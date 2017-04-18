Перрен без рецепта. Как «Сент-Этьен» сохранил икону клуба

Игроки, верные одному клубу от первых примеренных бутс до первых седин, –большая редкость. Лоик Перрен для «Сент-Этьена» — больше чем лидер, поэтому продлить с ним контракт для клуба было не менее важным, чем пробиться в еврокубки.

Ровно 20 лет назад в академию «Сент-Этьена» заглянул вместе с отцом щуплый мальчишка среднего роста. Это был Лоик. Он пришел на просмотр в клуб, за который мечтал играть с малых лет. Занимаясь прежде футболом в школьных секциях, мальчик каждый раз представлял, как выходит на газон «Жоффруа Гишар» и забивает победный гол.

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Уже подростком Лоик вел «зеленых» за собой, был предельно эмоционален, а поражения зачастую доводили его до слез. В 2001-м Перрен вместе с «Сент-Этьеном» дошел до финала юниорского чемпионата Франции и в 16 лет подписал свой первый профессиональный контракт.

Дебют в стартовом составе состоялся на два года позже. И так сложилось, что появление в команде юного полузащитника пришлось на выход «Сент-Этьена» из глубокого застоя. В 1990-х за «зеленых» выступали такие футболисты, как Вилли Саньоль, Грегори Купе, Лоран Блан. Но все ушли в клубы с большими амбициями, в то время как «Сент-Этьен» цеплялся за скользкий шанс остаться в Лиге 1. Руководство изощрялось до такой степени, что оформляло игрокам нелегальные паспорта Евросоюза. На тот момент во Франции не могли выходить больше трех легионеров. Так экс-вратарь «Спартака» Максим Левицкий стал греком, а бразильский форвард Алекс Диас — португальцем. Игроков дисквалифицировали на 4 месяца, а с клуба взыскали солидный штраф и отобрали 7 очков. «Зеленые» вылетели в Лигу 2 и вернулись лишь спустя три года. Не без помощи 18-летнего Лоика Перрена, регулярно выходившего в свой дебютный сезон на замену.

Лоран Русси, будучи форвардом «Сент-Этьена», отметился в сборной Франции, а также выиграл с «зелеными» последнее чемпионство в истории клуба – в сезоне-1980/81. Спустя 25 лет он вернулся в клуб уже в статусе главного тренера и занял с командой пятое место в чемпионате. К слову, высшее в ХХI веке. Лоран и первым реализовал в Перрене задатки лидера. После ухода Жюльена Сабле в «Ланс» капитанская повязка перешла Лоику. Но полузащитник не стал бы настоящим капитаном, если бы не закрепился железным игроком основы. Полузащитником он зачастую не попадал в состав из-за плотной конкуренции и проблем со здоровьем. Русси же перевел Перрена на правый край обороны, что раскрыло воспитанника с новой стороны.

20 апреля 2013 года случилось то, чего «зеленые» ждали больше 30 лет. «Сент-Этьен» на заполненном «Стад-де-Франс» обыграл «Ренн» в финале Кубка лиги. Это была первая победа в турнире для клуба, а Перрен впервые удостоился поднять трофей над головой перед одноклубниками и болельщиками. Роль капитана в том успехе получилась особенной. По ходу розыгрыша «зеленым» трижды приходилось «сушить» матчи, доводя до серии 11-метровых, где в рубках против «Лорьяна», «Лилля» и «ПСЖ» парни с «Жоффруа Гишар» были сильнее и били точнее.

Вскоре Лоик ощутил себя востребованным, в клуб стало поступать все больше предложений. Причем не только от местных команд. Сам Перрен неоднократно заявлял, что если и уйдет, то только туда, где можно постоянно играть в Лиге чемпионов. Под описание вполне походил «Арсенал». Арсен Венгер планировал усилить центр обороны, но до трансфера дело не дошло. В тот момент защитник окончательно осознал, что готов остаться в «Сент-Этьене» до конца карьеры.

Франческо Тотти в свое время сказал, что он последний bandiera в итальянском футболе. Таким словом обычно называют человека, верного своим принципам или флагу. Если в Италии Император оставил за собой право остаться последним, то во Франции Лоику Перрену по-прежнему приходится отстаивать место в клубе.

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Еще с прошлого года встал вопрос, будет ли продлен контракт с капитаном. Соглашение действовало до зимы 2018-го. Руководство бездействовало, что заставило Перрена занервничать. В интервью «Экип» он высказался эмоционо: «После завершения карьеры я обязательно вернусь в «Сент-Этьен», но играть за родной клуб я хочу и сейчас. Я заслуживаю лучшего отношения! Но если придется уйти, то пусть оно будет так».

Седьмого апреля на четвертой по счету встрече руководителей с игроком было подписано новое соглашение – до 2020 года. Это означает, что любимец «зеленых» через два года сможет отпраздновать столетие «Сент-Этьена» с родной командой.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.