Отвечать будете? «Зимняя классика» на «Газпром Арене»: ожидания VS реальность

Российский этап Евротура завершился триумфом нашей сборной. Команда Ильи Воробьева победила во всех трех матчах: шведов (3:2 Б), чехов (7:2) и финнов (5:0). Последняя игра состоялась в Санкт-Петербурге на футбольной «Газпром Арене» в рамках «Зимней классики-2018». Сомнений в проведении этой встречи было больше, чем проблем у студента во время сессии.

Ожидание. На матче зафиксируют рекорд посещаемости в России/СНГ/CCCР.

Реальность. В день игры на арене в Санкт-Петербурге суммарно побывала 81 000 болельщиков: здесь учитываются и предматчевые концерты, и активности Hockey Classic Fest. На самой же встрече зафиксировали отметку в 71 381 зрителя. И это национальный рекорд: до того самой массовой игрой считался поединок между СССР и Швецией на ЧМ-1957, собравший около 55 тысяч людей в «Лужниках». До обновления европейского достижения нужно было бы установить еще несколько секторов: восемь лет назад Германия и США собрали на арене в Гельзенкирхене 77 803 зрителя.

Зимний дворец. Санкт-Петербург готовится к «Зимней классике-2018»

Ожидание. Болельщикам будет некомфортно наблюдать за хоккеем.

Реальность. Еще в ноябре вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил: «Важно, чтобы зрители видели шайбу. Будут установлены дополнительные экраны — это современный стандарт, мировой уровень». Обещания сдержали: в каждом из четырех углов арены повесили по табло. Но очевидцы сообщали, что дальние экраны (куда и упирается взгляд) не были видны, картинка выглядела размытой. Зато саму шайбу было видно почти с любого сектора, кроме мест на первом ярусе основных трибун: стекла за воротами загораживали обзор. Вряд ли организаторы что-то исправят к матчу СКА — ЦСКА, который пройдет уже 22 декабря.

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Ожидание. Идея «Зимней классики» потеряет свой смысл, если игра пройдет не на открытом воздухе.

Реальность. Как и предполагалось, к матчу Россия — Финляндия на «Газпром Арене» закрыли крышу. Требовалось это стандартными правилами МЧС в случае непогоды. Небольшой осадок после принятия такого решения понятен: само название «Зимняя классика» уже не соответствовало смыслу проекта. Но организаторы обошлись без риска. Было ли комфортно болельщикам? Никто не жаловался. Устроило ли действие игроков? Ответил нападающий Кирилл Капризов: «Отлично все прошло, на высшем уровне». Правда, и у него не сложилось однозначной позиции: «Если бы открыли крышу, то было бы холоднее, наверное, и чуть интереснее. Но и так здорово».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба ФХР