Охота на крокодилов. «Ним» спустя 25 лет возвращается в Лигу 1

В прошлом столетии «Ним» воспринимали как одну из сильнейших команд лиги. «Крокодилы» не завоевали трофеев, но навсегда вошли в историю французского футбола. Их объявляли банкротами, отправляли в любители, а президентов сажали за «договорняки». Спустя четверть века клуб вернулся в высший дивизион.

«Крокодилы» уже давно не такие хищники, как это было в середине прошлого века. «Ним» крепко цеплялся зубами за возможность выиграть трофей, но не получалось. Самая сильная команда в истории с Бернардом Рахисом, Полом Шилланом и Морисом Лафоном трижды становилась вице-чемпионом Франции в период с 1958 по 1960 год. Серебряный успех получилось повторить лишь спустя 10 лет. У «крокодилов» была отличная возможность завоевать и кубок страны – «хищники» добирались до финала трижды: в 1958 и 1961 годах, а последний раз – в 1996-м. Тогда клуб уже успел вылететь из Лиги 1, продать Лорана Блана и Эрика Кантона и окончательно осесть в болоте французского футбола.

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В 2002-м закончились деньги, и «Ним» потерял профессиональный статус. Перебегая из Лиги 2 в национальный чемпионат и обратно, в 2014-м «крокодилы» наконец напомнили о себе. Президента команды Жана-Марка Конрада обвинили в участии в договорных матчах. Клубу начислили отставание в минус 8 очков, но «пресмыкающиеся» место во втором дивизионе удержали. Во многом это случилось благодаря тренеру Жозе Паскуалетти, который настроил футболистов на борьбу.

Глоток воздуха оказался не последним, в последующие годы микроуспехи клуба преумножил Бернард Блакарт. К 56 годам он поработал во многих клубах Лиги 2, отвечал за «молодежку» «Гренобля», но больших побед никогда не добивался. О нем отзываются как о душевном дядьке, чье «тактическое понимание футбола не на уровне Карло Анчелотти, но зато он всегда умеет завести команду». Первый сезон при новом тренере у клуба не задался: Бернарду потребовалось время адаптироваться к новым условиям, и «Ним» занял лишь 14-е место. Зато в следующем розыгрыше Лиги 2 «крокодилы» показали зубы. Команда добралась до «шестерки» благодаря дуэту марокканца Рашида Алиуи и ивуарийца Кристиана Куку. На двоих африканская связка наколотила 26 голов.

Главное открытие этого сезона не только в «Ниме», но и во всей Лиге 2 – Умут Бозок. Французский форвард турецкого происхождения в дебютном сезоне за «крокодилов» настрелял 25 голов в 36 матчах. Ему всего 21 год, но уже в детстве он решил, что хочет играть за сборную Турции, хоть и родился во французской провинции. По своему стилю Бозок напоминает звезду сборной Турции 2000-х — Нихата Кахведжи: невысокий, юркий, быстрый и способный забивать любой ногой. К слову, Умут еще в прошлом сезоне выступал в Национальной лиге (третий дивизион Франции) за «Консолат» и стал лучшим бомбардиром турнира. В этот раз он с большим отрывом обогнал всех конкурентов, а ближайший преследователь, партнер Рашид Алиуи, отстает на 8 мячей. Атакующий стиль «Нима» — заслуга главного тренера Бернарда Блакарта. Специалист не ограничивает свою команду в открытой игре. Удержать Умута Бозока – основная цель руководства «крокодилов» и наиболее сложная.

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Другая долгосрочная цель президента «Нима» Рани Ассафа – постройка собственной современной арены. Ливанец, чье состояние оценивается в 150 млн евро, планирует к 2021 году подарить клубу дом вместимостью в 15 тысяч мест. Это на три тысячи меньше, чем у «Стад де Костьере», но проект обещает болельщикам настоящий комфорт и близкие к полю трибуны. Разработчики не стали копировать идею турецкого «Бурсаспора» («Тимса Арена» выполнена из фасада в форме крокодильей пасти) и остановились на более нейтральном варианте стадиона.

Открытый диалог с болельщиками – отличительная черта нового руководства «Нима». Перед началом сезона клуб произвел ребрендинг, но новая эмблема команды не пришлась ультрас по вкусу. Боссы «крокодилов» пошли навстречу фанатам и в короткие сроки разработали современный логотип, не забыв про главный символ клуба. С новым лого команда вышла на решающий матч против «Газелек Аяччо».

Отрыв от занимавшего третье место «Аяччо» (не «Газелек») у «Нима» составлял всего два очка. Все игры 37-го тура начинались в одно время, поэтому параллельно с матчем любимой команды болельщики «крокодилов» следили за встречей «Осера» и «Аяччо». На «Стад де Костьере» проблем не возникло. Уже в первые 22 минуты Рашид Алиуи оформил дубль. Во втором тайме счет удвоился. Оставалась лишь дождаться «промашки» соседа по таблице. С финальным свистком диктор на стадионе объявил, что клуб спустя 25 лет вернулся в Лигу 1, ведь в параллельном матче была зафиксирована ничья – 1:1.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press