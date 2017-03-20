Париж в огне. Как «ПСЖ» выходит из депрессии

Как оказалось, не страшно проиграть «Барселоне» 1:6 на «Камп Ноу». Куда страшнее растоптать каталонцев, наколотив им четыре безответных мяча, а затем несколько недель жить в слепой, но очень сладкой иллюзии безнаказанности. Поражение в ответном матче — главный промах в тренерской карьере Унаи Эмери и теперь одна из самых больных точек в истории «ПСЖ».

О том, что происходило на поле «Камп Ноу» в тот вечер, болельщики будут помнить еще долго, а уж футбольная летопись зафиксирует феноменальный камбэк навсегда. Но едва ли спустя время кто-нибудь вспомнит о том, что окружало это безумие. Как экс-президент Франции Николя Саркози дразнил местных, выкрикивая: «Hala Madrid!» Как после матча на Тиаго Мотту напали собственные фанаты, а тот чуть не задавил одного из бунтарей. Или как президент «ПСЖ» жаловался на «судейский беспредел» Дениза Айтекина, а самые деятельные фанаты обратились с петицией, собравшей не одну сотню тысяч подписей, на переигровку.

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В любом поражении всегда виноват тренер. Чувства Унаи Эмери и его футболистов можно представить, но испытать — едва ли. Наверняка это сопоставимо с тем, если бы на вас упала Пизанская башня. И непонятно, что более странно: то, что вечно наклоненное наследие планеты все-таки рухнуло, или то, что башня еще и весит несколько десятков тысяч тонн. Испанского тренера поддержали многие, в том числе и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Он опроверг домыслы СМИ о возможной замене специалиста. А среди кандидатов фигурировали такие фамилии, как Почеттино, Аллегри, Симеоне и даже Венгер. «Мы говорили с Унаи о проблемах команды, пришли к общему выводу. У нас есть долгосрочный план и мы верим, что Эмери по силам его воплотить», — заявил босс «ПСЖ».

«Я прошел через много хороших и плохих моментов в карьере. Если бы сдавался перед каждым испытанием, то давно бы бросил это дело. Футбол — такая игра, где нужно всегда быть сильным и постоянно работать», — так перед матчем против «Лорьяна» подбадривал себя Унаи Эмери.

Предполагалось, что «ПСЖ» отыграется на главном аутсайдере лиги за всю накопленную боль. Но с самого начала игру пронизал нерв. И как ни странно, холод исходил не от хозяев, чья команда на последнем месте, а от гостей. Это парижане вышли на поле с траурными лицами, а их тренер все 90 минут тревожно бродил по бровке и периодически выговаривал что-то по-испански вполголоса. Крупные планы Эмери выводили на экран чаще, чем любого футболиста. На второй тайм главный тренер «ПСЖ» задержался в раздевалке, а вернулся лишь спустя несколько минут. Видимо, был разговор с руководством после робкого тайма.

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Чуть реже в кадр попадала VIP-ложа «Стад-дю-Мустуар», где с несколько натянутыми улыбками сидели Оливье Летанг и Патрик Клюйверт. Акцент был сделан неслучайно. После поражения от «Барселоны» из клуба просочилась информация, что два руководителя «ПСЖ» поругались и не хотят работать друг с другом. Если верить прессе, то Нассер Аль-Хелаифи готов расстаться с обоими и назначить на их место Леонардо, который ранее уже работал в клубе, и Рамона Мончи из «Севильи».

Подводя итог матча, самыми интересными моментами стали не голы («ПСЖ» выиграл у аутсайдера всего лишь в один мяч — 1:2), а выход на замену Сержа Орье. Защитнику понадобилось 8,5 минуты, чтобы переодеться, а когда он наконец подошел к резервному арбитру, Унаи попросил Орье сесть обратно и долго выговаривал, почему он повел себя так непрофессионально.

«ПСЖ» ждет перестройка, но начнется она со следующего сезона. Это будет по-прежнему проект Аль-Хелаифи, но несколько обновленный. «Мы планируем крупно потратиться этим летом», — пообещал шейх. Вероятно, привычных звезд сменят другие. Анхель Ди Мария, Блез Матюиди и некоторые другие футболисты заявили агентам, что готовы летом уехать из столицы Франции. Начнут ли новый сезон парижане с Эмери, напрямую зависит от того, возьмет испанец «золото» или нет. А пока «ПСЖ» остается возвращать былую уверенность за счет оставшихся туров Лиги 1.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press