Отдать честь Дзюбе! Сборная России начинает ЧМ-2018 с разгромной победы

Сборная России выдала лучший матч под руководством Станислава Черчесова, уничтожив Саудовскую Аравию в стартовом матче чемпионата мира. Пять мячей отправила наша команда в ворота соперника! А лучшими игроками матча стали Александр Головин, Дмитрий Черышев и Артем Дзюба. Теперь критика в адрес сборной сменится эйфорией!

Интернациональное открытие

Уже за 3,5 часа до начала матча-открытия при входе на территорию «Лужников» можно было наткнуться на первые очереди. Болельщики оккупировали стенды, где их лица разукрашивали под цвет национальных флагов. Вторым обязательным пунктом в программе было посещение фан-шопа и покупка памятных шарфов и шапок с изображением Забиваки. Многочисленные группы болельщиков из Саудовской Аравии охотно фотографировались со всеми желающими и заряжали чанты. Особенной популярности среди россиян пользовались те из них, кто был облачен в традиционную одежду: кандуру (длинное платье) с гутрой (белый головной платок).

Но еще более удивительным казалось огромное количество мексиканских болельщиков, которые встречались еще в метро по дороге на стадион. В дресс-коде фанатов в обязательном порядке были сомбреро и национальные флаги. Кроме них можно было встретить представителей южноамериканских государств: аргентинцев, бразильцев, перуанцев и, особенно, шумных и улыбчивых колумбийцев. Один из болельщиков покорил окружающих своей яркой шапкой с разинутой пастью тигра. Колорита добавляли немногочисленные гости из Панамы, Марокко и Южной Кореи. Их совместными усилиями открытие чемпионата выглядело особенно красочным и интернациональным.

Отгул вместо выходного

Дабы развеять у россиян последние сомнения относительно того, что чемпионат мира по-настоящему грандиозное событие для каждого жителя страны, в Госдуме предложили сделать дни матчей сборной России на ЧМ-2018 выходными. Болельщики и обычные работяги с неподдельным интересом следили за развитием этой истории, но, к их сожалению, инициатива не нашла отклика у Правительства. После этого инициативу в свои руки взяли градоначальники нескольких городов, принимающих матчи турнира. В частности, губернатор Волгограда и мэр Сочи подписали распоряжение сделать нерабочими те дни, когда запланировано проведение матчей в этих городах. Мэр Москвы Сергей Собянин словесно поддержал инициативу своих коллег, предложив руководителям столичных предприятий и организаций совершить подобный шаг.

Но еще оригинальнее поступил председателя Оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. Заручившись его поддержкой, болельщики сборной России получили шанс попросить своих работодателей отпустить их пораньше с работы на матч открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии. Для этого они могли предоставить служебную записку с подписью Дворковича. В ней подчеркивалась необходимость личной поддержки всех болельщиков сборной на трибуне и их досрочное прибытие на стадион. Вот что значит прогрессивный подход.

Роман Зобнин: «Я тоже думаю о карьере в Европе. Но для этого надо проявить себя на чемпионате мира»

Сборная. LIVE. 13 июня. Россия перед матчем открытия

Мечты сбываются

За 40 минут до начала матча на арене «Лужников» зазвучала восточная музыка, а на экранах включили караоке на арабском языке. Болельщики сборной Саудовской Аравии, коих собралось внушительное количество на нижней трибуне за воротами, явно были довольны и с удовольствием подпевали. Но уже спустя пару минут поле накрыли огромным полотном с изображением футбольного мяча. Десятки волонтеров, словно трудолюбивые муравьи, оперативно соорудили в центральном круге небольшой помост. Позади него расположилась мини-сцена, а по всему полю полукругом расставили заранее заготовленные транспаранты футбольных мячей.

Хедлайнером церемонии открытия стал британский певец Робби Уильямс, еще несколько недель назад признавшийся, что это была его детская мечта. «Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию — на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру — это просто детская мечта», — искренне радовался британский певец Робби Уильямс.

После небольшого вступительного ролика на арену в сопровождении десятков танцоров в эффектном красном костюме появился сам Уильямс и затянул хит «Let Me Entertain You». В это время массовка трансформировалась в Жар-птицу, похожую на одного из драконов во время китайских карнавалов. В центре Жар-птицы оказалась Аида Гарифуллина. Под еще один хит британца Feel на поле развевались воздушные змеи. А затем Уильямс в дуэте с Гарифуллиной исполнил трек Angels. А на поле стали выходить артисты, облаченные в костюмы цвета национальных флагов всех участниц ЧМ-2018. В это время массовка продолжала носиться по полю с мерцающими досками для серфинга, из которых они выложили слово Welcome. С финальным аккордом третьей песни Уильямса с ним в один ряд встал талисман турнира Забивака. А спустя несколько мгновений волонтеры-муравьи столь же быстро разобрали сцену, пока Уильямс подгонял их песней Rock Dj. Под нее на трибунах танцевал даже царь – болельщик, облаченный в мантию и с шапкой Мономаха на голове.

Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол

Уверенный спурт

Финальным предматчевым аккордом стал трек AC/DC Thunderstruck. После нее на месте центрального круга растянули изображение турнира, а по бокам от него огромные баннеры национальных флагов играющих сборных. Выход футболистов сопровождала классическая «Seven Nation Army» от «White Stripes». А затем с напутственным словом к игрокам и болельщикам обратился президент России Владимир Путин. Он пожелал командам честной и бескомпромиссной борьбы, а также удачи сразу всем сборным. А президент ФИФА Джанни Инфантино сорвал овации несколькими фразами на русском языке. Последующее исполнение национальных гимнов также сопровождалось караоке на экранах.

В заявочном листе, которые волонтеры вручали журналистам, особенно выделялся защитник Андрей Семенов. А точнее название клуба, который он представлял. Там латинскими буквами вместо ожидаемого «Ахмат» было вписано «Republican Football» и одинокая точка чуть позади. Эта тайна так и осталась покрыта мраком.

А на поле события развивались стремительно. Россияне довольно быстро отобрали мяч у гостей и спустя чуть более 10 минут открыли счет в матче. Забитый мяч можно было ожидать от кого угодно, кроме Газинского, но отличился именно он. После пропущенного гола сектор фанатов саудитов заметно притих. Расслышать можно было даже немногочисленные пьяные крики мексиканских болельщиков.

К середине первого тайма сборная России понесла потери: Алан Дзагоев покинул поле из-за травмы. Вышедший ему на замену Денис Черышев, вероятно, прислушался к наставлениям Патриарха Кирилла и, на всякий случай, перекрестился перед выходом на поле. Как позже выяснилось – не зря. Именно хавбек «Вильярреала» стал автором второго гола российской команды, уверенно разобравшись в штрафной и выстрелив «в девятку».

Денис Черышев: «Сейчас я очень рад за себя и за свою семью»

Явление Дзюбиньо

После перерыва россияне продолжали контролировать игру, демонстрируя свой лучший футбол за долгое время. Высокий прессинг раз за разом доставлял неудобства аравийцам и позволял команде Черчесова убегать в атаку.

Но болельщики на трибунах вели себя на удивление тихо, а все внимание к себе привлекали мексиканцы. Подъем на верхний ярус трибун перед стартом второго тайма особенно тяжело давался небольшой группе латиноамериканцев, заряженных алкоголем. К тому моменту они успели осушить по пять стаканов пива и стали строить из них пирамиду. А спустя несколько минут после возобновления игры они уже вовсю устраивали перекличку с российскими болельщиками. Чем доставляли неудобства двум пожилым австралийцам, прикорнувшим на верхнем ряду.

Представителей страны кенгуру не впечатлило даже появление Артема Дзюбы. Хотя он отличился спустя чуть больше минуты после выхода на замену. Головин выполнил подачу в штрафную, где Артем переборол защитника и пробил головой в угол ворот. Особенно эмоциональным получилось его празднование. Сначала он побежал к болельщикам, затем рванул к скамейке запасных, а в завершении ему отдал честь Станислав Черчесов. Саудиты по инерции продолжали вяло идти в атаку, но по-настоящему опасных моментов им создать так и не удалось. А под занавес встречи несчастных саудитов добили голы Черышева и Головина – 5:0!

Разгромной победой на старте ЧМ-2018 команда Станислава Черчесова доказала, что умеет правильно реагировать на критику. Теперь нужно доказать, что это была не разовая акция. Следующий матч россияне проведут 19 июня против Египта в Санкт-Петербурге.

РОССИЯ — САУДОВСКАЯ АРАВИЯ — 5:0 (2:0).

Москва. 14 июня.

Стадион «Лужники». 78011 зрителей.

Судья: Нестор Питана (Аргентина).

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов (Кузяев, 64), Головин, Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70).

СА: Аль-Маюф, Аль-Бурайк, Усама Хавсави, Омар Хавсави, Аль-Шахрани, Отайф (Фахад Аль-Муваллад, 64), Аль-Доссари, Аль-Фаридж, Аль-Джассим, Аль-Шехри (Хаттан Бахебри, 74), Аль-Сахлави (Моханад Асири, 84).

Голы: 1:0 — Газинский (12), 2:0 — Черышев (43), 3:0 — Дзюба (70), 4:0 — Черышев (90), 5:0 — Головин (90).

Предупреждение: Головин (88), Тайсир Аль-Джассим (90).

13 (6) удары (в створ) 7 (0)

22 фолы 10

8 угловые 5

3 офсайды 1

41 % владения мячом 59

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев