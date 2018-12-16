Подлый король. 10 причин не любить Серхио Рамоса

Серхио Рамос – главная язва современного футбола. Ему тяжело противостоять на поле, он раздражает окружающих и вне игры. Даже партнеры по «Реалу» называют своего капитана не иначе как Начальник.
- Снялся в откровенной фотосессии
В 2004-м 18-летний защитник только пробивался в основу «Севильи» из дубля. Ему как одному из самых перспективных игроков своего поколения предложили откровенную фотосессию в журнале Interviú, который совмещал грамотные тексты на острые темы, интервью и фото обнаженных знаменитостей. Этому изданию давали интервью Фернандо Торрес, Андрес Иньеста, Икер Касильяс, но делали это в одежде, в отличие от Серхио. Кстати, заголовок звучал так: «Я слишком стеснительный для «Реала».
- От бессилия замахивался на Пуйоля и Хави
Проиграть в класико – обидно, а разгромно – унизительно. В Испании даже есть термин «манита» (по исп. – «рука»), означающий пять пропущенных голов. В 2010-м «Барса» без шансов уничтожала «Реал» (5:0), и у Рамоса сдали нервы. Защитник спровоцировал потасовку и поднял руку на Пуйоля и Хави, которые пытались разнять самых буйных. Серхио извинился, но дисквалификации не избежал.
- Наехал на Жозе Моуринью
Если верить испанской прессе, против португальского тренера первым взбунтовался защитник сборной Испании Серхио Рамос. Причем ударил по самому больному месту, заявив: «Много ты понимаешь в футболе, ведь сам никогда не был профессиональным футболистом!» Жозе – сын тренера, Моуринью так и не сделал карьеру футболиста. Обстановка в команде накалилась после поражения «Реала» от «Барселоны» (1:2) в четвертьфинальном матче Кубка страны.
Символическая сборная мира. Центральный защитник: Серхио Рамос
- Разделил сборную на два лагеря
Висенте дель Боске недавно впервые за 45 лет сбрил усы, а также сознался, что между Серхио Рамосом и его бывшим напарником по сборной Испании Жераром Пике давний конфликт. Все началось еще в 2009-м, когда защитник «Барселоны» дебютировал в главной команде страны. Центрдефы не сошлись характерами и то и дело пытались друг друга поддеть. Нормализовали общение большие победы, а затем и общий бизнес. Но футболисты не перестали друг друга подкалывать. Их взгляды на внутреннюю политику резко противоположны: Пике за независимость Каталонии, а Рамос – за единую Испанию.
- Подбивал партнеров на бунт
В октябре 2016 года капитан мадридцев продлил контракт с «Реалом» до 2020 года, гарантировав себе зарплату в размере 10 млн евро за сезон. Но, узнав о выплатах звездам атаки (Роналду получал больше 20 млн евро в год, а Бэйл – 17), заявил партнерам, что достоин получать больше всех после КриРо, и призвал поднять бунт против произвола Флорентина Переса. Капитана быстро привели в чувство.
- Сравнил себя с президентом Каталонии
Год назад в канун Рождества в Испании прошло Эль-Класико. «Барселона» на выезде уничтожила «Реал» со счетом (3:0). Защитник не только грубо сфолил на Суаресе, но после проигранного матча выдал откровенную глупость: «После фола в Барселоне скажут, что меня нужно упрятать в тюрьму вместе с Карлесом Пучдемоном». Упомянутый – одиозный президент Каталонии, который поднял восстание в регионе и долгое время скрывался от полиции в Бельгии. Капитан «сливочных» «уколол» сепаративно настроенных соседей в самое больное место.
- Плевался в Яго Аспаса
Во время кубкового матча против «Сельты» в январе 2017 года капитан «Реала» после очередного эпизода борьбы с Яго Аспасом плюнул в него, но ни арбитр, ни даже сам форвард этого не заметили. «Я даже не понял, что произошло. Увидел, когда кто-то послал мне видео, но до того я не знал», — прокомментировал эпизод пострадавший. Серхио Рамос вины не признал и обвинил в спекуляции фанатов «Барселоны».
- Дважды нарушил антидопинговые правила
Football Leaks вскрыл, что 5 июля 2017-го, спустя месяц после финала ЛЧ, в УЕФА пришел отчет: в допинг-пробе Серхио Рамоса найден препарат дексаметазон. Он разрешен по правилам WADA при лечении травм спортсменов только в случае, если информация об этом заранее внесена в протокол. Но клубный доктор «Реала» не упомянул про дексаметазон в отчете Рамоса. Уже этой весной после матча с «Малагой» (2:1) Серхио попросили сдать допинг-тест, но защитник проигнорировал просьбу и пошел в душ. За подобные проступки футболисты могут получить до 4 лет дисквалификации, но в «Реале» как-то обошли ситуацию.
- Локтями выиграл финал ЛЧ-2018
Рамос уже давно освоил технику ведения верховой борьбы с использованием локтей. В последнем финале ЛЧ капитан «Реала» ради победы над «Ливерпулем» (3:1) вывихнул плечо Мохамеду Салаху, а вскоре вывел из строя вратаря Лориса Кариуса. «Если бы Рамос попал на меня, его бы увезла реанимация», — не одобрил толкотню испанца Златан Ибрагимович. Рамос ехидно ответил: «Ты никогда и не попадешь на финал ЛЧ». Осенью капитан «Реала» вновь разбил лицо защитнику «Виктории» Милану Гавелу, а судья даже и фола не свистнул. Как подлецу удается оставаться безнаказанным?
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- «По-дедовски» проучил молодого партнера
Самоутверждаться за счет новичков – низко, а если ты еще и капитан команды, то и вовсе недопустимо. Рамос так не считает. В октябре лидер «Реала» вспылил на очередной тренировке команды и с близкого расстояния дважды пнул мячом по 21-летнему латералю Серхио Регилону. Капитан извинился за поступок и сказал, что у него просто сдали нервы.
Текст: Юрий Алеманов
Фото: Global Look Press