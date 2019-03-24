Побег из Шоушенка. 10 игроков, недовольных своими контрактами

Иногда амбиции и желания футболистов идут впереди ожиданий клуба. Такие игроки либо устраивают громкий скандал с командой, не желающей расставаться, либо тянут до последнего, порождая кучу трансферных слухов.

Адриен Рабьо, «ПСЖ»

Все началось в прошлом году, когда француз отказался продлевать контракт, а «ПСЖ» получил предложение по трансферу игрока от «Барселоны». Так случился самый громкий скандал со времен Усмана Дембеле. Парижане обвинили «сине-гранатовых» в осуществлении тайных переговоров с Рабьо, а позже и вовсе стали игнорировать предложение «Барселоны». На стороне Адриена выступил профсоюз футболистов Франции, выявив нарушение трудового договора. Полузащитник, словно недовольный маленький мальчик в магазине игрушек, не придумал ничего лучше, как уволить свою мать с должности агента. Сейчас Рабьо отстранен от тренировок до конца марта за поход в ночной клуб и лайк под постом Патриса Эвра, где он радуется победе «МЮ» над «ПСЖ». Просто французские страсти.

Мауро Икарди, «Интер»

Уже более месяца аргентинец не играет за «Интер». В начале февраля жена и агент Икарди Ванда Нара дала комментарий по поводу возможности подписания нового контракта, где обвинила «Интер» в распространении слухов о ее муже, в отсутствии защиты Мауро со стороны руководства и в использовании странной тактики Спаллетти. Спустя два дня «Интер» на матч с «Рапидом» вывел Самир Ханданович — официально новый капитан команды. Появилась информация, что Икарди знатно поконфликтовал с балканским блоком футболистов команды, с руководством и с ультрас. Пока ситуация остается неизменной.

Иван Игнатьев, «Краснодар»

Один из самых талантливых российских нападающих демонстрирует не самые верные решения относительно своего будущего. Все началось с того, что игрок разорвал контракт с агентством, представляющим его интересы в футболе. Спустя некоторое время он отказался подписывать новое соглашение с клубом. Игнатьев в присутствии тренера выказал недовольство новым договором. По неофициальной информации, контракт был рассчитан на 5 лет с зарплатой в 700 тысяч рублей в месяц. Конфликт с клубом привел к тому, что сейчас игрок выступает за «Краснодар-2».

Марсело, «Реал»

Бразилец продолжает находиться в подвешенном состоянии в «Реале». До возвращения Зинедина Зидана слухи об уходе Марсело были максимально похожи на правду: защитник уже был готов переехать в «Ювентус» — к Роналду, а «Реал» на его место присматривал Тальяфико из «Аякса». Однако, по информации бразильских СМИ, одним из условий французского тренера было сохранение Марсело. После смены тренера защитник снова получил место в старте.

Каллум Хадсон-Одои, «Челси»

Новый вундеркинд из «Челси» в 18 лет уже знает себе цену. Борьба за него заставляет следить за ходом действий, как за новым сериалом на Netflix. По стопам за игроком ходит «Бавария», открыто заявившая о желании купить футболиста. Каллум во время зимнего трансферного окна подал запрос на трансфер, на что получил отказ от «Челси». Англичане предложили нападающему новый контракт с зарплатой в 85 тысяч фунтов в неделю, но это не повлияло на решение Хадсона-Одои. Он хочет уехать как можно скорее.

Дрис Мертенс, «Наполи»

Бельгиец, веселящий всю Серию А, подумывает отправиться в Китай. Совсем недавно еще один неаполитанец – Марек Гамшик в зимнее трансферное окно перешел в «Далянь Ифан». Мертенс, воодушевившись таким решением, тоже стал рассматривать переезд в чемпионат Китая. Контракт футболиста заканчивается летом 2020-го, но пока никаких попыток начать переговоры по новому соглашению не было предпринято.

Иван Ракитич, «Барселона»

31-летний хорват также не определился со своим будущим. Прошлым летом Ракитичу предлагал контракт «ПСЖ», готовый удвоить зарплату. Вальверде убедил футболиста остаться. Игрок рассчитывал, что «Барселона» сделает ему аналогичное предложение, но так и не дождался. Нынешнее соглашение Ивана действует до 2021 года, а испанские источники придерживаются разных точек зрения: «Барса» то даже не думает продлевать контракт, то специально отказывает Рабьо ради опытного хорвата. На полузащитника претендуют «Интер», «Манчестер Юнайтед» и ряд других европейских клубов.

Хамес Родригес, «Бавария»

Складывается ощущение, что колумбиец не в курсе, чего сам хочет. Аренда Хамеса подходит к концу, и до сих пор непонятно, готов ли мюнхенский клуб выкупить контракт полузащитника. Пару месяцев назад Родригес поругался с Нико Ковачем из-за разного видения игры, а агент Хамеса блефовал, говоря о возможном переходе в «Ювентус» и о фанатской любви колумбийца к «Реалу». В свете последних событий Родригес не против остаться в Мюнхене за хороший контракт, но пока «Бавария» держит все в секрете.

Маттейс де Лигт, «Аякс»

Голландец переполошил все европейские топ-клубы. Его просматривал каждый уважающий себя гранд. «Арсенал» готов продать Озила ради покупки Де Лигта, скауты «Ювентуса» следили за ним на знаковом матче против «Реала», но «Барселона» застолбила капитана «Аякса» первой. Все так думали до слов самого Маттейса о возможном переезде в «Ливерпуль» к Ван Дейку. «Сине-гранатовые» после этого начали суетиться. Можно быть уверенным, что испанцы сделают все, чтобы заполучить защитника.

Лерой Сане, «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» еще с прошлого лета пытается добиться подписания нового контракта с немецким вингером. Действующее соглашение игрока истекает в 2021 году. Причиной постоянных отказов Сане «Манчестеру», поговаривают, является мать игрока — Регина Вебер, не желающая идти на уступки. При этом интересы Лероя представляет не она, а его отец — Сулейман Сане, не видящий ничего плохого в продлении контракта. Да и сам Лерой хотел бы остаться в «МС». Пока неизвестно, какие условия со стороны «горожан» удовлетворят маму Лероя.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press