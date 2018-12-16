Подлый король. 10 причин не любить Серхио Рамоса

Серхио Рамос – главная язва современного футбола. Ему тяжело противостоять на поле, он раздражает окружающих и вне игры. Даже партнеры по «Реалу» называют своего капитана не иначе как Начальник.

Снялся в откровенной фотосессии

В 2004-м 18-летний защитник только пробивался в основу «Севильи» из дубля. Ему как одному из самых перспективных игроков своего поколения предложили откровенную фотосессию в журнале Interviú, который совмещал грамотные тексты на острые темы, интервью и фото обнаженных знаменитостей. Этому изданию давали интервью Фернандо Торрес, Андрес Иньеста, Икер Касильяс, но делали это в одежде, в отличие от Серхио. Кстати, заголовок звучал так: «Я слишком стеснительный для «Реала».

От бессилия замахивался на Пуйоля и Хави

Проиграть в класико – обидно, а разгромно – унизительно. В Испании даже есть термин «манита» (по исп. – «рука»), означающий пять пропущенных голов. В 2010-м «Барса» без шансов уничтожала «Реал» (5:0), и у Рамоса сдали нервы. Защитник спровоцировал потасовку и поднял руку на Пуйоля и Хави, которые пытались разнять самых буйных. Серхио извинился, но дисквалификации не избежал.

Наехал на Жозе Моуринью

Если верить испанской прессе, против португальского тренера первым взбунтовался защитник сборной Испании Серхио Рамос. Причем ударил по самому больному месту, заявив: «Много ты понимаешь в футболе, ведь сам никогда не был профессиональным футболистом!» Жозе – сын тренера, Моуринью так и не сделал карьеру футболиста. Обстановка в команде накалилась после поражения «Реала» от «Барселоны» (1:2) в четвертьфинальном матче Кубка страны.

Символическая сборная мира. Центральный защитник: Серхио Рамос

Разделил сборную на два лагеря

Висенте дель Боске недавно впервые за 45 лет сбрил усы, а также сознался, что между Серхио Рамосом и его бывшим напарником по сборной Испании Жераром Пике давний конфликт. Все началось еще в 2009-м, когда защитник «Барселоны» дебютировал в главной команде страны. Центрдефы не сошлись характерами и то и дело пытались друг друга поддеть. Нормализовали общение большие победы, а затем и общий бизнес. Но футболисты не перестали друг друга подкалывать. Их взгляды на внутреннюю политику резко противоположны: Пике за независимость Каталонии, а Рамос – за единую Испанию.

Подбивал партнеров на бунт

В октябре 2016 года капитан мадридцев продлил контракт с «Реалом» до 2020 года, гарантировав себе зарплату в размере 10 млн евро за сезон. Но, узнав о выплатах звездам атаки (Роналду получал больше 20 млн евро в год, а Бэйл – 17), заявил партнерам, что достоин получать больше всех после КриРо, и призвал поднять бунт против произвола Флорентина Переса. Капитана быстро привели в чувство.

Сравнил себя с президентом Каталонии

Год назад в канун Рождества в Испании прошло Эль-Класико. «Барселона» на выезде уничтожила «Реал» со счетом (3:0). Защитник не только грубо сфолил на Суаресе, но после проигранного матча выдал откровенную глупость: «После фола в Барселоне скажут, что меня нужно упрятать в тюрьму вместе с Карлесом Пучдемоном». Упомянутый – одиозный президент Каталонии, который поднял восстание в регионе и долгое время скрывался от полиции в Бельгии. Капитан «сливочных» «уколол» сепаративно настроенных соседей в самое больное место.

Плевался в Яго Аспаса

Во время кубкового матча против «Сельты» в январе 2017 года капитан «Реала» после очередного эпизода борьбы с Яго Аспасом плюнул в него, но ни арбитр, ни даже сам форвард этого не заметили. «Я даже не понял, что произошло. Увидел, когда кто-то послал мне видео, но до того я не знал», — прокомментировал эпизод пострадавший. Серхио Рамос вины не признал и обвинил в спекуляции фанатов «Барселоны».

Дважды нарушил антидопинговые правила

Football Leaks вскрыл, что 5 июля 2017-го, спустя месяц после финала ЛЧ, в УЕФА пришел отчет: в допинг-пробе Серхио Рамоса найден препарат дексаметазон. Он разрешен по правилам WADA при лечении травм спортсменов только в случае, если информация об этом заранее внесена в протокол. Но клубный доктор «Реала» не упомянул про дексаметазон в отчете Рамоса. Уже этой весной после матча с «Малагой» (2:1) Серхио попросили сдать допинг-тест, но защитник проигнорировал просьбу и пошел в душ. За подобные проступки футболисты могут получить до 4 лет дисквалификации, но в «Реале» как-то обошли ситуацию.

Локтями выиграл финал ЛЧ-2018

Рамос уже давно освоил технику ведения верховой борьбы с использованием локтей. В последнем финале ЛЧ капитан «Реала» ради победы над «Ливерпулем» (3:1) вывихнул плечо Мохамеду Салаху, а вскоре вывел из строя вратаря Лориса Кариуса. «Если бы Рамос попал на меня, его бы увезла реанимация», — не одобрил толкотню испанца Златан Ибрагимович. Рамос ехидно ответил: «Ты никогда и не попадешь на финал ЛЧ». Осенью капитан «Реала» вновь разбил лицо защитнику «Виктории» Милану Гавелу, а судья даже и фола не свистнул. Как подлецу удается оставаться безнаказанным?

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«По-дедовски» проучил молодого партнера

Самоутверждаться за счет новичков – низко, а если ты еще и капитан команды, то и вовсе недопустимо. Рамос так не считает. В октябре лидер «Реала» вспылил на очередной тренировке команды и с близкого расстояния дважды пнул мячом по 21-летнему латералю Серхио Регилону. Капитан извинился за поступок и сказал, что у него просто сдали нервы.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press