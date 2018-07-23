«Пенсионерам» – без очереди. Так ли нужен «Челси» Александр Головин?

Уход 22-летнего хавбека из ЦСКА, видимо, неизбежен. Основных претендентов на Александра Головина двое – «Челси» и «Монако». В свете того, что лондонцы имеют довольно богатый опыт трансферов российских игроков, еженедельник «Футбол» постарался найти полузащитнику «армейцев» место в составе «синих» и столкнулся с большими трудностями.

Сарри просил Головина?

Две главные причины, которые делают переход Головина в «Челси» реальным, – это хорошие отношения владельца «синих» Романа Абрамовича с боссом ЦСКА Евгением Гинером и назначение на пост главного тренера лондонцев Маурицио Сарри. С первыми двумя все понятно, а вот фактор нового наставника гораздо интереснее.

Сарри скорее затушит окурок о собственный глаз, чем будет пихать в основу чьих-либо протеже. Если он возглавил «Челси», а переговоры по Головину продолжаются, значит, игрок ему реально интересен. Маурицио не сторонник ротации, брать людей сразу на скамейку – не в его стиле. Все это намекает, что в Головине видят потенциального игрока старта. Но кого и откуда он может вытеснить?

Место в центре поля?

Перестройка в «Челси» неизбежна: Конте играл по схемам 3+4+3 и 3+5+2, Сарри – ярый приверженец расстановки 4+3+3. Самая очевидная позиция для Головина – в центре поля в качестве box-to-box, ориентированного на доставку мяча вперед и поддержку атаки. Из тройки хавбеков он должен будет чаще подниматься к передней линии, превращая схему в 4+2+4 или в 4+2+3+1. В «Наполи» подобную функцию исполнял Марек Гамшик – он-то и видится наиболее вероятным прототипом для Головина в «Челси».

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В ожидаемой схеме есть три позиции в центре поля. Одна из них забронирована Н’Голо Канте: у него настолько восхитительно получается играть разрушителя, что вряд ли есть смысл вытаскивать его из опорной зоны – он там король. Еще одного хавбека в центральную линию – Жоржиньо – Сарри перевез с собой из «Наполи». Так что остается всего одно спорное место. Из собственных полузащитников, близких по функционалу, «аристократы» располагают Фабрегасом, Дринкуотером, Бакайоко и Лофтус-Чиком. И плюс Головин.

Потянет ли конкуренцию?

В теории россиянин способен за эту позицию бороться. Но тот же Лофтус-Чик неплохо проявлял себя в последнем сезоне и на чемпионате мира, и он видится первым кандидатом на эту вакансию. При всем этом не сказать что он демонстрирует что-то выдающееся. Головин кажется не менее мобильным и работоспособным. Англичанин намного мощнее (191 см, вес 83 кг), зато наш футболист, пожалуй, более ловкий и координированный, а для Сарри, проповедующего игру низом, это может быть важнее габаритов.

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Фабрегас, несмотря на творческую одаренность, с возрастом все больше подходит на роль джокера при недостатке креатива в атаке и едва ли устроит Сарри по объему оборонительной работы. Дринкуотер – средний по меркам топ-клуба хавбек, который вместе с «Лестером» прыгнул выше головы и вряд ли будет заметно прогрессировать. Бакайоко провел противоречивый сезон: выдавал отдельные сильные матчи, но часто ошибался тактически, недорабатывал в ключевых эпизодах и запарывал моменты. Кстати, в СМИ уже появилась новость, что Тьемуэ не входит в планы Сарри, – это хороший знак для Головина. Но все равно, четыре игрока на место – это много.

Может быть, на край?

Если все занято в центре, может, Головина видят в качестве флангового игрока? Но вообразить, что российского полузащитника берут вингером в атакующую тройку, чертовски трудно. Даже если клуб покинет один из сильнейших игроков планеты Эден Азар, остаются Виллиан и Педро. Первый не сильно отстает от Азара и в дриблинге, и во взрывной скорости. Второй – техничен и креативен, как подобает воспитаннику «Барселоны». При всем уважении к Головину, это другой уровень мастерства.

Тогда на скамейку запасных?

Заметка по поводу ротации: в «Наполи» Маурицио Сарри регулярно – практически в каждом матче – проводил замены как раз в средней линии. Тот же Гамшик в сезоне-2017/18 сыграл от начала до конца лишь семь встреч, уступая место на последние 20–30 минут Зелиньски, Рогу или кому-то еще. С учетом этих факторов Головин, если попадет в «Челси», как минимум имеет все возможности получать постоянное игровое время, а если проявит себя с лучшей стороны, то может застолбить место в основе. Хотя уровень конкуренции очень серьезный, и есть большие сомнения в том, что Александр с ходу сумеет пробиться в основу.

Какие еще риски?

Все наши игроки испытывали проблемы с адаптацией в Англии. Юрий Жирков, Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Павел Погребняк, Динияр Билялетдинов… Всем им так и не удалось стать в Британии своими. Но они уезжали в более-менее зрелом возрасте, а Головину всего лишь 22 года. Так что основной проблемой станет только знание языка.

Второе обстоятельство – физическая форма. На ЧМ-2018 Головин ярко отыграл первый матч, а потом был не столь эффектен, пропустив при этом одну встречу с Уругваем. В Англии традиционно плотный график матчей и высокие требования к функциональной подготовке. Игрокам основы при режиме два матча в неделю необходимо держать себя в тонусе девять месяцев в году. Готова ли к этому наша восходящая звезда – никто с уверенностью сказать не возьмется.

Таблица трансферов РПЛ. Лето-2018/19

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев

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