и «галактикос» созданы друг для друга. Хотя Серхио небезгрешен. Его эмоции нередко приводили к лишним карточкам и удалениям, многие считают испанца слишком нервным и «грязным» игроком. Другие уверены, что Рамос медлительный, недостаточно хорош в отборе и вообще чересчур распиарен. Но «королевскую» кровь, текущую в его венах, выдает другое: стремление биться до конца.

«Рамос – особенный игрок. Он наш капитан, он душа команды. Его вера в то, что все можно изменить вплоть до последней секунды матча, несгибаема»

Зинедин Зидан

Чемпионская натура не позволяет ему сдаваться. Внутренний стержень Рамоса настолько тверд, что его вряд ли достоин любой другой клуб, кроме «королевского». Мудрый Флорентино Перес, с чьей подачи и был куплен Серхио, разглядел в нем «страстное желание выигрывать титулы, твердую волю быть примером для болельщиков, готовность отдать все силы и решительность» – все то, что необходимо «галактикос» для подтверждения высочайшего статуса. С ним Мадрид обрел покровителя. Он – Рамос, летящий на крыльях ночи. Он – сердце команды, которое бьется, пока жива игра.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press