Погоня за мечтой. Как Усэйн Болт стал профессиональным футболистом

Любовь Усэйна Болта к лучшей игре на планете прошла проверку временем и теперь он наслаждается воплощением своей мечты в реальность. Ямайский атлет забил первые голы в профессиональном футболе. Правда, пока лишь в товарищеской игре. Зато теперь болельщики с еще большим нетерпением ожидают его дебюта в официальных матчах в составе австралийского «Централ Кост Маринерс». Еженедельник «Футбол» вспоминает, откуда у Болта такая привязанность к футболу и как он едва не оказался в составах «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии».

Рождение мечты

Усэйн Болт — прекрасный пример спортсмена, который никогда не устанет от всеобщего внимания. Ямайский атлет умело манипулирует публикой и способен по щелчку пальцев заставить окружающих говорить о себе. А его влияние в спорте не ограничивается миром легкой атлетики. Болт частый гость на этапах «Формулы-1» и крупных теннисных турнирах. Он гонял на спорткаре с чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, просил Эжени Бушар научить его играть в теннис и принимал участие в «Звездном уикенде» НБА. Но еще более трепетно он относится к футболу.

Футбольный мир давно знает о любви ямайца к «Манчестер Юнайтед», не раз намекавшего на желание в обозримом будущем сыграть за «дьяволов». «Если бы я мог стать игроком «Манчестер Юнайтед», это было бы чем-то поистине масштабным для меня. Я всегда говорил что-то вроде: «Хочу играть за клуб моей мечты, за самый большой клуб в мире». Для меня это было бы нечто невообразимое», — ярчайший пример проявления теплых чувств спортсмена к английскому гранду.

В апреле 2009 года Болт подверг критике технику бега одного из лидеров «МЮ» — Криштиану Роналду. По словам спринтера, при беге португалец слишком сильно наклоняется вперед, из-за чего теряет равновесие и часто падает. Спустя месяц легкоатлет прибыл на клубную базу «МЮ» в Каррингтоне, чтобы дать тому мастер-класс. В 2012-м бегун посетил домашний матч манкунианцев с «Фулхэмом», где ему вручили памятную футболку с номером «9,63» — в честь тогдашнего рекорда Усэйна, а затем по ходу игры наслаждался чантами фанатов хозяев, призывавших подписать быстроногого ямайца.

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Растроганный Усэйн еще раз предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед» и скромно напомнил о пользе своих тренировок: «Те же Нани и Эшли Янг – очень быстрые и техничные игроки. Однако они слишком отпускают мяч – так же, как раньше это делал Роналду. В 2009 году мы с Криштиану позанимались, и он стал забивать по 40 голов за сезон. Не думаю, что у него бы это получилось без моих уроков. Сэр Алекс может позвонить мне в любое время. Я готов приехать и сделать то, что мы делали с Роналду, потому что «Юнайтед» – это моя команда».

Творческая пауза

После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию разговоры о возможном появлении Болта в «МЮ» заметно поутихли. Английскому топ-клубу, ставшему жертвой беспощадных опытов Дэвида Мойеса и Луи ванн Гала, явно было не до дополнительных экспериментов с ямайским атлетом. Да и сам спортсмен предпочел сосредоточиться на своей основной работе и других бизнес-проектах.

Новую жизнь в разговоры о футбольном будущем в ноябре 2014-го вдохнул тогдашний главный тренер сборной Ямайки Винфрид Шефер. Немецкий специалист заявил о желании пригласить Болта в состав сборной.«Я бы хотел видеть его в своей команде. Я спрошу его о желании выступать за сборную и надеюсь, что он согласится», — сказал Шефер.

Привлечь Усэйна к выступлениям за ямайскую национальную команду планировали после Олимпиады в Рио. Видимо, сам он должного интереса к этой истории не проявил, а потому и дальнейшего развития она так и не получила.

Болт, как и подобает звезде его уровня, оказался довольно требовательным и капризным. В январе 2016-го он уже не хотел играть даже за «Манчестер Юнайтед». Но с одной важной оговоркой: до тех пор, пока в клубе работает Луи ванГал. «Думаю, я был бы довольно хорош, потому что я в отличной форме, быстр, могу контролировать мяч и понимаю игру. Но, глядя на Ван Гала, я не думаю, что хотел бы, чтобы он когда-нибудь тренировал меня. Так что я возьму паузу, пока мы не получим нового тренера», — сказал Болт.

12 претендентов

Летом 2016 года в жизни Болта произошли два важных события: триумфальная Олимпиада в Рио и смена главного тренера в «МЮ». После победной эстафеты на Олимпиаде Усэйн отметил, что на победу его вдохновил именно любимый клуб. «Как я настраивался? Я посмотрел матч «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» (2:0). Думаю, в этом сезоне «МЮ» будет играть великолепно, особенно если учитывать, как выступает Златан и как строится команда Моуринью. Я очень этому рад», — заявил атлет.

Казалось, что теперь история взаимоотношений Болта и «МЮ» получит новый виток. И в ноябре того же года ямаец объявил, что ведет переговоры с футбольным клубом. Но не с «МанЮнайтед», а с дортмундской «Боруссией». Правда, речь шла лишь о возможном участии в тренировочном процессе немецкой команды. Информацию подтвердил исполнительный директор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке. «Это не шутка и не маркетинговый ход. Это было решено уже давно. Глава компании Puma Бьорн Гульден, входящий в наш совет директоров, сообщил мне несколько недель назад, что Болт спрашивал, может ли он потренироваться с нами. Я сразу ответил, что это не проблема, и наш тренер Томас Тухель тоже хорошо отнесся к этому», – сказал Ватцке.

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Еще больше подогревал интерес журналистов агент ямайца Рики Симмс, утверждавший, что его клиенту поступили предложения от дюжины футбольных клубов.

У нас были предложения от 12 команды, проявивших интерес к тому, чтобы Усэйн приехал к ним на просмотр. Я не хочу называть имена, но он отправится в Дортмунд, потому что главный исполнительный директор Puma, который является нашим хорошим другом, сотрудничает с «Боруссией», — заявил Симмс.

Легкоатлет успел опубликовать видео, где он облачен в форму дортмундцев, и на этом история их взаимоотношений прервалась. Уже в декабре 2016-го Болт стал неожиданным гостем на тренировочном занятии французской любительской команды «Сен-Жан Болье». Появление атлета оказалось сюрпризом для игроков, и те пригласили его принять участие в «двусторонке». Позднее французы хвастались в твиттере, что их тренировку посетил «король Усэйн Болт».

Фальстарт и киберфутбол

История с «Боруссией» получила продолжение в конце июня прошлого года. Болт сообщил, что в скором времени приступит к тренровкам с «Боруссией», но точной даты не обозначил. «Я буду тренироваться с ними. Посмотрим, как пойдут дела. Если все будет хорошо, я скажу им, что хочу играть, а если нет – то просто заткнусь», – резюмировал ямаец. Чуть ранее он объявил о том, что появится в футбольном симуляторе ProEvolutionSoccer как игрок. «Рад сообщить, что я дебютирую в качестве футболиста в игре ProEvolutionSoccer 2018. Делайте предзаказ, чтобы заполучить меня в свою команду», – хвастался Болт в твиттере.

В августе у спортсмена появился еще один теоретический вариант для старта футбольной карьеры. Желание пригласить Усэйна в свою команду обозначил президент «Бертон Альбион» Бен Робинсон. «Уверен, что мы бы предложили ему пройти просмотр, если бы была возможность и тренер бы согласился. Он быстр, если не больше. Он великолепно выступал в своем виде спорта. Посмотрите на Адама Джемили (британский бегун), который бегал в эстафете 4х100. Он играл в футбол, когда был моложе. Конечно, нам было бы интересно пригласить Болта», – заявил функционер.

Но уже на следующий день восьмикратный олимпийский чемпион подписал соглашение с «Манчестер Юнайтед» на участие в благотворительном матче против «Барселоны», который был намечен на 2 сентября 2017-го на стадионе «Олд Траффорд».

Болт должен был сыграть в одной команде с Райаном Гиггзом и Полом Скоулзом. Но травма, полученная во время эстафеты на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, помешала планам ямайца. «К сожалению, у меня разрыв сухожилий бедра. На реабилитацию мне понадобится три месяца. Обычно я не публикую медицинские заключения о состоянии здоровья, но в этот раз было очень много людей, которые задавались вопросом, действительно ли я получил повреждение. Я никогда не обманывал своих поклонников, и мое желание последний раз выступить на чемпионате мира было искренним».

Новая глава в жизни

Восстановившись после травмы, осенью прошлого года Болт гордо объявил о том, что в 2018 году он всерьез намерен начать футбольную карьеру. «В марте собираюсь в Дортмунд на просмотр в «Боруссию», после чего решится, как сложится моя судьба. Если они скажут, что я хорош, то стану футболистом. Нервничаю по этому поводу. Обычно со мной такого не бывает. Мне потребуется время для адаптации, но я смогу привыкнуть. То же самое было, когда я начал заниматься легкой атлетикой», — отметил ямаец.

Болт с привычным ему высокомерием и напыщенностью напоминает о том, что постоянно смотрит футбол, играет в него и понимает его как никто другой. Возможный дебют на профессиональном уровне он называет не иначе как мечтой и новой главой в своей жизни. Кроме того, выяснилось, что у него есть еще один близкий советник из лагеря «красных дьяволов» помимо Фергюсона. Личным консультантом и наставником легкоатлета выступает Поль Погба, помогающий ему познать все тонкости современного футбола.

Мы с Погба подолгу разговариваем. Я задаю ему много вопросов. Хочу играть, но это обязательно должен быть топ-чемпионат. Я не предназначен для чего-то меньшего», — продолжает набивать себе цену Усэйн.

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«Может ли спринтер, которому за 30, играть в Бундеслиге или в АПЛ? Я думаю, если он от шести до девяти месяцев будет тренироваться с командой, тогда он сможет играть на профессиональном уровне. Даже будь то Лига 1 или Лига 2. Честно говоря, я не знаю достаточно ли мотивации у такого богатого парня с отличной жизнью, чтобы тренироваться с резервными составами клубов в дождливый день в Манчестере, Мюнхене или где-то еще. Но так или иначе, вы обязательно увидите его в футболе в той или иной роли», — уверял его агент Рики Симмс. И не соврал.

Величайший аферист

Максимально взбудоражить общественность Болту удалось вечером 25 февраля. В своем твиттере он опубликовал короткий видеоролик, где сообщил о том, что наконец-то подписал контракт с футбольной командой. А чтобы узнать, с какой именно, ямаец предлагал подождать еще сутки. Лучше всего в этой ситуации сориентировался южноафриканский клуб «Мамелоди Сандаунс», опубликовавший в твиттере фото Усэйна в спортивном костюме, сопроводив его подписью: «Футбол больше никогда не будет прежним». Именно с этой командой Болт тренировался в январе.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018

Когда все уверенно проглотили наживку, Усэйн торжественно объявил, что подписал контракт на участие в благотворительном матче, организованном певцом Робби Уильямсом и телеведущим Джонатаном Уилксом. В игре примут участие команды знаменитостей и бывших профессиональных футболистов, а собранные средства пойдут в ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН). Пока «обманутые» болельщики с недовольным видом плюются в сторону ямайского спортсмена, тот явно может быть доволен собой. Ведь встреча пройдет на «Олд Траффорд» — том самом стадионе, на котором он так отчаянно хотел сыграть и где должен был выступить против «Барселоны» в августе 2017-го. И уж теперь-то ему ничего не должно помешать.

«Все возможно. Я не думаю об ограничениях» — гласит подпись в официальном аккаунте Болта в твиттере. Ямайский атлет давно добивался своего дебюта в футболе, и 10 июня он наконец воплотил свою мечту в реальность. Но это был не совсем тот старт, которого многие ждали. Зато уже спустя несколько месяцев мы стали свидетелями полноценного дебюта Усэйна в футболе и его первых голов в составе «Централ Кост Маринерс». Этот парень еще раз доказал всему миру, что бесконечная вера в свою мечту делает даже самое невозможное явью.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, официальный твиттер Усэйна Болта

Видео: YouTube