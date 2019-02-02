Поддержание «Штанов» История дружбы «Фортуны» и популярной в Германии панк-группы

Футбол и музыка привыкли делить между собой стадионы. Мы часто видим, как на трибунах мелькают известные музыканты, а спортсмены заходят на концерты тех же исполнителей. Но иногда попадаются примеры долгой и искренней дружбы. Дюссельдорфская «Фортуна» и панк-рок группа Die Toten Hosen — кандидаты на звание лучшего дуэта.

Кто это

Дюссельдорфская «Фортуна» в этом сезоне удивляет всех: ребята вышли в первую Бундеслигу, половину сезона болтались в зоне вылета, а к началу зимы устроили перестрелку с «Баварией» (3:3) и нанесли «Боруссии» Д первое поражение во всех турнирах. С 7 декабря команда не проигрывает. Такому раскладу больше всего рада дюссельдорфская панк-рок группа Die Toten Hosen («Мертвые штаны»), что в переводе означает фразеологизм, указывающий на проблемы с потенцией.

Классическая панк-рок группа. Коллектив образовался в начале 1980-х годов, а в конце десятилетия обрел свою популярность в Германии. Гитарист группы, известный как Брайти, вспоминает: «Фортуна» — «Киккерс Оффенбах», ноябрь 1972 года. Это было мое первое знакомство с «Фортуной». В детстве такая игра — незабываемый опыт, потому что ты еще не сталкивался ни с чем подобным. Атмосфера, коридор до стадиона – это то, что остается с вами навсегда. Возникшее тогда увлечение футболом не исчезло». Знал бы тот мальчик в 1972-м, что еще не раз спасет жизнь любимому клубу и станет настоящим героем Дюссельдорфа?

Акция «Фортуна-марк»

В сезоне-1989/90 Die Toten Hosen начали первую акцию по оказанию помощи «Фортуне» под названием «Фортуна-марк». Тогда за каждый проданный билет в туре клуб получал по одной немецкой марке. В результате за 150 тысяч марок команда купила молодого игрока Оливера Генша, а остальные деньги добавили на покупку ганца Тони Баффо. Это вам не на деньги арабских шейхов покупать Неймара и Мбаппе. Спустя пару лет музыканты снова решили помочь своим игрокам. В 1993 году они пожертвовали 80 тысяч немецких марок от продажи компакт-дисков на основе проекта Fan Project Düsseldorf.

Дело рур каждого. Почему Дортмунд и Гельзенкирхен так ненавидят друг друга

Раздевалка клуба

Стадион «Фортуны» не принадлежит клубу, что важно для понимания следующей истории. «Меркур Шпиль-Арена» принимала «Евровидение» и кучу именитых музыкантов – от Эда Ширана до «Металлики». Единственное место, где чувствуется, что арена имеет какое-то отношение к «Фортуне», — раздевалка, которой можно пользоваться только первой команде «Дюссельдорфа» и, конечно, Die Toten Hosen. Как поговаривают местные работники, во время концертов на стадионе немецкие музыканты не отказываются от привилегии использовать ее.

Минута слабости

Летом 2001 года «Фортуна» переживала самое сложное время за свою историю: клуб вылетел в четвертую лигу и был на грани банкротства. Главного спонсора команда найти так и не могла, долг в 8 млн немецких марок висел, а отзыв лицензии был в шаге от реализации. В последнюю минуту в стиле супергеройских фильмов на помощь пришла знакомая группа. «Мы должны были что-то сделать. В конце концов мы смогли заключить большую сделку с пивоварней Diebels, которая родом из Северной Рейн-Вестфалии. Они спонсировали наш тур на сумму в миллион марок, пятьсот тысяч из которых были отданы «Фортуне» в течение двух лет», — рассказал позже Брайти.

Но это не конец: музыканты и клуб создали линию совместной домашней формы как символ непоколебимой дружбы. Это был безоговорочный успех. За сезон «Фортуна» продала 20 тысяч футболок. Для сравнения: в то время только «Бавария» продала больше из всего немецкого футбола, а условная «Боруссия» М реализовывалала в среднем всего 15 тысяч футболок в год. Футболка с черепом стала культовой классикой и до сих пор остается популярной.

Гимн клуба

В 2012 году «Фортуна» в рамках последних туров с трудом сыграла вничью с «Гертой», чего оказалось достаточно для выхода в Первую Бундеслигу. После свистка фанаты выбежали на поле, а из колонок заиграл хит прошедшей осени Tage Wie Diese. «Сквозь давку, через толпу пробираемся мы хорошо известной дорогой, по переулкам к террасе у Рейна» — слова песни из нового альбома Die Toten Hosen оказались настолько точными и затрагивающими струны души каждого немецкого фаната, что уже скоро песня была названа гимном клуба и звучит каждый раз на стадионе.

Далее Tage Wie Diese была выбрана в качестве песни сборной Германии на период Евро-2012, а телекомпания ARD запускала песню каждый раз, когда речь шла о «манншафт». Песню пели и в Бразилии 2014-го, и в Берлине на праздновании перед Бранденбургскими воротами, и даже на ЧМ в России до момента провала.

Подверстка

Музыкальная шкатулка

Рок-группы и футбольные клубы, чьи судьбы уже не раз пересекались

Группа De Staat и голландский «НЕК»

Голландский коллектив образовался в 2007 году в Неймегене, где и базируется «НЕК». Скорее всего, у клуба и группы общая фан-база, и на концертах De Staat можно часто встретить ребят в форме «НЕКа». Группа, как главный музыкальный друг клуба, выступала перед дерби провинции Гелдерланд между «Витессом» и «НЕКом». «Выступить на De Goffert давно было в списке наших желаний, сыграть перед дерби было честью», — поблагодарили «НЕК» участники De Staat.

Группа Kasabian и «Лестер»

Английская группа встречает успехи и неудачи вместе с «Лестером» уже очень давно. Чемпионский год «лисы» провели с группой: тогда музыканты посетили практически все домашние матчи «Лестера», а потом вместе со всем городом праздновали чемпионство. После чего группа дала два концерта на «Кинг Пауэр», отдав должное своей команде. К слову, Раньери остался доволен творчеством Kasabian и просил своих игроков «становиться воинами, когда они слышат песню Fire при выходе на поле».

Стив Харрис (Iron Maiden) и английский «Горнал Атлетик»

Легенда хеви-метал Стив Харрис известен своей любовью к «Вест Хэму», но Стив не является моногамным, как и многие рок-музыканты. Харрис периодически появляется в «Горнале». В 2001-м он узнал, что клуб начал сбор средств, чтобы выжить. Звезда не осталась в стороне и приняла участие в первом благотворительном матче с «горняками». Ради этого музыкант создал свою команду Maiden FC. В ней много звезд из АПЛ. Например, Колин Хендри — в прошлом игрок «Манчестер Сити» и фанат творчества Харриса.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press