Памяти Луи. Как «Монпелье» возвращается в еврокубки

Victoire 7-0 des #FémininesMHSC pour leur premier match de championnat face à Albi ! Buts de #Loulou11 #Loulou21 #Loulou26 et doublé de #Loulou15 et #Loulou29 💫 #ALBIMHSC 🔶🔷

A post shared by MHSC (@mhscofficiel) on Sep 3, 2017 at 8:01am PDT