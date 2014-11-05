Песчаный замок. Как ЦСКА строит русский «Стэмфорд Бридж»

Больше семи лет назад был заложен первый камень в основание нового стадиона ЦСКА, но из-за земельных проблем активное строительство началось только в прошлом году. Еженедельник «Футбол» навестил армейскую арену, вокруг которой уже сейчас курсируют лошади и где этаж за этажом растет гигантский Кубок УЕФА.

Трубы, подстанции, кабели



– Сюда нельзя, здесь стадион строят! – широко улыбаясь, говорит охранник, если кто-нибудь приближается к закрытому входу на территорию арены.

Судя по местному знаку пешеходного перехода, который залеплен стикерами фанатских фирм, попасть на стадион пытаются часто. «В основном приходят летом и в основном в неадекватном состоянии, – рассказывает добрый дядя-охранник о визитах нежданных гостей. – Но через забор не лезут – поспорят, повозмущаются, плюнут да пойдут дальше».

Впрочем, никуда лезть и не нужно. Даже через закрытые ворота легко можно рассмотреть очертания будущего стадиона. Сразу же в глаза бросается отсутствие одной из трибун – северной, которая станет домашней фанатской.

– «Север» мы начали разрабатывать позже, потому что на углу стояло здание распределительной подстанции, она питает все Ходынское поле, – говорит заместитель генерального директора клуба по строительству Владимир Судариков. – Мы долго занимались вопросом ее переноса, теперь она



вон там (рядом с восточной трибуной. – Ред.). Здесь еще городские кабели проходили, их убрали поближе к дороге.

Была еще одна не самая предсказуемая трудность. Место под стадион пересекали внушительные трубы городской тепломагистрали. Их пришлось вынести, сейчас перекладывают заново – они уйдут под землю. Процедура длительная и дорогая. Вынести трубы стоило около 60 миллионов рублей, убрать под землю – 165. Зато проблемы грунтовых вод, как на «Открытие Арене», здесь в принципе быть не могло – улица не просто так называется Песчаной.

Улицы не спят



Для сознания русского человека более привычно, когда стадионы располагаются по примеру трех тополей на Плющихе – на огромной открытой территории, куда не забираются никакие сторонние постройки. Исключение, может быть, «Арена Химки», но это что-то слишком нетипичное для нашей страны. «Лужники», «Локомотив», даже от находящегося почти в центре Москвы стадиона «Динамо» ближайшие дома удалены на расстояние широченного Ленинградского проспекта. Самый же характерный пример расположения российского стадиона – это «Открытие Арена». В необъятном поле, где пока, кроме спартаковского «Колизея», нет вообще ничего.

За границей есть куча обратных примеров. Тот же лондонский «Стэмфорд Бридж» вообще находится в гуще жилых домов. Что-то похожее можно сказать про огромнейшую «Маракану», примыкающую к спальному району Рио-де-Жанейро. В этом плане стадион ЦСКА будет разрывом российско-советского шаблона. Через дорогу от его забора стоят обычные дома, а на противоположной стороне от арены располагается элитное 25-этажное жилье. Даже создается ощущение, что здесь все как-то очень уютно и душевно. Но, видимо, только не у тех, кто в этом районе живет.

– Как началось активное строи­тельство стадиона, так и идет борьба с местными жителями, – говорит главный инженер. – Вернее, даже не с местными жителями. Это как с лесом в Химках, такое же движение здесь организовали за парк. Но люди, которые его возглавляют, тут не живут. Митинги какие-то, протесты устраиваются. Сейчас уже не особо приходят, а раньше по тысяче человек собиралось. С флагами, плакатами: «Долой стадион!»

Клуб внимания на протестующих старается не обращать. На все получены официальные разрешения, и ни сотки от территории парка стадион не забрал. Есть еще местные жители, которым в принципе не нравится идея постройки арены в этом месте. А на аргумент, мол, стадион здесь был всегда, они отвечают, что трибуны на пять тысяч зрителей и на тридцать – вещи полярно разные.

Земельные работы



Но никакие местные жители, подстанции и кабели не создали столько проблем, сколько суровые земельные дела. Постановление о строительстве стадиона появилось в 2006 году, весной 2007-го заложили первый камень. Однако строительство долгое время толком не могло начаться из-за непонятной ситуации вокруг участка земли под стадион.

Когда армейская арена была еще только в проекте, существовал инвестиционный договор: ФГУ ЦСКА должно было предоставить клубу землю, а клуб – купить за это госучреждению квартиры. Но сменивший Сергея Иванова на посту министра обороны Анатолий Сердюков подал заявление на расторжение договора. Дело дошло до суда, но в итоге подписали мировую – землю клуб выкупил за 1 миллиард рублей.

Еще два участка земли – 42 и 86 соток – удалось присоединить только после тяжелейшей борьбы. Министерство обороны билось с городом, поскольку один из этих кусочков вроде бы входил в Ходынское поле. Получалось, что клуб не мог оформить себе небольшой участок земли, в результате чего долго не получал разрешение на строительство всего стадиона. Сейчас все это позади. Земельные вопросы решены, так что на данный момент главная цель – успеть провести здесь футбольный матч в 2015 году. По самым оптимистичным прогнозам – в конце лета.

Шар Лужкова



Армейский стадион – необычный. Из каждого его угла будет «расти» здание. Одно из них – башня высотой в 38 этажей. Изначально таких небоскребов должно было быть четыре, но Лужков решил, что хватит и одного. Взял в руки карандаш и нарисовал башню в форме Кубка УЕФА и приделал сверху шар, который должен был изображать мяч. Эскиз долгое время никто не решался трогать, но в конечном счете проблема отпала сама собой.

– Шар Лужков нарисовал, и никто ничего не мог сделать, – продолжает Судариков. – А в шаре-то чего? Ничего не разместишь. Как только Лужков ушел, мы сразу и отменили шар.

Зато идея с Кубком УЕФА сохранилась. Высотное здание действительно будет в форме завоеванного армейцами в 2005 году трофея. Если присмотреться, то и сейчас его можно увидеть. Диаметр постройки идет немного на сужение, а скоро начнется расширение. Здания по углам стадиона – важная особенность будущей армейской арены. В одном из них расположится небольшая гостиница, но созданы они в основном под офисы и другие коммерческие нужды. Будет здесь еще и музей. Коммерческая составляющая – главное отличие армейского стадиона от «Открытие Арены», являющейся, по сути, обычным футбольным стадионом. Помимо башен, объект на Песчаной улице имеет и другие дизайнерские находки. Например, козырьки над трибунами будут располагаться под углом, так что развертка стадио­на напоминает ломаную линию. Косая крыша становится выше от меньшей башни к большей, ниже – от большей к меньшей.

По углам еще планируется расположить кафе и другие точки питания, которыми пока только начали заниматься. По всему периметру подтрибунных помещений будет проходить парковка. Но она не единственная – по соседству со стадионом есть еще одна. В сумме они смогут вместить 1400 автомобилей, что соответствует нормам УЕФА. В первую очередь места на парковках будут предоставляться хозяевам скайбоксов, VIP-персонам и прессе, но при наличии свободных мест оставить свою машину там смогут и простые смертные.

Трава на выбор



«Стэмфорд Бридж» армейский стадион напоминает не только расположением среди жилых домов. Он тоже достаточно компактный, но главное сходство – вид из-за ворот со второго яруса. И в Лондоне, и на Песчаной он ничуть не хуже, чем из VIP-ложи, если не лучше. Пока этот вид открывается только с южной (гостевой) трибуны, но к марту северную трибуну должны доделать. Весной же планируют сеять газон – правда, здесь еще пока не все утверждено.

– Лучше всего газон сеять по месту, чтобы трава выросла сама по себе, – считает Судариков. – Мы поэтому в марте-апреле и планируем начать работы по устройству инженерных систем поля. Летом посеем, чтобы за два месяца газон вырос и встал. Он будет либо как на «Локомотиве» – с синтетическими волокнами, либо как в Питере – там семена растут не в грунте, а на волокне, на так называемой губке.

За право постелить газон на армейской арене сейчас идет тендер, так что о стоимости будущего поля говорить рано. К примеру, на «Открытие Арене» заложили систему подпочвенной аэрации, которая может моментально отсасывать воду. Даже если в Москве во время игры начнется цунами с проливным дождем, то спартаковскому стадиону ничего не угрожает: вода с помощью этой системы быстро уйдет. Будут ли таким приспособлением обеспечивать армейский газон, пока не решили. Система очень дорогая. Стоит она около 800 тысяч евро, пригодиться может один-два раза за все время, а за такие же деньги в России можно постелить новый натуральный газон.

Также на арене планируют устраивать концерты – акустику еще до постройки стадиона просчитывали на специальной компьютерной программе. Из-за башен по углам она непростая, звук от высоких стен отражается. Поэтому будут применяться различные меры по глушению, чтобы избежать эха и других ненужных эффектов.

Лошадиный патруль

– Евгений Гинер часто приезжает сюда, – с гордостью говорит Судариков. – И хвалит, и ругает. Чуть больше на тему стадиона мы общаемся с Романом Бабаевым – он за все это время стал очень хорошо разбираться в вопросе строительства футбольных арен. Но гости к нам особенно не ездят – мы люди скромные.

Стадион ЦСКА действительно не будет таким масштабным, как у «Спартака» или как планируется на «Динамо». Он спрятан в глубине Песчаного района и не очень высовывается. Добираться туда сейчас не очень удобно – стадион примерно равноудален от трех станций метро: «Сокол», «Аэропорт» и «Полежаевская». Самый быстрый – первый вариант, самый приятный (особенно летом) – последний, потому что путь лежит через парк. Но в ближайшем будущем здесь появятся станции метро «Хорошевская» и «Ходынское поле», так что ехать до арены станет максимально комфортно.

Впереди еще много работы. Целыми днями здесь слышны звуки стройки, постоянно работают высоченные краны, за каждым из которых закреплено по 80 человек. Всего на стадионе на данном эта-



пе трудятся около 850 рабочих (на пике станет 1500), немалая часть из них – сербы. Особенно серьезные силы задействованы на северной трибуне, активно возводят и угловые здания. Одно из них будет 8-этажным, два других –



11-этажные. Башня в виде Кубка УЕФА по высоте от трех других угловых зданий пока не слишком отличается – она возведена примерно до высоты десятого этажа.

* * *

По улице мимо забора проходит небольшой «состав» лошадей, на них лениво посматривают две местные черные собаки. Охранник так и шныряет туда-сюда, чтобы открыть ворота или сообщить: «Сюда нельзя, здесь стадион строят». На Песчаной царит какая-то умиротворенная и спокойная обстановка. Нет суеты, которой отличалась, к примеру, стройка «Открытие Арены» . Это очень напоминает ЦСКА последних лет, где все скромно и тихо, но с результатом. Правда, чтобы провести здесь матч следующим летом, кажется, надо совершить не меньший рывок, чем случился прошлой весной в Премьер-лиге.

Текст: Глеб Чернявский



Фото: Сергей Дроняев