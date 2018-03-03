Памяти Луи. Как «Монпелье» возвращается в еврокубки

Едва не вылетев из Лиги 1 в прошлом году, «Монпелье» впервые с чемпионского сезона-2011/12 имеет возможность сыграть в еврокубках.

За президента

В конце июня не стало легендарного президента «Монпелье» Луи Николлена. Он умер от сердечного приступа, празднуя свой 74-й день рождения в кругу родных и друзей. Ради успехов «паладинов» Лулу трудился больше 50 лет, пройдя путь от шестого дивизиона до победы в Кубке Франции, а затем и осчастливил весь город, умудрившись привезти в Монпелье золотые медали чемпионата Франции. И это уже в стартовавшую эпоху парижских толстосумов. На прощание с президентом на кладбище Марсильярге приехали тысячи фанатов. Они выкрикивали: «Лу-лу!» и, не сдерживая слез, провожали эпоху.

Подготовка к сезону прошла судорожно. Совет директоров решал вопрос, кто займет место Николлена, и единогласно остановился на кандидатуре его сына – Лорана. Наследник поселил команду на уютной базе в бельгийском Герардсбергене, создав комфортные условия для игроков и нового тренерского штаба. В стартовом туре чемпионата футболисты «Монпелье» вышли в черных футболках с надписью «Loulou» на спине, а ультрас подготовили масштабный перформанс: «Лулу, мы никогда не забудем тебя».

Игра от сердца. Как в «Монпелье» завершилась эпоха

Последняя просьба

Матч стал дебютным для Мишеля Тер-Закаряна (1:0). Франко-армянский специалист еще в детстве переехал из Еревана в провинцию Марселя, стал футболистом и в течение 10 лет выступал за «паладинов». После завершения игровой карьеры Тер-Закарян еще десять лет провел в статусе тренера юношеских составов, но основной Лулу ему так и не доверил, посчитав, что одному из его любимых игроков нужен самостоятельный опыт.

Мишель начал с вылета из Лиги 1 с не менее дорогим для него «Нантом», а затем дважды был близок к повышению в элиту с «Клермоном». Так, в 2011-м, после рекордного для клуба 5-го места, тренера признали лучшим в Лиге 2.

Вернуться в «Монпелье» было личной просьбой Луи Николлена, и, несмотря на то что у Тер-Закаряна все здорово складывалось и в «Реймсе», он не мог отказать старому другу. Не обладая большими ресурсами, новый тренер «паладинов» кардинально обновил состав. Клуб расстался со Стивом Мунье и Риадом Будебузом, получив в сумме около 20 млн евро. На эти деньги Мишель подписал вратаря Бенжамена Лекомта, форварда Джованни Сио и защитника Педро Мендеша.

Скрытый блеск

«Монпелье» комфортно закрепился в зоне еврокубков, за счет ставшей модной для Европы игры от обороны. «Паладины» — вторая после «ПСЖ» по надежности команда лиги (21 пропущенный мяч). Защита – главный козырь Тер-Закаряна, но и здесь не обошлось без любопытных фокусов. В клубе перехватили у вылетевшего «Лорьяна» Бенжамена Лекомта. Вратарь уже отыграл на ноль в 11 матчах за новый клуб (в том числе и против «ПСЖ» с «Монако») и стал одним из откровений сезона.

Это удивительно потому, что Бенжамену необходимо управлять весьма разношерстной линией защиты. Виторино Илтон – икона команды, заставшая чемпионство 2012 года. Бразильцу 40 лет, но даже на пятом десятке он умудряется руководить партнерами и быть лидером клуба по выигранным единоборствам (в среднем 2,7 за матч). Вместе с ним — Норди Мукиеле, который младше него ровно в два раза. Таких игроков сейчас модно называть ложными фулбеками. Норди постоянно держит мяч в ногах, начинает большинство атак и умеет проходить соперников «один в один». На «Стад де ля Моссон» уже замечали скаутов «МанСити». Предположительно, их интересовал именно футболист молодежной сборной Франции. Зато другой защитник (номинальный опорник) «Монпелье» — Элье Скири отказался от перспективы выступать за «трехцветных», чтобы уже этим летом сыграть на чемпионате мира в составе сборной Туниса.

Жонглер мечтами. История игрока, который в 40 лет тащит «Монпелье»

Упущенные шансы

Атака «паладинов» вызывает заразительную зевоту. Они играют на Джованни Сио. Последние два сезона форвард выступал за «Ренн» и забил за 34 матча чемпионата не больше 9 мячей. Сейчас у него уже семь голов за 21 игру, и ивуариец мог бы наколотить больше, если бы усерднее работал над никудышной реализацией.

Если у главного тренера и есть любимчик, то это Поль Ласн. Центральный хавбек чаще других полевых игроков появляется в старте (25 матчей в этом сезоне) и при этом умудряется держать точность пасов на уровне 80%. Но чаще всего это растягивающие защиту соперника и ваше терпение передачи на фланг, завершающиеся беспросветным кроссом. Игра «паладинов» в атаке еще требует пересмотра.

Чеченская диаспора

Российскому болельщику может быть интересно, что в составе «Монпелье» выступает арендованный у «Ахмата» Факундо Пирис. Уругвайский опорник играл за Грозный с 2013 года еще при Станиславе Черчесове. У «паладинов» Пирис – игрок ротации и пока едва ли стоит денег за прописанный в договоре выкуп (сумма неизвестна).

Зато уже точно со следующего сезона в состав войдет один из победителей Кубка Гамбарделлы – Амир Адуев. Атакующий полузащитник из Грозного живет во Франции с двух лет, но имеет двойное гражданство. Сейчас Амиру 18, и его талант высоко оценивают тренеры академии «Монпелье», где он носил на спине лидерский десятый номер.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press