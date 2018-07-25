Планшеты, переводчики и виртуальный Азар. Главные инновации ЧМ-2018

Двадцать лет понадобилось Франции, чтобы снова стать чемпионом мира. Чтобы понять, насколько изменился мир с тех времен, еженедельник «Футбол» составил список самых заметных технических новинок ЧМ-2018. Сравните с тем, что было 20 лет назад, – и вы тоже будете восхищены.

Тренерские планшеты

Одной из ключевых новинок наряду с VAR стала система под названием The Electronic Performance and Tracking Systems. Ее главным инструментом стал планшетный компьютер, на который в режиме реального времени поступают аналитические и статистические данные. В распоряжении каждого тренерского штаба были три специализированных планшета: один для аналитика на трибунах, которому выделяют специально оборудованное место, другой – для аналитика на скамейке запасных и третий – для медицинской бригады. Также им обеспечивают канал связи для переговоров.

Как это работает: ключевая информация поступает на планшеты с двух оптических камер слежения, а также в распоряжении команд появляются записи с тактических камер, оборудованных по всему стадиону. Видеоматериалы каждого игрового эпизода поступают на планшеты не более чем с 30-секундной задержкой. Это позволяет тренерским штабам команд оперативнее реагировать на ход матчей, внося коррективы прямо по ходу игры. Считается, что в том числе активное использование этой системы позволило сборной России выступить так хорошо.

Как это было 20 лет назад: тренеры-аналитики с трибун записывали каждое ТТД игрока на диктофон. На обработку информации уходило 2–3 дня.

Голограммы футболистов

Самую удивительную техническую фишку ЧМ-2018 продемонстрировал бельгийский телеканал La Une, взявший интервью после одного из матчей турнира у голограммы Эдена Азара. Капитан бельгийцев сидел на стуле в форме национальной команды напротив ведущих. Создавалось полное впечатление, что ему удалось телепортироваться в студию прямо из раздевалки.

На самом же деле такое интервью стало возможным благодаря технологии дополненной реальности. Для этого бельгийским телевизионщикам пришлось прибегнуть к помощи студии графического дизайна и анимации Dreamwall, работающей в тандеме с компанией Zero Density. Они использовали платформу Unreal Engine – игровой движок, разработанный компанией Epic Games, позволяющий создавать не только игры, но и различные симуляции и визуализации. Интервью с голограммой Азара получилось настолько реалистичным, что казалось, будто собеседники даже устанавливали между собой зрительный контакт.

Impressive use of hologram technology, Hazard doing Belgian TV from Russia. Curious what you guys think about this, if this opens up more opportunities in broadcasting are you for it? pic.twitter.com/wstK2THq9c — Cristian Nyari (@Cnyari) July 10, 2018

К слову, к применению подобной технологии на ТВ впервые прибегли еще в 2008 году. Первопроходцем выступил американский канал CNN, чей ведущий Андерсон Купер в прямом эфире брал интервью у голограммы певца will.i.am. Исполнителя одновременно снимали 35 камер высокого разрешения, совместным потоком передававшие картинку в студию. При этом они были синхронизированы со студийными камерами, чтобы не произошло никаких накладок. А для большей надежности применялось инфракрасное сканирование. Итоговую картинку в режиме реального времени обрабатывали сразу 12 компьютеров. Ключевой проблемой для вещателя здесь остается вероятная задержка сигнала, что будет напрямую зависеть от работы спутника.

Как это было 20 лет назад: в 1998 году появилась первая компьютерная игра (Unreal), созданная на том самом движке Unreal Engine.

Карманный переводчик

Гаджеты, напичканные кучей различных приложений, уже давно стали неотъемлемой частью современного общества. И сейчас вряд ли кого-то удивишь наличием онлайн-переводчика на своем смартфоне. Но именно этот инструмент стал связующим звеном между Антуаном Гризманном и испанским журналистом, не владеющим французским языком. За несколько дней до старта ЧМ-2018 лидер сборной Франции принял участие в одной из пресс-конференций. И дабы избежать вопросов относительно его будущего (на тот момент еще не было объявлено, что Гризманн останется в «Атлетико»), представители делегации «трехцветных» объявили о том, что игрок будет отвечать только на вопросы на французском языке.

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Но это не смутило испанского журналиста Педро Морату, прибегшего к помощи гугл-переводчика, чтобы перевести свой вопрос с испанского на французский. Посетившие пресс-конференцию журналисты по достоинству оценили смекалку своего коллеги, назвав его изобретательным и творческим парнем. И даже Гризманн не смог сдержать улыбки. Лишь пресс-офицер Филипп Турнон остался суров и попросил футболиста не отвечать на вопрос. «Я уже принял решение о своем будущем. Но сегодня я не собираюсь говорить об этом», — ответил Антуан с улыбкой на лице.

Как это было 20 лет назад: журналисты нанимали переводчиков или соревновались в постановках театра мимики и жестов.

«Умный» мяч

Официальный мяч турнира Telstar 18, изготовленный из высокотехнологичных элементов с использованием переработанного сырья, включает в себя куда более заметную деталь. В него встроен чип NFC (Near Field Communication) — технология беспроводной передачи данных между двумя устройствами, расположенными на небольшом расстоянии друг от друга. Этот чип позволяет взаимодействовать с мячом через смартфон при помощи радиочастотных сигналов. Для этого достаточно поднести свой гаджет к специальному логотипу, напоминающему значок подключения к беспроводным сетям (wi-fi), только перевернутому вправо.

К слову, этот же чип используется для бесконтактной оплаты через терминалы. После успешной синхронизации на гаджете автоматически запускается интернет-браузер, перебрасывающий вас на специальный сайт для доступа к эксклюзивному контенту. Там, помимо информации о мяче и чемпионате мира, можно обнаружить различные челленджи и мини-соревнования, участвуя в которых можно заработать ценные призы. Для более наглядного примера работы этой системы в интернете можно найти короткий видеоролик при участи Лео Месси, Луиса Суареса, Месута Озила и Жорди Альбы.

Как это было 20 лет назад: официальный мяч ЧМ-1998 Tricolore стал первым цветным мячом на чемпионатах мира.

Виртуальная реальность и трансляции в формате 4K UHD

Первые тесты технологии трансляций сверхвысокой четкости (UHD) в формате 4K проводились еще четыре года назад на ЧМ-2014 в Бразилии. Но именно турнир в России стал первым, где трансляции столь высокого качества были доступны для зрителей, обладающих телевизорами, совместимыми с этой технологией. Их показ осуществляли ведущие телекомпании BBC, DirecTV, Sky Deutschland, Swisscom и BeIn.

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Дальше всех пошла BBC, запустившая канал виртуальной реальности. Это позволяло зрителям, обладающим шлемами виртуальной реальности, ощутить себя присутствующими на стадионе, что лишь усиливало эмоции от просмотра игры. Несколько похожих трансляций на территории США были организованы на Facebook при помощи приложения Oculus Venues. Эксперты полагают, что каналам виртуальной реальности не удастся вытеснить с рынка обычные трансляции по ТВ. Зато это действенный инструмент для вещателей и рекламодателей, дающий им возможность создавать дополнительный контент для привлечения большей аудитории.

Как это было 20 лет назад: матчи ЧМ-1998 транслировались в 200 странах, при этом в России на федеральных каналах в прямом эфире показали лишь 23 встречи из 64 (чуть больше трети всех игр турнира).

Сеть 5G

Чемпионат мира в России стал тестовой площадкой для высокоскоростного мобильного интернета стандарта 5G. Шведская компания Ericsson, производящая телекоммуникационное оборудование, в тандеме с российским сотовым оператором МТС установила радиооборудование, обеспечивающее работу 5G. Зона покрытия охватывала стадионы, фан-зоны, транспортные узлы и самые видные достопримечательности в семи из одиннадцати принимавших матчи турнира городах. «Мегафон», выбранный официальным поставщиком услуг для обеспечения связи на ЧМ-2018, развернул тестовые зоны сети 5G в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Прошлым летом во время тестов компании удалось добиться передачи данных в сети 5G на скорости в 35 Гбит/с. Для сравнения, для скачивания часового фильма в формате HD на такой скорости потребуется не более секунды. Ожидается, что сети 5G будут запущены в 2019 году, обеспечивая более высокую скорость, большую пропускную способность и сверхнизкую задержку.

Как это было 20 лет назад: в 1998 году в Японии только проводились первые тестовые запуски сети 3G.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press