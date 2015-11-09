Питерский Нойер. Главные события 20-го тура ФНЛ

Президент ФНЛ рассказал о своем отношении к реформам, «Зенит-2» выпустил вратаря в нападение, а бывший спартаковец победил дубль красно-белых. Еженедельник «Футбол» − о главном в последнем туре Футбольной национальной лиги.







Россия

Футбольная национальная лига

20-й тур

Луч-Энергия — Сокол — 2: 3 (0: 2)

Голы: 0: 1 — Коротаев (2), 0: 2 — Шевчук (4), 1: 2 — Столбовой (61), 2: 2 — Столбовой (69) 2: 3 — Шевчук (85).

Байкал — Тосно — 0: 2 (0: 1)

Голы: 0: 1 — Бородько (24 — в свои ворота), 0: 2 — Мухаметшин (87).

Томь — Факел — 0: 0.

Газовик — Спартак-2-2: 0 (1: 0)

Голы: 1: 0 — Делькин (14), 2: 0 — Делькин (69 — с пенальти).

Енисей — Сибирь — 1: 0 (1: 0)

Гол: 1: 0 — Иванов (4).

Шинник — КАМАЗ — 0: 2 (0: 2)

Голы: 0: 1 — Акбашев (11) 0: 2 — Давыдов (20).

Торпедо Армавир — СКА-Энергия — 0: 2 (0: 1)

Голы: 0: 1 — Удалый (29) 0: 2 — Гатикоев (90 — с пенальти).

Тюмень — Волга НН — 2: 1 (2: 0)

Голы: 1: 0 — Мамтов (8), 2: 0 — Чудин (19), 2: 1 — Саталкин (65 — с пенальти).

Волгарь — Балтика — 1: 0 (0: 0)

Гол: 1: 0 — Зуйков (51).

Арсенал — Зенит-2 — 2: 1 (1: 0)

Голы: 1: 0 — Айдов (16) 1: 1 — Богаев (63), 2: 1 — Берхамов (80).

13

игроков

было в заявке «Зенита-2» в матче с «Арсеналом». На скамейке у питерцев находились всего двое футболистов, один из которых — Константин Зырянов, не восстановившийся от болезни, а также голкипер Игорь Обухов. Именно вратарь и вышел на замену за 3 минуты до финального свистка, причем, на позиции в нападении. Питерцы уступили тульскому клубу (1:2), а тренер «Зенита-2» Анвер Конеев заявил, что во время матча поддерживал с дисквалифицированным КДК РФС на эту игру главным тренером Владиславом Радимовым телепатическую связь.

Цитата

«Мы все адекватные люди и понимаем, что ФНЛ не нужно менять или делить на зоны из-за ликвидации ПФЛ, это уникальная лига в Европе. В первую очередь из-за географии. Что касается ликвидации ПФЛ, то я категорически против. А если что-то менять в ФНЛ, то нужно сначала спросить участников лиги, — заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов. — Хотят что-то удешевить, но, поверьте мне, лететь в Хабаровск или Владивосток ненамного дороже, чем в Воронеж. Никогда не понимаю: когда летят в Лиссабон 4,5 часа — это нормально. А когда в Хабаровск 7 часов, то это вызывает вопросы. У нас такая страна, какая есть. И какое-либо разделение на зоны неприемлемо».

Достижение

«Волгарь» одержал победу над «Балтикой» (1:0), сумев подняться на 6-е место в таблице ФНЛ. Команда из Калининграда считается очень неудобным соперником для астраханцев. «Балтика» до этой встречи не проигрывала «Волгарю» 17 матчей подряд. Более того, из 22 официальных игр за последние годы клуб из Астрахани ранее побеждал только в 2001 году. Победу команде Юрия Газзаева принес дальний удар Сергея Зуйкова с 20 метров в начале второй тайма. Позже «Балтика» осталась вдесятером после удаления защитника Виталия Запрудских.





Герой тура

Роберт Евдокимов

(«Газовик»)

Оренбургский «Газовик» вернулся на первое место в таблице ФНЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя «Томи» на 2 очка. Команда Роберта Евдокимова дома обыграла «Спартак-2», благодаря дублю Артема Делькина – лучшего бомбардира турнира.

Роберт Евдокимов ранее, будучи игроком, выступал за московский «Спартак», поэтому победа над красно-белыми была им воспринята очень позитивно. «Хочу поздравить свою команду и болельщиков с победой. В такой холод нас поддержало такое число болельщиков. Получилась хорошая игра, в которой мы заслуженно победили. Моментов у наших ворот соперник не создал».

Евдокимов считается одним из кандидатов на пост главного тренера «Рубина», но руководство казанцев официально информацию пока не подтверждает.

Текст: еженедельник «Футбол»



Фото: официальные сайты «Арсенала», «Газовика»

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