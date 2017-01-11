Охота «волков». За кого «Вольфсбург» отдал 12,5 млн евро

«Вольфсбург» в это трансферное окно продал в «ПСЖ» Юлиана Дракслера, надежду Бундеслиги и сборной Германии. И сразу же клуб приобрел новую «десятку» — 24-летнего Юнуса Малли. За него «волки» отдали более трети всей заработанной от сделки с «ПСЖ» суммы.

Сын двух культур. Юнус Малли, выросший в Германии в турецкой семье, пару лет назад был вынужден сделать выбор: принять предложение главного тренера сборной Турции Фатиха Терима или продолжить выступать за «бундестим». В 2008 году игрок спокойно отказался от турецкого гражданства в пользу немецкого и через год выиграл Евро U-17. Но спустя семь лет корни взяли свое, и Малли оказался в сборной Турции. «Это был выбор сердцем, я не сомневался ни минуты», — рассказывал Малли о начале выступлений за свою историческую родину.

Карьера. Невероятно техничный игрок «Касселя» 15-летний Юнус Малли попал в сферу интересов неяркой на тот момент менхенгладбахской «Боруссии». Сын турецких мигрантов до 15 лет жил и играл в родном городе, переезд в Менхенгладбах был первым в его карьере. Но как это часто бывает, молодой футболист не оправдал ожиданий клуба. Спустя четыре сезона выступлений за дубль игрок был продан в «Майнц». В то время командой руководил Томас Тухель. Эта встреча стала для Юнуса ключевой в карьере.

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Новый клуб дал молодому игроку то, чего ему так не хватало в «Боруссии», — доверие. В «Майнце» Малли познакомился с Бундеслигой, впервые забил гол в высшем дивизионе. Несмотря на свою молодость, футболист сразу же заслужил уважение в клубе. Не по годам мудрый и последовательный Малли давал советы новичкам – разговор с ним стал своеобразным ритуалом для всех, кто приходил в команду.

Самокритика. «Я давно не восходящая звезда. Это пик моей карьеры» — довольно самокритичное заявление для 24-летнего игрока. Постоянная работа над собой, терпеливость и объективная самооценка всегда шли под руку с Малли. Но оказалось, что это не карьерный пик, а всего лишь промежуточная остановка в восхождении к новой вершине. За годы в «Майнце» игрок медленно, но верно развивал свои способности. Присущую с детства хорошую технику дополнили скорость, физические данные и тактическое видение игры. В прошлом сезоне на его счету – 11 голов за «Майнц», за половину этого – 6. И если раньше Юнус не блистал бомбардирскими талантами, то сегодня игрок может достойно соперничать с такими голеадорами, как Обамеянг и Левандовски.

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Трансферы. Разговоры о возможном переходе Малли начались уже весной 2015 года. Томас Тухель, отлично знакомый с полузащитником со времен «Майнца», хотел видеть игрока в составе дортмундской «Боруссии». Интерес также проявлял «Тоттенхэм», но предлагаемые клубами 10 млн евро не устраивали «Майнц». На трансфер был наложен запрет.

Жизнь вне поля. Юнус Малли – очень религиозный человек. В то время пока его коллеги отдыхают на пляжах Ибицы и Майами, полузащитник совершает хадж в Мекку. «Религия – неотъемлемая часть моей жизни. Я стараюсь выполнять свои обязанности мусульманина – например, молиться пять раз в день. Когда же дело касается игры, я концентрируюсь только на ней», — рассказывал футболист. В 2015 году игрок женился на своей подруге Хатидже. Свадьба прошла в турецких традициях.

Будущее. Болельщики «Вольфсбурга», ощутившие страх вылета из Бундеслиги, возлагают на Малли огромные надежды. Забивной полузащитник, пожалуй, единственный шанс «волков» доказать, что они все еще та команда, которая блистательно выступала в еврокубках пару сезонов назад.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press