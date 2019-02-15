Падшая звезда. 10 скандалов Диего Марадоны за последний год

Обладатель «руки Бога» ищет приключений даже в 58 лет. Только за последние несколько дней легендарный Диего Армандо «наехал» на президента ФИФА Джанни Инфантино и вызвал на бой его помощника Звонимира Бобана, известного хорватского полузащитника 1990-х годов. И это не единственные эпизоды, благодаря которым мир не забывает о Марадоне спустя 21 год после завершения его блестящей и скандальной спортивной карьеры.

Курение, расизм

Диего Армандо феерил уже во время первого матча «альбиселесте» на ЧМ-2018 Аргентина – Исландия. 1) Он закурил сигару в зоне VIP, но позже извинился за незнание законов. 2) Журналистка BBC Джеки Оутли сообщила: «Болельщики из Южной Кореи кричали Диего. Он им улыбнулся и помахал рукой, а затем растянул уголки глаз в стороны в явно расистском жесте». Чемпион мира-1986 отреагировал на скандал через Facebook: «Я попытался издалека показать им, насколько мне приятно, что даже в Азии болеют за Аргентину».

«Боли в шее», средние пальцы

В перерыве матча Аргентина – Нигерия на ЧМ-2018 личная свита помогла Марадоне покинуть VIP-ложу стадиона «Санкт-Петербург». Сам Диего заявлял, что потерял сознание из-за болей в шее. Сотрудник скорой помощи же пояснил: «Он просто перепил». Ко второму тайму почетный гость снова занял свое место, а после победного гола аргентинцев начал показывать средние пальцы. Из-за такого поведения ФИФА разорвала контракт с Марадоной, перестав покрывать его расходы на транспорт и жилье, а также платить ему командировочные — 11 тысяч евро в день.

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Мечты о сборной

По ходу выступления «альбиселесте» на ЧМ-2018 Марадона критиковал главного тренера команды Хорхе Сампаоли и советовал ему не возвращаться в Аргентину. А перед матчем с Нигерией Диего потребовал доступа на базу сборной в Бронницах: «Я хочу лично объяснить игрокам, что значит носить форму национальной команды». После вылета Месси и Ко в 1/8 финала Марадона предложил свои бесплатные услуги вместо Сампаоли, но его кандидатуру не включили в шорт-лист.

Контракт с «Динамо» Брест

Диего стал президентом бело-голубого клуба на 3 года. Его официальная презентация состоялась 16 июля: аргентинец проехал на стадион «Брестский» к местным зрителям на вездеходе за 55 тысяч долларов. «Хочу сделать фото с Лукашенко. Надеюсь, он станет нашим болельщиком», — заявил новый глава клуба. Но больше Марадона в Белоруссии не появлялся, а осенью агент Диего Армандо заявил: его клиент будет совмещать пост с работой в мексиканском «Дорадосе» с месячной ставкой в 180 тысяч долларов.

Работа в «Дорадосе»

Марадона стал техническим директором мексиканского клуба «Дорадос» из второго дивизиона. Но эта должность формальна, ведь Диего тренирует команду. По крайней мере, пытается: он танцевал в раздевалке с игроками «золотых рыб» и учил их праздновать голы (катиться животом по газону) на занятиях. Удивительно, но с приходом Марадоны «Дорадос» поднялся из зоны вылета и претендовал на повышение в классе. Правда, локальный успех не повлиял на звездного специалиста: в декабре Диего пропустил четыре дня предсезонных сборов команды.

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Мексика: разговоры о наркотиках

Разговоры о работе Марадоны в клубе из штата Синалоа невольно сводились к обсуждению запрещенных веществ: в этом районе базируется крупнейший наркокартель Мексики. Марадона сам затронул эту тему, когда отвечал на вопрос о переходе в «Дорадос»: «Мой личный прогресс? Когда 15 лет назад я завязал с наркотиками и сказал, что больше не буду пробовать подобного». Новый коуч философствовал и на первой пресс-конференции в клубе: «Матч Мексика — Германия на ЧМ-2018 – лучшая игра для просмотра с «косячком».

Наезд на президента и КОНМЕБОЛ

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» сорвали фанаты «Ривера»: они забросали автобус «Боки» камнями. Диего же нашел виновного в беспорядках: «Глава страны Маурисио Макри не позаботился об обеспечении безопасности людей. За это должны отвечать власти». Марадону не впечатлил и перенос матча за 10 тысяч км от столицы Аргентины: «Знаете ли вы, сколько стоит перелет в Мадрид? КОНМЕБОЛ – бедствие для футбола!»

Топ-интервью

25 ноября «Дорадос» минимально проиграл «Хуаресу» в ответном полуфинале плей-офф второй лиги, но вышел в финал из-за положительной разницы мячей. После матча журналисты спросили у Марадоны об уровне высшего мексиканского дивизиона. Ответ получился ярким: «Оэаэа… Лаа… Ммм… Лаааэээммм». Некоторые СМИ назвали этот разговор лучшим интервью в истории.

Пиво, потасовка

В финальной серии плей-офф «Дорадос» уступил «Атлетико Сан-Луис» 3:4 по сумме двух игр. По ходу решающей встречи главный тренер «большой рыбы» потягивал пиво на скамейке запасных, а после проигрыша поддался на провокации фанатов «Сан-Луиса»: они преследовали Диего и скандировали «Марадона – с…», за что экс-футболист и полез с кулаками на толпу. Диего вовремя оттащили от обидчиков.

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ФИФА: ссоры с руководством

1 февраля Марадона подал в отставку с должности капитана звезд ФИФА. Он разочаровался в истинных целях пула легенд, созданного президентом организации Джанни Инфантино. «Меня разместили в одном номере с Ван Бастеном и еще одним игроком. С нами обращались, словно с собачками, которых нужно только кормить и поить», — разорялся Марадона. Также он вызвал на бой пытавшегося его урезонить заместителя генсека ФИФА Звонимира Бобана: «Пойдем на ринг! Ты не должен был приходить в гостиницу и злиться».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press