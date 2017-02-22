Под крылом Грифона. Кто сейчас лучший ассистент Бундеслиги

Хороший ассистент в команде – залог успешной атаки. Особо отличившиеся футболисты меняют средние клубы на гранды со скоростью света. Полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо отдал 10 голевых передач и возглавил список лучших распасовщиков в Германии. Считайте, что на его фамилии теперь висит табличка «Продается».

Немецкий итальянец Грифо пополнил состав «Фрайбурга» в сложный для клуба период. Команда вылетела из первой Бундеслиги, но не теряла надежды на возвращение. Тренер «бразильцев из Брайсгау» Кристиан Штрайх подозрительно тихо провернул трансфер Винченцо из «Хоффенхайма». Творчески настроенный на игру итальянец был вынужден усмирить свой пыл. Штрайх – максимальный перфекционист и не терпит полета фантазии на поле. Грифо оказался хорошим учеником и понял тактику. В этом же сезоне клуб вернулся в первую Бундеслигу.

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На эмблеме «Фрайбурга» изображена голова грифона, символизирующая прочность и самобытность клуба в немецком футболе. Фамилия лучшего ассистента Бундеслиги очень созвучна с главным символом команды. 23-летний футболист доказал, что это не простое совпадение: за полтора года пребывания Винченцо во «Фрайбурге» клуб укрепил свое положение в немецком чемпионате и доказал, что может бороться с самыми сильными соперниками.

За это время Винченцо раскрыл в новом клубе все свои возможности. Полузащитник поражает блистательной техникой и скоростью. Он стал незаменимым игроком: ни одна атака не проходит без его участия. В первом же сезоне в клубе футболист получил прозвище Роналду из второй лиги за великолепные штрафные удары. Будучи лучшим исполнителем стандартов «Фрайбурга», Грифо демонстрирует здоровую уверенность в себе и спокойствие по поводу будущего. «Я не чувствую никакого давления. Мы отлично завершили первый круг и не планируем сбавлять обороты. Впереди еврокубки», — рассказал Винченцо.

Два лучших ассистента немецкого чемпионата прошлых лет – Генрих Мхитарян и Кевин Де Брюйне по окончании звездных сезонов перебрались в Англию за большие деньги. Бельгиец в свое время установил рекорд, отдав 21 голевую передачу. Пока Грифо перешагнул лишь через отметку «10», а его трансферная стоимость составляет 5,5 млн евро. Впереди у него еще три месяца, чтобы закрепить успех и подумать над новым клубом.

В команде Винченцо сразу же стал душой компании. Он работает на коллектив не только на поле, но и вне его. Новичок «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю рассказывал, как Грифо в первый же день знакомства повел одноклубника в пиццерию. При этом футболисты не могли поддержать разговор: Чаглар знал только турецкий, а Грифо — итальянский, немецкий и английский. Футболист признается, что, несмотря на жизнь в Германии, с домашними он говорит только на итальянском. Родители лучшего ассистента Бундеслиги живут в маленьком Пфорцхайме на юге Германии. Винченцо не упускает возможности съездить в родной город и попрактиковаться в языке.

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Главная мечта игрока – попасть в сборную Италии. Футболист четыре раза вызывался в молодежную команду и даже забивал гол в ворота Швейцарии. Со взрослой сборной дела обстоят иначе. «Я знаю, что Ассоциация скаутов сборной Италии следит за мной. Видимо, я интересен им. Буду искренне рад и удивлен своему вызову», — сказал Грифо. В конце марта сборная Италии проведет очередной квалификационный матч к ЧМ-2018. Отличный повод для дебюта.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press