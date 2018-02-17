Подоходный налог. Сколько зарабатывают во французском футболе

L’Équipe уже традиционно раскрывает зарплатную ведомость клубов Лиги 1. Все то, что принято оставлять негласным: зарплаты футболистов, главных тренеров и бюджеты клубов.

«ПСЖ» богаче всей Франции

И должен быть незыблемо первым в Лиге 1 в течение следующих 15 лет. Бюджет клуба официально составляет 800 млн евро (для сравнения: годовой бюджет «Марселя» — 150 млн евро). Клуб скупает не только лучшие кадры Франции, но и навязывает свои правила боссам ведущих клубов Европы вместе с чиновниками УЕФА, не согласными с методами парижан. В топ-15 игроков с самой большой зарплатой в Лиге 1 одиннадцать – представители «ПСЖ». Например, Хатем Бен-Арфа, блеснувший за «Ниццу» в сезоне-2015/16, не может найти места в составе вице-чемпиона уже два сезона. В этом атакующий полузащитник не сыграл за «ПСЖ» ни в одном матче чемпионата, но его месячная зарплата равна 500 тыс. евро. Столько же в «Марселе» зарабатывает Димитри Пайет. Причем больше капитана в команде «бело-голубых» не получает никто. Париж и всю остальную футбольную Францию разделяет целая галактика.

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Это особенно ощущается, если вглядеться в цифру 3,067 млн евро. Столько составляет месячная зарплата Неймара в «ПСЖ». За те полгода, что капризный бразилец нехотя выходил на французские стадионы, он заработал 20 млн евро и уже к следующему сезону мог бы содержать свою команду в Лиге 2. Неймар получает много, но при этом дает обещанный результат – его статистика поражает: за 26 матчей он забил 27 голов и сделал 16 ассистов. От того, как он выступит в двухматчевой дуэли ЛЧ против мадридского «Реала», зависит очень многое.

Лидеры «Монако», «Ниццы» и «Лиона» получают, как резервисты «ПСЖ»

Радамель Фалькао — самый дорогой актив «Монако». Его месячная зарплата исчисляется в 750 тыс. евро. Девятый показатель Лиги 1, где колумбиец граничит в топе между Хавьером Пасторе (770 тыс. евро) и Дани Алвесом (700 тыс. евро). После ухода Килиана Мбаппе ради суммы в 1,54 млн евро в месяц Эль Тигре тянет монегасков на себе один. За 28 матчей во всех турнирах он наколотил 23 гола, что дает «Монако» надежду на продолжение борьбы за чемпионство. Другие лидеры клуба получают в два раза меньше: Жоао Моутиньо – 350 тыс. евро, Камиль Глик – 290 тыс. евро, а новички Кейта Бальде и Стефан Йоветич — по 340 и 280 тыс. евро в месяц соответственно.

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Если в прошлом сезоне вопросов к Марио Балотелли по игре хватало, то в нынешнем итальянский форвард – единственная надежда «орлов» зацепиться за еврокубки. Сейчас он главный бомбардир (18 голов) и в то же время игрок с самой большой зарплатой в клубе – 450 тыс. евро в месяц.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас жалуется, что бюджет его клуба в четыре раза меньше, чем у «ПСЖ», но при этом умудряется платить самую большую зарплату Мемфису Депаю. Голландец наравне с Мариано Диасом зарабатывает по 350 тыс. евро в месяц, но в этом сезоне к вингеру полно вопросов. Последний полный матч в составе «Лиона» Мемфис сыграл в декабре 2017-го против «Кана» и постоянно подвергался критике. Но роскошный гол в ворота «ПСЖ» заставил всех критиков замолкнуть, а Депая вернул в основу «ткачей».

Тренерская доля

127 тыс. евро – зарплата среднестатистического тренера Лиги 1. Самый богатый – Унаи Эмери из «ПСЖ» с месячным окладом в 450 тыс. евро. Столько же в сумме зарабатывают главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр (200 тыс. евро) и наставник «Марселя» Руди Гарсия (250 тыс. евро). Подиум по зарплатам замыкают Леонарду Жардим из «Монако» (350 тыс. евро) и Клаудио Раньери из «Нанта» (340 тыс. евро). Для сравнения: доход трех самых успешных тренеров испанской Ла Лиги выше в несколько раз. Другие десять тренеров Лиги 1 зарабатывают по 50 тыс. евро в месяц и меньше.

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Бедность не порок

Меньше всех в Лиге 1 получают футболисты «Амьена». Средний оклад — на уровне 15 тыс. евро. Команда Кристофа Пеллисье – дебютант Лиги 1 и содержится сетью магазинов спортивных товаров Intersport. «Жеребята» пробежались от третьего дивизиона до Лиги 1 всего за три года, но задержаться будет сложно. Даже «Труа» и «Страсбур» со средними показателями по зарплате в 22,5 тыс. и 25 тыс. евро соответственно выглядят заметно устойчивее.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press